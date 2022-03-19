Кадры The Guardian из Мариуполя. ВИДЕО
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Британская The Guardian опубликовала кадры из разбомбленного оккупантами Мариуполя
Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой видеозаписи показан разрушенный ТРЦ "Порт City" и обгоревшие жилые многоэтажки.
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+22 Rino Onix
показать весь комментарий19.03.2022 17:34
+13 Денис Коновалов 4caafe82
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+11 Павло Васильович
показать весь комментарий19.03.2022 17:49
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ты путаешься в показаниях.
"Зате ми переасфальтували шлях М14" 😰
я немогу найти ответа, а догадки мяня ужасают!