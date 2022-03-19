"Накормила наших здесь одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - оккупант о "гостеприимстве" украинцев, "освобожденных от фашистов". ВИДЕО
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В разговоре с родными российский захватчик рассказал о потерях в своем подразделении, о плохом обеспечении, мародерстве и сопротивлении "освобожденных от фашизма".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телефонном разговоре, перехваченном украинскими спецслужбами, захватчик, в частности, говорит о случае массового отравления.
"Накормила наших здесь одна бабушка пирожками – 8 человек в цинковых гробах домой улетели", – рассказывает он детали.
Топ комментарии
+107 Лысый коротышка
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+90 vita gunesh
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+77 Serhii P.
показать весь комментарий19.03.2022 14:38
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. . . метиловый спирт?????
Ще можна тоте гаддє безчьисне губа́ми троїти. Тіко краще не з мухарицями 🍄🍄🍄 частуваннє робити, то варівко - а з блідими поганками. Ото бізівно кілько свинтухів псьичих крепір микне... 💀💀💀
Пам'ятаю, як вони вбили ту літню пані в Слов'янську, яка допомогала нашим - давала координати.