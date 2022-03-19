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"Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - украинские воины захватили российскую станцию радиопомех Ртуть-БМ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины захватили российскую станцию радиопомех Ртуть-БМ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трофей достался украинским бойцам после короткого боя, во время которого оккупанты покинули специальную бронемашину и скрылись.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+115
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19.03.2022 16:12
+45
ПЕРША ОБІСРАНА АРМІЯ СВІТУ-РАСЄЙСЬКА...
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19.03.2022 16:14
+22
Ні захатєлі бить красівимі
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19.03.2022 16:14
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19.03.2022 16:12 Ответить
БРАВООО!!
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19.03.2022 16:29 Ответить
🤣👍💛💙
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19.03.2022 19:17 Ответить
Ні захатєлі бить красівимі
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19.03.2022 16:14 Ответить
ПЕРША ОБІСРАНА АРМІЯ СВІТУ-РАСЄЙСЬКА...
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19.03.2022 16:14 Ответить
...ЛАПАТНІКАВ ЯКІ ВТЕКЛИ МОЖНА ЗНАЙТИ ПО ЛАЙНУ ЯКЕ ВИПАДАЛО З ЇХНІХ ПАРТОК...
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19.03.2022 16:25 Ответить
нічого дивного в тому немає, бо кацап, сцикливе біо - cміття! і прикладів тому маса!
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19.03.2022 16:15 Ответить
Может пистонами заряжать, всё равно усыраются.. а вместо гранат - петарды..
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19.03.2022 16:16 Ответить
Гарна штука , нужно брать...
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19.03.2022 16:21 Ответить
ну, эта ********** для нас особой ценности не представляет. Антенный насест демонтировать вместе с внутренним ламповым трансивером, и использовать как шасси.
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19.03.2022 16:56 Ответить
Российские военные, даже если путин захватит Украину (этого не будет) - Украина все равно потом объявит независимость!

Потому что существование колоний в современной цивилизованной Европе невозможно!

Ваши смерти напрасны. Вы умираете не понятно за что. Уходите.
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19.03.2022 16:21 Ответить
Вся мощь руцкой армии в этом и заключается - лаптями на кивать...
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19.03.2022 16:25 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 16:28 Ответить
Заголовок має бути таким; "очєрєдна підоровська уйня".
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19.03.2022 16:28 Ответить
Значит, боевой дух был около нуля, это хорошо. Лучше бы вообще сюда не пёрлись, ведь были же дома на россии, делали, что им позволяли куйло, чеченцы и дагестанцы, но надо ведь было попереться на чужую территорию! Ну не хотят здесь быть частью россии, зачем заставлять? У вас и без нас огромная территория, вы там всё приведите в порядок, а мы у себя сами решим, что делать! Какими надо быть неадекватами, чтобы поверить в каких-то "нацистов" и что они тут кого-то притесняют. В чём притеснения, гаврики? У вас в москве можно на чеченском языке подать документ в орган власти? Так почему у нас должно быть можно подать на русском? А в быту говори хоть на китайском. Нет, не могу понять.

Чем больше будут сбегать или сдаваться в плен и при этом ни по кому не попав - тем лучше.
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19.03.2022 16:43 Ответить
Мені здається що вже прийшов час полонених кацапів залучати на будівництві чи розміруванні
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19.03.2022 16:47 Ответить
А из этой станции концерт Кобзона можно поймать?
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19.03.2022 17:39 Ответить
Сколько ненужных смертей с обеих сторон, чтобы доказать, что оружие и солдаты российской армии - говно.
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19.03.2022 17:53 Ответить
Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.
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19.03.2022 19:27 Ответить
 
 