"Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - главный раввин Украины в синагоге в Киеве принимает людей, сбежавших от бомбежек Чернигова. ВИДЕО
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Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге сбежавших от российских бомбардировок Чернигова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Pravda Gerashchenko".
"Это синагога в Киеве. Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге тех, кто бежал от российских бомбардировок Чернигова", - говорится в сообщении.
"Еще раз, кто не понял:
Это синагога. Это раввин. Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - добавили в сообщении.
Топ комментарии
+16 Shanna Castellanos 84782519
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+11 Неоновая Вывеска
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+7 26c97767
показать весь комментарий19.03.2022 13:21
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тільки не повторюйте, боронь Боже, трагедію Мариупіля
цей нелюдь Путін не пожаліє в синагозі ні євреїв, ні українців, ні росіян - розсередьте людей.
Зачем думать, ты зайди в киевскую синагогу и посмотри. Потом возвращайся и извиняйся здесь на форуме.
Історична пам'ять все одно працює. Дуже багато євреїв були врятовані українцями під час Другої світової, зараз Третя світова і ми знову рятуємо одне одного.