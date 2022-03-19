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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали уничтоженную вражескую технику. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали уничтоженную вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, сделанной из беспилотника, зафиксировано 9 уничтоженных вражеских военных машин.

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Топ комментарии
+62
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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19.03.2022 18:32
+44
красіво: багато і всякого !

Героям Слава !
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19.03.2022 18:33
+39
Молодцы хлопцы. Дай Бог вам здоровья и силы. Украина вами гордится.
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19.03.2022 18:33
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ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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19.03.2022 18:32 Ответить
красіво: багато і всякого !

Героям Слава !
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19.03.2022 18:33 Ответить
отлично, не останавливайтесь, вы супер!
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19.03.2022 18:33 Ответить
Молодцы хлопцы. Дай Бог вам здоровья и силы. Украина вами гордится.
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19.03.2022 18:33 Ответить
Ель магніфіко!
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19.03.2022 18:35 Ответить
МОЛОДЦЫ!КРАСАВА!
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19.03.2022 18:36 Ответить
Хлопці колись весь совок клепав цю техніку, ми зараз розклепаємо, такими темпами, ще недовго зосталося, і все, кінець рашистській "величі".
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19.03.2022 18:39 Ответить
- 3 сау 1-3 т 72 и буратино
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19.03.2022 18:41 Ответить
Здаров. Три раза пересматривал, где ж там ТОС, на последних секундах обнаружил).
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19.03.2022 18:50 Ответить
Друже, тобі треба в аєророзвідку... В мене там кум, якщо шо!
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19.03.2022 20:07 Ответить
Они наши глаза если шо
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19.03.2022 20:33 Ответить
дааа-круто! там і ТОРН там і БУК і БРДМ-КРАСИВО!!!!
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19.03.2022 18:44 Ответить
Начебто цілі стоять...
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19.03.2022 19:04 Ответить
Начебто ...
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19.03.2022 19:29 Ответить
Начебто стоять, а насправді лежать. Лежать розйобані. )))
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19.03.2022 20:11 Ответить
Ну так прекрасно наші воїни лупцюють кацапську наволоч. Чим не привід домовитися про мир на *********** умовах? Чи може я щось наплутав?
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19.03.2022 19:31 Ответить
Як казав Тарас Бульба в однойменному творі М. Гоголя: "Це ще тільки козаки свої люльки розкурюють"
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19.03.2022 20:06 Ответить
З Миколою Васильовичем не дуже приємний випадок вийшов.
"Тарас Бульба", - це насправді друга версія твору. У першій не було ніяких проімперських трендів. Це була, можна сказати, українська історія. Але Гоголь перебував за кордоном у Європі, і саме тоді був у скрутному фінансовому становищі. Відтак він написав слізне прохання імператору Ніколаю I про підтримку. Цар відповів, що допоможе, але запропонував "підправити" "Тараса Бульбу" у прокацапському наративі. На що письменник погодився. Тобто, продав свій талант за москальські гроші.
Це ганебна історія, але це правда. Залишилося листування між коронованою особою і письменником...
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19.03.2022 20:22 Ответить
Я просто привів, як приклад фразу з твору, для того, щоб кацапи знали, що справжні жахи їх чекають пізніше. Що стосується історії, то взагалі на той період і українська мова була під забороною.
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19.03.2022 21:41 Ответить
А чернетки Микола Васильович, як завжди, спалив? Чи є надія?
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19.03.2022 22:50 Ответить
в эту Буратину камень бросить, экипаж сразу разбежится дальше чем видит, уж больно красиво боекомплект детонирует
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19.03.2022 20:42 Ответить
 
 