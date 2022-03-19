Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Россией. ВИДЕО
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Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Российской Федерацией. Власти РФ планировали использовать этот мост для личных целей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий в своем Telegram-канале.
Отмечается, что железнодорожный мост на границе с РФ взорвали разведчики и члены батальона "Азов". Билецкий указал, что власти РФ планировали поставлять оккупантам боеприпасы и провизию.
"Главное управление разведки и ТРО "Азов" провели совместную спецоперацию у границ России. Взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию", - сказано в сообщении.
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і
тут 46.17260957971781, 33.56857142384446
Але про це воліють мовчати.
Вы не упомянули двух стерв Бондаренчиху стерва в квадрате и Лукш. тваари тваари
https://www.youtube.com/watch?v=LX0QV1rTY6o
Cпалені мости
https://www.aldonco.com/store/p/142-SaberTooth-Portable-Derail-with-sign-Right-Throw.aspx
и как раз проще всего восстановить полотно, это реально делается за часы, если не быстрее.
Пошкоджені плити потрібно прибрати, а нові знайти та привезти.
Це, як мінімум на два тижня праці.
А нашим бійцям ще багато кілометрів назад відходити... пішки.
Тихо и эффективно, заметить могут только по дыму, который в сумерках не видно.
Ostanovite na 0:16
https://www.youtube.com/watch?v=AWO4FJ6Wiok