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Кадры The Guardian из Мариуполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Британская The Guardian опубликовала кадры из разбомбленного оккупантами Мариуполя

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой видеозаписи показан разрушенный ТРЦ "Порт City" и обгоревшие жилые многоэтажки.

Также смотрите: "Мы 15 дней живем в подвале. Воды и еды почти нет. Готовим на огне. Между обстрелами", - жители Мариуполя. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ И ПОЛИТИКАМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЗА ТО, ЧТО ОНИ ДО СИХ ПОР НЕ ОСТАНОВИЛИ ВОЙНУ В УКРАИНЕ.
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19.03.2022 17:34
+13
Нехай КОЖНЕ мацкаляче місто дуже скоро так виглядає!!!
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19.03.2022 17:48
+11
Кацап, знаешь дорогу к руZZкому военному кораблю???
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19.03.2022 17:49
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МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ И ПОЛИТИКАМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЗА ТО, ЧТО ОНИ ДО СИХ ПОР НЕ ОСТАНОВИЛИ ВОЙНУ В УКРАИНЕ.
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19.03.2022 17:34 Ответить
Та ні, як вони кажуть, вони всі сили прикладають, "щоб війна не поширилась за межі України". Це так тішить українців...
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19.03.2022 17:46 Ответить
Нехай КОЖНЕ мацкаляче місто дуже скоро так виглядає!!!
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19.03.2022 17:48 Ответить
Остановить войну можно только уничтожив масковию.
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19.03.2022 18:20 Ответить
интересно,кто снимал?и как єто к гардиан попало
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19.03.2022 17:36 Ответить
НАБАГАТО ГІРШЕ ОЧІКУЄ НА ЛАПАТНУ БАЛАЛАЙНЮ...
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19.03.2022 17:37 Ответить
руССкий мир он такой..
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19.03.2022 17:37 Ответить
Регистрация 19.03.22.
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19.03.2022 17:42 Ответить
Ты хош узнать шо я думаю по сему поводу?? Е не, все вопросы в ГШ МОУ, а я отвечу на сей вопрос после отмены военного положения. Не кашляй!!
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19.03.2022 17:49 Ответить
Можно было вообще из всех городов отойти,и армии,и населению...думай сначала,потом пиши.
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19.03.2022 17:44 Ответить
Кацап, знаешь дорогу к руZZкому военному кораблю???
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19.03.2022 17:49 Ответить
А чего брезгуешь своей власовской тряпкой?)
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19.03.2022 17:53 Ответить
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19.03.2022 17:55 Ответить
Их уже восемьдесят два?
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19.03.2022 17:56 Ответить
Посмертно наградили по одной простой причине - связи с островом не было в течение нескольких дней. Всё.
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19.03.2022 18:00 Ответить
Президент не решает такие вещи единолично. Это же не диктатутра, как в **********.
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19.03.2022 18:04 Ответить
Твиттер уже связь с военными объектами держит? Вау.
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19.03.2022 18:06 Ответить
шта?....
ты путаешься в показаниях.
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19.03.2022 18:10 Ответить
твой учебник математики:
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19.03.2022 18:14 Ответить
Что это за говно и ***** ты это сюда пишешь?
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19.03.2022 18:05 Ответить
Сам передай.
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19.03.2022 18:10 Ответить
Кацапик, если бы у немцев были Байрактары и Ураганы со Смерчем, то Красная армия в степи исчезла бы еще в 1941 году.
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19.03.2022 17:54 Ответить
Да ты и сейчас тупой
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19.03.2022 17:57 Ответить
Видишь ли в чём дело, немцев советы остановили спустя два года бойни, с огромным трудом, с колоссальными потерями, с огромной помощью штатов поставками ВСЕГО и с огромной помощью бритов, ********* немцев на море и с воздуха. И после всего этого современная Рабсия утверждает, что уже даже не СССР победил немцев (про коалицию никто не вспоминает), а русские лично. Хотя украинские и беларусские фронты были принципиальными. Война перепахала Укриану и Беларусь, пока русня отсиживалась по тылам. Так что "нипадимимая армея мира" была лишь мифом. И сегодна этот миф окончательно разбит Украиной.
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19.03.2022 17:59 Ответить
Ты чьих будешь?
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19.03.2022 18:03 Ответить
Ясно. Давай, начинай уже песьтню про "восимь лет" или что там у вас ещё в наборе.

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19.03.2022 18:09 Ответить
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19.03.2022 18:12 Ответить
Вы,******,поймите,если вам тут отвечают,то чисто по причине постебаться в свободную минуту.Сиди себе в чебурнете,он большой ,150 миллионов,все любят Путина...Ну зачем тебе ходить к нам?
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19.03.2022 17:55 Ответить
Х¥йло
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19.03.2022 17:49 Ответить
я даже знаю, что на это скажет рашистское население- вар 1 - это постановочные кадры, вар 2 - там повсюду сидели пулеметчики и снайперы и все они были нацистами...
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19.03.2022 17:39 Ответить
Те пи*ры там ликуют этому.
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19.03.2022 17:43 Ответить
Це і незамінований перешийок також. І відсутність трирівневих вогневих захисних рубежів навколо нього.

"Зате ми переасфальтували шлях М14" 😰
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19.03.2022 17:43 Ответить
кто знает ответ на вопрос - почему козломордые безпрепятственно прошли с крыма!?
я немогу найти ответа, а догадки мяня ужасают!
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19.03.2022 18:17 Ответить
Точно искал ответ? Упрощенно: противник значительно превосходит в технике, кратное превосходство в авиации, абсолютное в КР всех видов и ВМС. Плюсуем местность( степь). Открываем карту и смотрим на размах - тысячи км. 250 тыс в ВСУ, это на бумаге, все кто служит или служил, прекрасно знают, что 60 % было бы хорошо. Имея империю в соседях, глупо вкладывать деньги в дороги а не армию. ТРО на момент войны в зародыше( на юге вообще на саботаж похоже). Как то так... Можно проиграть сражение, но в войне империи не победить.
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19.03.2022 18:43 Ответить
такой ответ меня бы устроил, если бы речь шла о Харькове, но в Харькове они получили по зубам! "Открываем карту и смотрим" узкие перишеки все должно было заминировано и пристреляно, степь проблема для наступающего... в итоге прошли маршем до Мариуполя и Николаева
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19.03.2022 19:57 Ответить
Ключевое слово "должно было". Степь проблема для обороняющихся, армия СССР подтвердит. Марш верен по Мариуполю ( кроме эпизода в Мелитополе). Под Херсоном были серьезные бои. В направлении Запорожья марш закончился под Васильевкой ( сейчас все же занята ).
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19.03.2022 20:07 Ответить
Сколько горя(((
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19.03.2022 18:41 Ответить
 
 