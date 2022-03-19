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"Мы #башим высотки и пох#й, что там мирные жители", - СБУ перехватила очередной разговор врага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты цинично и без сентиментов обстреливают украинские жилые дома. Но даже находят для этого себе "оправдание".

Очередной разговор оккупанта обнародовала СБУ, информирует Цензор.НЕТ

Внимание! Ненормативная лексика!

В промытые пропагандой мозги рашистов заложили новую порцию чепухи: якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах – противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины.

Захватчики оправдывают расстрел мирных жителей довольно оригинально:

"Сказали издалека расх#чить высотку эту и по#уй, что там мирные жители. Путин дал им время съб#ться, а они не съ#ались.".

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"То есть, по версии оккупантов, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах! Да, мы живем в своих домах, мы живем в своей стране! И вам, захватчикам, здесь не место! Если вы не уйдете, то навеки останетесь в нашей земле! А выжившие будут рассказывать сказки о "вооруженных до зубов украинских многоэтажках" на суде в Гааге. Победа будет за нами! Слава Украине!", - пишут в Службе безопасности Украины.
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Топ комментарии
+62
Зверье ******! Высотки оно наши ******! Интересно увидеть реакцию этой мразоты, когда начнут ******ь высоткам где его семья живет! Наверно радый будет.
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19.03.2022 12:06
+53
Кацапы должны здохнуть. Без вариантов
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19.03.2022 12:07
+41
https://twitter.com/boomych/status/1504910312276901899
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19.03.2022 12:09
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Зверье ******! Высотки оно наши ******! Интересно увидеть реакцию этой мразоты, когда начнут ******ь высоткам где его семья живет! Наверно радый будет.
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19.03.2022 12:06 Ответить
Рашисты хуже гитлеровских фашистов ! Горить у пекли НЕЛЮДИ !
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19.03.2022 12:28 Ответить
его семья в гнилой избе живет
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19.03.2022 15:58 Ответить
Кацапы должны здохнуть. Без вариантов
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19.03.2022 12:07 Ответить
Исчезнуть как недоразумение в расовой ветке человечества.
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19.03.2022 12:22 Ответить
На росиси? Стопудово. Депутинизация путём тотальной изоляции.
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19.03.2022 12:41 Ответить
ты имеешь ввиду денацификацию и демилитаризацию россии ?
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19.03.2022 12:44 Ответить
мені подобається ядерний удар- Москва Пітер нижній новгород Самара новосібірськ
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19.03.2022 13:30 Ответить
Армия московитов на военном параде....
https://twitter.com/i/status/1505123137863749635
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19.03.2022 12:08 Ответить
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19.03.2022 13:24 Ответить
Путін свідомо наслідує Гітлера. Він навіть використовує його пряму мову, говорячи про «остаточне вирішення українського питання» і злегка видозмінюючи цитати з Гітлерової промови в Рейхстазі 1 вересня 1939 року: «Я не буду воювати проти жінок і дітей. Я наказав своїм Повітряним силам обмежитися нападами на військові об'єкти». Це слова з 1939 року, не з 2022-го.

Так, пані й панове, це оголошення війни. Владімір Путін зробив його своєю лукавою, вивихнутою каґебістською мовою. Але я тут на те, щоби сказати вам, як письменниця, добре знайома з тим, яку силу має мова і як легко нею зловжити, що це вже - світова війна, а не «конфлікт в Україні», як то досі пишуть у багатьох західних медіа. І коли Путін анонсує свої амбіції, його краще сприймати всерйоз. Він уже зажадав повернення колишнього радянського блоку - саме таке значення має його вимога до НАТО відступити з Центральної Європи. І він не зупиниться - якщо його не зупинить міжнародний фронт усіх тих народів, які все ще вірять, що свобода й людська солідарність мають вищу вартість, ніж газ і нафта. - https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 12:08 Ответить
Для гааги пригодится
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19.03.2022 12:09 Ответить
https://twitter.com/boomych/status/1504910312276901899
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19.03.2022 12:09 Ответить
šo-ta otcy-osnovateli twitera v rog ne dyšat.
Mogli by vvesti novuju opciju nariadu s laikaniem... Šo teperj v trende. Nu, znatnoe napravlenie riuzge *********. Takix, kak geroj dannogo twita maskalj mixail, vsem svetom mogli by otpravliati.
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19.03.2022 15:34 Ответить
Покі ми не почнемо ******* висотки курська, бєлгорода і воронєжа, їм буде пох...й. Але і цей час настане! Почекайте ще трохі, москальські суки...
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19.03.2022 12:09 Ответить
они сами их расхерячат, свои высотки, что б обвинить в этом Украину, чтобы еще больше орков сюда прибежало ненасытных, зародину, запутиналюбимого
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19.03.2022 12:15 Ответить
В росіі є лише 2 міста, які для росіян мають значення: Москва та Санкт-Петербург.
На все інше ім насрать, бомбування умовного Воронєжа для них немає значення.
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19.03.2022 12:16 Ответить
Буду повторять этот коммент, чтобы дошло и до украинцев и до хохлов и до малоросов и до кацапов и до цыган

