"Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - украинские воины захватили российскую станцию радиопомех Ртуть-БМ. ВИДЕО

Украинские воины захватили российскую станцию радиопомех Ртуть-БМ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трофей достался украинским бойцам после короткого боя, во время которого оккупанты покинули специальную бронемашину и скрылись.

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