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В Беларуси разгружают военную технику РФ и возводят понтонный мост через Припять. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Гомельской области Беларуси разгружают российскую военную технику: танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки. В Петрикове через Припять строят понтонную переправу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

17 и 18 марта местные жители видели, как техника проезжала через Петриков. От железной дороги в город танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами, сопровождающими полицейские машины с проблесковыми маячками и сиренами.

Между тем, в Петрикове через Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в граничащий с Украиной Лельчицкий район.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Велике руйнівництво! Враг не пройдет!" - защитники Украины взрывают мост, чтобы через него не проехали российские танки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
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19.03.2022 13:01
+28
Спасибо Белорусским партизанам.
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19.03.2022 12:59
+18
ну и где обещания бульбофюрера и его министров обороны шо никогда и ни в жысь не нападут на Украину со стороны Беларуси ? Кто там из наших военных чинуш убеждал украинцев что ихний министр обороны честный в доску ?
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19.03.2022 13:02
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Спасибо Белорусским партизанам.
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19.03.2022 12:59 Ответить
‼️УВАГА! ВАЖЛИВО!

Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним!

Що мінують окупанти?
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

У містах, у першу чергу - це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах - це переважно "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ⁉️
1️⃣В жодному разі не чіпайте його.
2️⃣Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
3️⃣Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
4️⃣Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
5️⃣Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Будьте особливо уважними ⚠️ У прямому сенсі - дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!
МИ ПЕРЕМОЖЕМО! СЛАВА УКРАЇНІ 💛💙
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19.03.2022 13:13 Ответить
Таргани на низькому старті.
Земля залізобетоном!
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19.03.2022 12:59 Ответить
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19.03.2022 13:01 Ответить
Они скоро на погосте покойников так выложат.
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19.03.2022 13:02 Ответить
****** на Vоротник
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19.03.2022 13:03 Ответить
ото ж то и оно и таких на раше большинство
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19.03.2022 13:03 Ответить
Зараз весь ********* - це психоневрологічний інтернат.
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19.03.2022 13:39 Ответить
30 сребреників - то великі гроші
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19.03.2022 13:02 Ответить
ну и где обещания бульбофюрера и его министров обороны шо никогда и ни в жысь не нападут на Украину со стороны Беларуси ? Кто там из наших военных чинуш убеждал украинцев что ихний министр обороны честный в доску ?
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19.03.2022 13:02 Ответить
Ви б спочатку пошукали де той Петриков і Лельчиці, а не паніку розганяли.
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19.03.2022 13:11 Ответить
Возле нашей границы, это должно радовать?
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19.03.2022 13:19 Ответить
А понтон під Петриковим їм щось дає? До Лельчиць нема ж інших доріг виходить
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19.03.2022 13:21 Ответить
а для чего он там ? Ведь не картоху же будут в Украину через него переправлять ? А скорей всего что скрепы . Во истину , гром не грянет - мужик не перекрестится .
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19.03.2022 13:23 Ответить
Тренування може.
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19.03.2022 13:25 Ответить
вам самому не смешно?
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19.03.2022 18:00 Ответить
Бульборуси ******
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19.03.2022 13:03 Ответить
ну що братушки- екзамен на гнилість пройдете?
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19.03.2022 13:03 Ответить
Ще трошки металобрухту для української економіки
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19.03.2022 13:04 Ответить
а упреждающим высокоточным по переправе во время прохождения техники, и нам хорошо и рыбы сыты.
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19.03.2022 13:04 Ответить
Є така потвора,Аристович зветься, говоряща срака Зелі.
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19.03.2022 13:05 Ответить
Є така потвора, Yri Simash зветься, просто говоряща срака
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19.03.2022 13:13 Ответить
Прапор забрать и по сраке надавать.
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19.03.2022 13:20 Ответить
Ты немного не прав.Власть нельзя критиковать,но все же,говорящая срака это зеля.На ушко зеле шепчут,Аристович,Ермак и Подоляк
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19.03.2022 13:16 Ответить
У дебилов все навчання ідуть, тренеруються долати водні перешкоди, іншого пояснення немає
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19.03.2022 13:08 Ответить
А ***** там переправа? Лельчиці від світу Прип'яттю відрізані чи що?
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19.03.2022 13:10 Ответить
із усіх можливих варіантів, переправу розгортають в тому місці де сходиться найбільша кількість необхідних умов - обидва пологі береги, відповідна ширина ріки, рельєф навколо по обидва береги, унеможливлення її знищення противником, тощо
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19.03.2022 17:57 Ответить
******* точкою У.
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19.03.2022 13:10 Ответить
Арестович и другие радники повилазили и вже надоїли своїми коментами
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19.03.2022 13:10 Ответить
Тут вчера харьковчан стыдил один товарисчь. Можешь бэларусав постыдить
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19.03.2022 13:11 Ответить
Перемовини ведете, не в НАТО каже Люся.
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19.03.2022 13:15 Ответить
а что до этого они не заезжали с Белоруси
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19.03.2022 13:18 Ответить
А понтонний міст нема чим жахнуть?
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19.03.2022 13:19 Ответить
Видалите будь ласка комент.
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19.03.2022 13:21 Ответить
Еще какие-то говорящие головы будут клепать статейки о том участвует ли беларуссия или не участвует?
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19.03.2022 13:21 Ответить
Лукашенко участвует, народ не хочет. Что такое сейчас Беларусь - это вопрос.
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19.03.2022 13:29 Ответить
І Лукашенко особисто будує понтонну переправу і розвантажує кацапську техніку?
Як же він не надірвався, бідося
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19.03.2022 13:32 Ответить
А він має особисто будувати переправу щоб відзначити його участь?
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19.03.2022 13:55 Ответить
Це відповідь на тезу Тетяни Гончаренко, що Лу приймає участь, а народ не хоче. Ну так не хоче, що робить.
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19.03.2022 14:00 Ответить
та переправа. як дуля в жопі...від неї ні логістики ні тактики ні стратегії
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19.03.2022 13:34 Ответить
Холуї фашиські
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19.03.2022 14:22 Ответить
Бесхребетные бульбаши! Чтоб вы всю жизнь срали СВОИМ картофельным крахмала. Падлы!
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19.03.2022 14:33 Ответить
І пропадьот напрасний труд
І дум кацапских устремленье (
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19.03.2022 14:34 Ответить
 
 