Работаем творчески, - ССО навели украинскую артиллерию на российский склад с боеприпасами. ВИДЕО
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Украинские Силы специальных операций осуществили успешное наведение артиллерии на склад оккупантов с боеприпасами, после чего тот был уничтожен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование Сил специальных операций.
"Твое настроение, когда привел артиллерию на склад с боекомплектом русни и наблюдаешь за тем, как орки горят вместе со своим БК. ССО Украины: работаем творчески!", - отмечается в сообщении.
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Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
Руководитель Николаевщины просит жителей собирать тела оккупантов
Він собі обісрав штани,
Ось і не спить москаль!))))
Успехов в защите Народа Украины!