"Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - украинские воины захватили российскую станцию радиопомех Ртуть-БМ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины захватили российскую станцию радиопомех Ртуть-БМ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, трофей достался украинским бойцам после короткого боя, во время которого оккупанты покинули специальную бронемашину и скрылись.
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+115 Стороннімв Богдан
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+22 Олег Кущ 3c573107
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Потому что существование колоний в современной цивилизованной Европе невозможно!
Ваши смерти напрасны. Вы умираете не понятно за что. Уходите.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Чем больше будут сбегать или сдаваться в плен и при этом ни по кому не попав - тем лучше.