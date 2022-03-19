В Беларуси разгружают военную технику РФ и возводят понтонный мост через Припять. ВИДЕО

В Гомельской области Беларуси разгружают российскую военную технику: танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки. В Петрикове через Припять строят понтонную переправу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

17 и 18 марта местные жители видели, как техника проезжала через Петриков. От железной дороги в город танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами, сопровождающими полицейские машины с проблесковыми маячками и сиренами.

Между тем, в Петрикове через Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в граничащий с Украиной Лельчицкий район.

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