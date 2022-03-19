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Эвакуация из Мариуполя: в Запорожье утром прибыли полтысячи человек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром в субботу, 19 марта, в Запорожье прибыли еще пять автобусов с мариупольцами, которые накануне смогли добраться до Бердянска.

Об этом сообщил в Телеграм заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Это около 500 человек. Тех, кто хочет сразу продлить эвакуацию, отправят на вокзал", - отметил он.


Мариупольцев, желающих отдохнуть в Запорожье, размещают в детских садах. Они продолжат эвакуацию позже.

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Накануне Тимошенко сообщил, что в субботу, 19 марта, продолжит работу гуманитарный коридор эвакуации по маршруту Мариуполь - Мангуш - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье. Коридор открыт для частного автотранспорта.


В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск. Также направлены две фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянск.
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Так все уверены что Запорожье удержат? что туда так много беженцев. нужно в Днепр хотя-бы.. Полтаву там.
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19.03.2022 12:04 Ответить
А с чего бы его не удержать? Город географически выгодно расположен, чтоб такой город взять штурмом, нужно миллионные армии гонять как немцы в 45.
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19.03.2022 12:11 Ответить
надеюсь не возьмут..
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19.03.2022 12:14 Ответить
Про Маріуполь... Ще Скрябін співав "кажись чувак нас просто кинули"...
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19.03.2022 12:38 Ответить
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19.03.2022 12:45 Ответить
Капець ботви налізло.
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19.03.2022 13:05 Ответить
 
 