Sophia-Maria Duglass

***** не интересует сколько погибнет кацапов ( 14000 или 14 млн) и сколько погибнет украинцев
‼️‼️‼️***** принципиально восстановить границы до 1940 года

Украина ему нужна без домов, заводов, людей.
Сегодня подпишут договор , **** залижет раны И ЧЕРЕЗ ГОД ПОЙДЁТ ДАЛЬШЕ ВОЙНОЙ
И только дурак этого не понимает
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19.03.2022 12:10 Ответить
ну їм санкції ввели для того, шоб він не міг швидко відновитись. А за цей час щось може змінітись
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19.03.2022 12:29 Ответить
Дурня !!!
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19.03.2022 12:34 Ответить
Да вон Зе опять дурака как раз врубил... Я думал он кардинально изменился, но видать я поспешил с выводами.
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19.03.2022 12:38 Ответить
Я в шоці
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19.03.2022 12:48 Ответить
А в мене просто впав рівень довіри на два пункти.
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19.03.2022 13:04 Ответить
для меня это стало ясно 12 лет назад. Но надо чтобы это поняли НАТО и США.
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19.03.2022 12:46 Ответить
Если санкции не снимут, если продолжат уничтожать экономику кацапии, если отключат все ПО, если изолируют парашу полностью, то никуда ***** уже не пойдет - там проблемы посерьезнее начнутся.
А вот если после подписания "мира" все снимут, то через пару лет он и на другие страны двинет, когда отожрется.
Единственная гарантия мира для Европы - это полное удушении паРаши и ее распад, как Совка.
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19.03.2022 13:29 Ответить
Не будьте наивными
кацапы выращивались в говне . Адекватные оттуда уехали
а эта орда будет лезть даже в лаптях , мародерствовать и насиловать
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19.03.2022 13:31 Ответить
Рекомендую ‼️‼️‼️

России уже нет, - Виталий Портников

https://youtu.be/CPoDOfymxpA

18.03.2022 09:30
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19.03.2022 13:33 Ответить
***** може й не цікавить, а от кацапам ссикотно і не тільки їм, то ж чим більше їх тут здохне, тим краще.
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19.03.2022 13:49 Ответить
Да ми в курсі. Не хвилюйся...
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19.03.2022 14:09 Ответить
В обменном фонде около 1000 орков. Пленные уже давно не нужны.
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19.03.2022 12:11 Ответить
Тупой, ещё тупее.
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19.03.2022 12:12 Ответить
ну все надо ставить точку, все как-бы ясно уже - перед нами чума 21 века, которая радостно перехватила эстафету у чумы 20 века
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19.03.2022 12:12 Ответить
**** тварей в плен не брать.
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19.03.2022 12:14 Ответить
Гнильё кацапское!
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19.03.2022 12:20 Ответить
*****-фюрер робить все з точністю і по заповіту свого хрещеного ******** гітлера. Рівно в 4.00 вранці,24.02.2022 року воно без об;явлення війни почало бомбардувати мирні міста України.Смерть *************.Слава Україні.Героям Слава.
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19.03.2022 12:21 Ответить
Путлерку уже не с#баться никуда, никогда (
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19.03.2022 12:28 Ответить
война должна прийти в их дома
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19.03.2022 12:32 Ответить
почуйте різницю -україньскою-"лихі 90ті" російською -" лихие 90тые"
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19.03.2022 12:33 Ответить
У орков каждое третье слово мат.
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19.03.2022 12:35 Ответить
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19.03.2022 12:45 Ответить
Ту кацапську нечість треба виселити та забрати візи по всьому світі
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19.03.2022 12:46 Ответить
Нам віддали наказ- артилеристів лаптеноідів знищувати на місті
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19.03.2022 13:00 Ответить
 
 