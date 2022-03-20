"Сало с Джавелином – горючая смесь", - украинские бойцы готовятся к встрече с врагом. ВИДЕО

Украинские бойцы опубликовали короткое видео, на котором устроили небольшой обед перед встречей с врагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, бойцы режут сало на контейнере с ПТРК "Javelin".

"Так надо врага встречать. Салом. Сало с Джавелином – горючая смесь", – шутят они.

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