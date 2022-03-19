РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16951 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
65 675 119
армия РФ (15337) война (46615) уничтожение (3813)

"Накормила наших здесь одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - оккупант о "гостеприимстве" украинцев, "освобожденных от фашистов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В разговоре с родными российский захватчик рассказал о потерях в своем подразделении, о плохом обеспечении, мародерстве и сопротивлении "освобожденных от фашизма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телефонном разговоре, перехваченном украинскими спецслужбами, захватчик, в частности, говорит о случае массового отравления.

"Накормила наших здесь одна бабушка пирожками – 8 человек в цинковых гробах домой улетели", – рассказывает он детали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси разгружают военную технику РФ и возводят понтонный мост через Припять. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+107
. А ти, падло, не сідай на піньок, не їх пиріжок!
показать весь комментарий
19.03.2022 14:38
+90
От баба Надя молодець! 😘😘😘💙💛💙💛💙💛
показать весь комментарий
19.03.2022 14:38
+77
Бабця - Ви круті!
показать весь комментарий
19.03.2022 14:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
шо за яд такой у бабки ?????
. . . метиловый спирт?????
показать весь комментарий
19.03.2022 16:04 Ответить
Napili się metylowego alkoholu, to się potruli. Ukraińska babcia strzela, ale nie truje wroga. To ruski obyczaj.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:05 Ответить
Йой! Великий респект вам, вуйночько щьира та гожа!
Ще можна тоте гаддє безчьисне губа́ми троїти. Тіко краще не з мухарицями 🍄🍄🍄 частуваннє робити, то варівко - а з блідими поганками. Ото бізівно кілько свинтухів псьичих крепір микне... 💀💀💀
показать весь комментарий
19.03.2022 16:09 Ответить
Бабуся молодець, 8 хробаків потравила, потрібно їй премію вручити.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:31 Ответить
Бабуля знищила нациків по старої пам'яті
показать весь комментарий
19.03.2022 16:42 Ответить
про цинк. гробы явно фейк. На них даже мусорные кульки жалеют...
показать весь комментарий
19.03.2022 17:36 Ответить
Бабушке - медаль! Настоящая украинская патриотка! 👍👋
показать весь комментарий
19.03.2022 17:43 Ответить
пірашкі йому не сподобалися, а на що розраховував - це українська гостинність для ординців
показать весь комментарий
19.03.2022 18:53 Ответить
"Ну вот, поел дед грибочков - теперь ему кранты!" (с)
показать весь комментарий
19.03.2022 18:54 Ответить
мишки так и не послушали Машеньку.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:01 Ответить
Нынешнее поколение не знает, а ведь мы воспитывались на подвигах пионеров-героев. В каждой ленинской комнате, в каждом пионерлагере со стен на нас смотрели Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова. Зина устроилась поварихой и сварила фашистам борщ. 70 человек отправились на тот свет. Гестапо заподозрило девушку, ее даже заставляли съесть тарелку борща. Девушка съела, облизала ложку и попросила добавку. По-моему ее даже потом отпустили за отсутствием доказательств...
показать весь комментарий
19.03.2022 19:07 Ответить
Что погибли "70 человек" (100 офицеров в пропагандистской литературе) нет подтверждений. Суп действительно был отравлен, но она выжила. Позже её поймали и после месяца пыток расстреляли.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:58 Ответить
шикарная история, но боюсь не совсем правдивая. Дохлых кацапов в цинк никто не кладёт. Сами на месте сгниют
показать весь комментарий
19.03.2022 19:23 Ответить
А бабця знається на пірожках.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:50 Ответить
Бабушка - крутий кондитер!
показать весь комментарий
19.03.2022 20:32 Ответить
нормальный ход!
показать весь комментарий
19.03.2022 20:33 Ответить
нормальная бабуля!!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 20:51 Ответить
Бабка раньше в советской столовой работала.
показать весь комментарий
20.03.2022 00:53 Ответить
Я сподіваюся, що жінка - жива.

Пам'ятаю, як вони вбили ту літню пані в Слов'янську, яка допомогала нашим - давала координати.
показать весь комментарий
20.03.2022 07:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 