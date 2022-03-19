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Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

На Донбассе успешно отбиты 10 атак врага, уничтожены около 100 оккупантов, 8 танков, 10 БМД, 7 БМП и 1 БТР, - штаб ООС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины отразили 10 атак врага в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня, военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.

Украинские защитники уничтожили: - 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танков; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 грузовых автомобилей.

Потери живой силы противника составили свыше 100 человек.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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Топ комментарии
+26
Поскорее бы оккупантов уже погнали за уральский хребет...
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19.03.2022 19:59
+16
Пенис Душилин сейчас возле Ла-Манша в раздумьях, каким образом он будет брать Лондон
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19.03.2022 20:07
+13
Слава дохлому фашистському окупанту , щоб рови безкінечні були заповненні рашистам. Пох , в топку всіх
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19.03.2022 20:02
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Поскорее бы оккупантов уже погнали за уральский хребет...
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19.03.2022 19:59 Ответить
Нащо нам таке "щастя"? В нас своїх дебілів досхочу.
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19.03.2022 20:00 Ответить
Герої! Справжні нащадки запорозьких козаків!
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19.03.2022 20:12 Ответить
Что-то давно не слышал бравых выступлений президента днру пушилина.
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19.03.2022 20:01 Ответить
Некогда ему С автоматом в атакующей цепи
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19.03.2022 20:04 Ответить
Нє, п'є безпробудно.
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19.03.2022 21:18 Ответить
Пенис Душилин сейчас возле Ла-Манша в раздумьях, каким образом он будет брать Лондон
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19.03.2022 20:07 Ответить
Орально . У всіх охочих .
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19.03.2022 20:10 Ответить
ПиТушилна. Не путайте. Помню как он на второй день войны рассказывал что "ВСУ уже осознает бесполезность борьбы и массово сдается в плен" Теперь наверное дно пробивать даже ему уже некуда.
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19.03.2022 20:14 Ответить
Он какает
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19.03.2022 20:34 Ответить
Вже нема чим какати, просто пукає.
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19.03.2022 21:18 Ответить
Слава дохлому фашистському окупанту , щоб рови безкінечні були заповненні рашистам. Пох , в топку всіх
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19.03.2022 20:02 Ответить
А кацапи на Донбасі атакують. Наказ у них. Як в Чорнобаївці
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19.03.2022 20:05 Ответить
атакуй не атакуй все равно получишь х*й!
Вчера кстати Стрелков писал какую-то пасту мол атака на авдеевку и на марьинку захлебнулась, атаковали в лоб, расейские офицеры ******** некомпетентные. Тактик мля)
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19.03.2022 20:12 Ответить
Мо збігаєш, перевіриш?
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19.03.2022 20:08 Ответить
Тут нє канал 'звезда' .
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19.03.2022 20:11 Ответить
ты Во-Во вернулся...?
иди собирай трупы своих браттев свиноцабак...
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19.03.2022 20:36 Ответить
побільше би таких новин на ніченьку,спатки спокійніше..Слава нашим Воїнам Світла!!!
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19.03.2022 20:03 Ответить
Это самое лучше в мире снотворное
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19.03.2022 20:05 Ответить
Надо заголовки короче писать
"БМД, БМП, БТР - бадабум"
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19.03.2022 20:06 Ответить
Молодці так тримати ! Слава ЗСУ !
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19.03.2022 20:06 Ответить
А как это бтр изнутри горит? и росийские солдаты красиво вокруг отдыхают
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19.03.2022 20:10 Ответить
А что с Угледаром и Марьинкой ?
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19.03.2022 20:16 Ответить
Хватить спать **** по казармам вночі!!!!!
Скільки можна!!!!
Хто там дє такі розпорядження???
Спочатку Полігон Холодний яр , ну тут понятно думали біля кордону не посміють, але ж теж глупо як.
А тепер Миколаїв , дві роти спить вночі в казармі про яку всі знають, як таке може бути?
якщо командир тупий то чому із скількох людей ніхто даже не подумав що це пі….ц і так робить не можна. А тіпа да, не було де поспать
Немає слів Б..,… Пі…..
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19.03.2022 20:20 Ответить
бгг Диркін в контактіках плаче,все пропало
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19.03.2022 20:30 Ответить
КРАСИВО ГОРЯТ рашисты!МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!СЛАВА ГЕРОЯМ!
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19.03.2022 20:38 Ответить
Таке питаннячко, а біля 100 тушок, це тільки піхота? Наповненя техніки враховано, чи йде комплектом із технікою?
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19.03.2022 20:47 Ответить
Больше всего врут- перед выборами, во время войны и после рыбалки!!
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22.03.2022 08:11 Ответить
 
 