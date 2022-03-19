Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали уничтоженную вражескую технику. ВИДЕО беспилотника
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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали уничтоженную вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, сделанной из беспилотника, зафиксировано 9 уничтоженных вражеских военных машин.
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+62 Александр Чуднивец f1b95bc0
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показать весь комментарий19.03.2022 18:33
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"Тарас Бульба", - це насправді друга версія твору. У першій не було ніяких проімперських трендів. Це була, можна сказати, українська історія. Але Гоголь перебував за кордоном у Європі, і саме тоді був у скрутному фінансовому становищі. Відтак він написав слізне прохання імператору Ніколаю I про підтримку. Цар відповів, що допоможе, але запропонував "підправити" "Тараса Бульбу" у прокацапському наративі. На що письменник погодився. Тобто, продав свій талант за москальські гроші.
Це ганебна історія, але це правда. Залишилося листування між коронованою особою і письменником...