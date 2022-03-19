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Оккупанты бьют по гражданским объектам на Черниговщине, - Чаус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные продолжают бить по гражданским объектам в Черниговской области. ВСУ в ответ наносят точечные удары по силам противника.

Об этом заявил в видеообращении глава черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов оккупантов страдают жилые дома, гибнут простые люди, которые не имеют отношения к военным.

Вооруженные силы в ответ наносят точечные удары по технике противника.

"Вооруженные силы работают качественно. Отрабатывают точечные точные удары по технике противника. ВСУ укреплены, перегруппированы, усилены. Я уверен, что очень быстро мы победим в этой проклятой войне, которую начали не мы", - подчеркнул Чаус.

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Він додав, що ситуація у регіоні, в цілому, залишається без змін.

"Ситуація в нас поки без змін. Гуманітарні вантажі, які приймаємо - перерозподіляємо. Дякую всім, хто цим займається", - сказав Чаус.
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