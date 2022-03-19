"Накормила наших здесь одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - оккупант о "гостеприимстве" украинцев, "освобожденных от фашистов". ВИДЕО

В разговоре с родными российский захватчик рассказал о потерях в своем подразделении, о плохом обеспечении, мародерстве и сопротивлении "освобожденных от фашизма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телефонном разговоре, перехваченном украинскими спецслужбами, захватчик, в частности, говорит о случае массового отравления.

"Накормила наших здесь одна бабушка пирожками – 8 человек в цинковых гробах домой улетели", – рассказывает он детали.

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