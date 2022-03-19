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"Без цензуры вживую": Почему мы не сдадимся? День 24. Итоги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

24 день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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Чому??? Тому що УКРАЇНА не роССія.
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19.03.2022 20:33 Ответить
Солдаты ВС РФ начали воровать вещи из домов беларусов? Поступает информация, что в приграничных районах Гомельской области солдаты войск ВС РФ начали заниматься грабежами у местного населения.
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19.03.2022 20:34 Ответить
Вопрос. Почему день 24. У нас война 8 лет. Или у кого-то не не было?
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19.03.2022 20:34 Ответить
Спитайте краще у командувачів чому в казармі військові сплять і їх вбивають сплячих. І шо за цирк з КБ Луч і з стугнами???!
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19.03.2022 20:41 Ответить
А хіба у когось є думка про здачу?
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19.03.2022 20:46 Ответить
Як завжди, вода водяна
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19.03.2022 22:16 Ответить
 
 