"Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - главный раввин Украины в синагоге в Киеве принимает людей, сбежавших от бомбежек Чернигова. ВИДЕО

Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге сбежавших от российских бомбардировок Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Pravda Gerashchenko".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Это синагога в Киеве. Главный раввин Украины и его люди принимают в синагоге тех, кто бежал от российских бомбардировок Чернигова", - говорится в сообщении.

"Еще раз, кто не понял:

Это синагога. Это раввин. Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - добавили в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА