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война (46615) металлолом (189) тероборона (290) трофеи (165)

В Черниговской области местные жители нашли оставленную врагом технику и передали ее военным. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

На Черниговщине оккупанты покинули боеспособную технику, чтобы не попасть под обстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вооружение нашли местные жители, сейчас эта техника уже служит на пользу Украины.

На видео, которое сняли мужчины, нашедшие технику, можно заметить по крайней мере две бронемашины – БМП и МТЛБ. Во время съемки местные в шутку жалуются на то, что в Украине резко упала цена металлолома.

Смотрите также: Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта. ФОТО
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Топ комментарии
+28
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19.03.2022 11:30
+26
...А ви думали, що Україна так просто.
Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.

В умовах ********* світу їй немає ціни.

Ліна Костенко,
якій сьогодні 92

Вітаємо!
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19.03.2022 11:26
+8
Гусаки- БАНДЕРОВЦІ
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19.03.2022 11:39
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Правила форума Совет форумчан
...А ви думали, що Україна так просто.
Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.

В умовах ********* світу їй немає ціни.

Ліна Костенко,
якій сьогодні 92

Вітаємо!
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19.03.2022 11:26 Ответить
А НА ЗА 10 ЛЕТ В АЖИГЕТЬ ОББРОКА Я НАЧИСЛИЛ НА КОНЬЧЮ ЗАСПИ СУКИ ГДЕ МЕДКОМЛЕКТЫ ДЛЯ КОЗАКОВ,,,,КОНЧЕНЫЕ ,,,,,А БЕЖАТЬ НЕКУДА И КОРМАНЫ ОТТЯГИВАТЬ НЕ ХОТИМ СНОВА КОЗАКАМИ .....****** НАКУПИТЕ НЕОБХОД..НО ПО ХОДУ ВОРРУУУТЬ СВОЁ НЕ ОДДАМ НЕ ВАШЕ...ЛЕТ ВОСЕМ ФИРТАШ В ЭФИРЕ ГОВОВОРИТ ГАЗ ХРАНИЛИЩЕ МОЕ... **** РОДИТЕЛИ МОМ СОЗДАВАЛИ КАК УМЕЛИ А УМЕЛИ ХОРОШО
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23.03.2022 16:48 Ответить
знов цигани
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19.03.2022 11:28 Ответить
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19.03.2022 11:30 Ответить
Гусаки- БАНДЕРОВЦІ
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19.03.2022 11:39 Ответить
Треба намалювати гуся с джавеліном
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19.03.2022 11:40 Ответить
Це прекрасно) Треба більше таких відосів)
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19.03.2022 11:31 Ответить
Я один, побачивши щось подібне в полі, подумав би, що подібна хрєнь може бути замінована...?
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19.03.2022 11:40 Ответить
Хлопці красави - юмористи!

Молодці!
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19.03.2022 11:42 Ответить
плять, магнитоли нема.
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19.03.2022 19:13 Ответить
«Орки - це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", - додав очільник області КІМ Джерело: https://censor.net/ua/v3326695

І ЗА ГУСАКА ТРЕБА СТРІЛЯТИ МОСКАЛІВ !!!!
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19.03.2022 11:52 Ответить
Да, перемога зашибись. Нашли старое кацапское покинутое ведро. А в ето время кацапы рахбомбили целую казарму солдат мирно спящих во время войны
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19.03.2022 11:53 Ответить
У меня в голове не укладываются, почему солдаты на четвертой неделе войны спят в казармах. Не чему горький опыт не учит...
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19.03.2022 12:02 Ответить
Відкрию вам "секрет", вже ніхто не випустить ********* з обіймів Анаконди. Ще трошки посіпається гидка брехлива російська криса і все...
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19.03.2022 11:53 Ответить
Подоляку це у бошку треба вложити
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19.03.2022 12:07 Ответить
Подоляк нічого не вирішує, є дуже велика риба.
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19.03.2022 12:23 Ответить
Я конечно все понимаю, но этой новости в субботу 100 лет буде
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19.03.2022 12:01 Ответить
 
 