На Донбассе успешно отбиты 10 атак врага, уничтожены около 100 оккупантов, 8 танков, 10 БМД, 7 БМП и 1 БТР, - штаб ООС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины отразили 10 атак врага в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Сегодня, военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.
Украинские защитники уничтожили: - 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танков; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 грузовых автомобилей.
Потери живой силы противника составили свыше 100 человек.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
Топ комментарии
+26 26c97767
показать весь комментарий19.03.2022 19:59
+16 Zemer
показать весь комментарий19.03.2022 20:07
+13 Ірландія
показать весь комментарий19.03.2022 20:02
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Вчера кстати Стрелков писал какую-то пасту мол атака на авдеевку и на марьинку захлебнулась, атаковали в лоб, расейские офицеры ******** некомпетентные. Тактик мля)
иди собирай трупы своих браттев свиноцабак...
"БМД, БМП, БТР - бадабум"
Скільки можна!!!!
Хто там дє такі розпорядження???
Спочатку Полігон Холодний яр , ну тут понятно думали біля кордону не посміють, але ж теж глупо як.
А тепер Миколаїв , дві роти спить вночі в казармі про яку всі знають, як таке може бути?
якщо командир тупий то чому із скількох людей ніхто даже не подумав що це пі….ц і так робить не можна. А тіпа да, не було де поспать
Немає слів Б..,… Пі…..