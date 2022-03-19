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боеприпасы (1934) ССО (380) склад (141)

Работаем творчески, - ССО навели украинскую артиллерию на российский склад с боеприпасами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские Силы специальных операций осуществили успешное наведение артиллерии на склад оккупантов с боеприпасами, после чего тот был уничтожен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование Сил специальных операций.

"Твое настроение, когда привел артиллерию на склад с боекомплектом русни и наблюдаешь за тем, как орки горят вместе со своим БК. ССО Украины: работаем творчески!", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+80
ГАРНА РОБОТА ХЛОПЦІ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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19.03.2022 19:13
+69
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19.03.2022 19:18
+64
Музичний супровід чудовий теж підібрали

Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
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19.03.2022 19:14
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ГАРНА РОБОТА ХЛОПЦІ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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19.03.2022 19:13 Ответить
Музичний супровід чудовий теж підібрали

Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
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19.03.2022 19:14 Ответить
Під Штрауса ще кацапів не мочили)
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19.03.2022 20:06 Ответить
Адреса шоу,й дата??
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19.03.2022 19:14 Ответить
Скрізь і кожного дня
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19.03.2022 19:26 Ответить
Козакі трішечки бешкетують...
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19.03.2022 19:16 Ответить
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19.03.2022 19:18 Ответить
.Не, ну а шо ? Хiба не козак ?
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19.03.2022 19:28 Ответить
... ми з України...
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19.03.2022 23:37 Ответить
Склад, он вроде бы есть, и его как бы нет
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19.03.2022 19:21 Ответить
он сгорел
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19.03.2022 19:40 Ответить
Галадіскотека
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19.03.2022 19:33 Ответить
Russian warship, go fuck yourself!!!
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19.03.2022 19:41 Ответить
какой замечательный концерт !
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19.03.2022 19:46 Ответить
Побольше бы таких концертов, да и ежедневно.
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28.06.2022 16:44 Ответить
😀Кто бы подумал,что под музыку Штрауса ,так красиво склады горят!МОЛОДЦЫ!
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19.03.2022 19:47 Ответить
Ну, просто Новый Год!
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19.03.2022 19:49 Ответить
Лепота!!!
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28.06.2022 16:48 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! 💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦Смерть рашистським оккупантам!
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19.03.2022 19:53 Ответить
чем больше сдадим тем лучше
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19.03.2022 19:54 Ответить
Накінець дня благодатний вогонь,бо цілий день від арестовичів,подляків і їхнього піздєжа вже трохи нудить!!!
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19.03.2022 20:04 Ответить
Наше ССО найкрутіше в світі.
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19.03.2022 20:08 Ответить
Дякуємо за вашу героїчну роботу!
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19.03.2022 20:11 Ответить
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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19.03.2022 20:14 Ответить
Тиха украинская ночь!
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19.03.2022 20:14 Ответить
Але не спить москаль!
Він собі обісрав штани,
Ось і не спить москаль!))))
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19.03.2022 20:52 Ответить
Слава Украине!
Успехов в защите Народа Украины!
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19.03.2022 21:12 Ответить
Классный вариант музыки и огня.. классика! Браво!
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19.03.2022 22:03 Ответить
ну ду-у-у-же гарна новина))
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19.03.2022 23:10 Ответить
 
 