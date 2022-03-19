"Мы #башим высотки и пох#й, что там мирные жители", - СБУ перехватила очередной разговор врага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты цинично и без сентиментов обстреливают украинские жилые дома. Но даже находят для этого себе "оправдание".
Очередной разговор оккупанта обнародовала СБУ, информирует Цензор.НЕТ
Внимание! Ненормативная лексика!
В промытые пропагандой мозги рашистов заложили новую порцию чепухи: якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах – противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины.
Захватчики оправдывают расстрел мирных жителей довольно оригинально:
"Сказали издалека расх#чить высотку эту и по#уй, что там мирные жители. Путин дал им время съб#ться, а они не съ#ались.".
"То есть, по версии оккупантов, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах! Да, мы живем в своих домах, мы живем в своей стране! И вам, захватчикам, здесь не место! Если вы не уйдете, то навеки останетесь в нашей земле! А выжившие будут рассказывать сказки о "вооруженных до зубов украинских многоэтажках" на суде в Гааге. Победа будет за нами! Слава Украине!", - пишут в Службе безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1505123137863749635
Так, пані й панове, це оголошення війни. Владімір Путін зробив його своєю лукавою, вивихнутою каґебістською мовою. Але я тут на те, щоби сказати вам, як письменниця, добре знайома з тим, яку силу має мова і як легко нею зловжити, що це вже - світова війна, а не «конфлікт в Україні», як то досі пишуть у багатьох західних медіа. І коли Путін анонсує свої амбіції, його краще сприймати всерйоз. Він уже зажадав повернення колишнього радянського блоку - саме таке значення має його вимога до НАТО відступити з Центральної Європи. І він не зупиниться - якщо його не зупинить міжнародний фронт усіх тих народів, які все ще вірять, що свобода й людська солідарність мають вищу вартість, ніж газ і нафта. - https://zbruc.eu/node/111094
Mogli by vvesti novuju opciju nariadu s laikaniem... Šo teperj v trende. Nu, znatnoe napravlenie riuzge *********. Takix, kak geroj dannogo twita maskalj mixail, vsem svetom mogli by otpravliati.
На все інше ім насрать, бомбування умовного Воронєжа для них немає значення.
Sophia-Maria Duglass
***** не интересует сколько погибнет кацапов ( 14000 или 14 млн) и сколько погибнет украинцев
‼️‼️‼️***** принципиально восстановить границы до 1940 года
Украина ему нужна без домов, заводов, людей.
Сегодня подпишут договор , **** залижет раны И ЧЕРЕЗ ГОД ПОЙДЁТ ДАЛЬШЕ ВОЙНОЙ
И только дурак этого не понимает
А вот если после подписания "мира" все снимут, то через пару лет он и на другие страны двинет, когда отожрется.
Единственная гарантия мира для Европы - это полное удушении паРаши и ее распад, как Совка.
кацапы выращивались в говне . Адекватные оттуда уехали
а эта орда будет лезть даже в лаптях , мародерствовать и насиловать
России уже нет, - Виталий Портников
https://youtu.be/CPoDOfymxpA
18.03.2022 09:30