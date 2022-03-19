В Беларуси разгружают военную технику РФ и возводят понтонный мост через Припять. ВИДЕО
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В Гомельской области Беларуси разгружают российскую военную технику: танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки. В Петрикове через Припять строят понтонную переправу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".
17 и 18 марта местные жители видели, как техника проезжала через Петриков. От железной дороги в город танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами, сопровождающими полицейские машины с проблесковыми маячками и сиренами.
Между тем, в Петрикове через Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в граничащий с Украиной Лельчицкий район.
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Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним!
Що мінують окупанти?
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.
У містах, у першу чергу - це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах - це переважно "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ⁉️
1️⃣В жодному разі не чіпайте його.
2️⃣Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
3️⃣Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
4️⃣Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
5️⃣Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
Будьте особливо уважними ⚠️ У прямому сенсі - дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!
МИ ПЕРЕМОЖЕМО! СЛАВА УКРАЇНІ 💛💙
Земля залізобетоном!
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