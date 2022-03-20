РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15467 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
23 474 27
армия (8414) война (46661) шутка (44) Javelin (153)

"Сало с Джавелином – горючая смесь", - украинские бойцы готовятся к встрече с врагом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы опубликовали короткое видео, на котором устроили небольшой обед перед встречей с врагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, бойцы режут сало на контейнере с ПТРК "Javelin".

"Так надо врага встречать. Салом. Сало с Джавелином – горючая смесь", – шутят они.

Также смотрите: 128 бригада уничтожает российскую военную технику из Javelin: "Сама информация об их наличии на вооружении ВСУ вызывает у оккупантов панику". ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Шо б ви мені були здорові, козарлюгі !!!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:17
+33
поїли і у шапках... бережи Вас Бог!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:17
+32
у них уже 12 -14 пусков
показать весь комментарий
19.03.2022 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у них уже 12 -14 пусков
показать весь комментарий
19.03.2022 21:16 Ответить
Шо б ви мені були здорові, козарлюгі !!!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:17 Ответить
Аллах воіснину акбар, хлопці !
показать весь комментарий
19.03.2022 21:22 Ответить
Это чтобы встречать сирийцев - можно еще заминировать подступы салом - там от одного прикосновения смерть наступит
показать весь комментарий
19.03.2022 21:17 Ответить
поїли і у шапках... бережи Вас Бог!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:17 Ответить
Теперь понятно - как они рекорды точности ставят. РАКЕТУ САЛОМ НАДО СМАЗЫВАТЬ!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:18 Ответить
бляха, ну зачем выдавать военные тайны?
показать весь комментарий
19.03.2022 23:24 Ответить
То что для украинца Рай, сирийским боевикам смерть
показать весь комментарий
19.03.2022 21:18 Ответить
Слава Украине!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:19 Ответить
Героям слава!!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:53 Ответить
Ааааааааааааааааааааааааааа)))))))))))))) Геніально! По-козацьки!!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:20 Ответить
И пули лучше салом смазать, чтоб шайтана и ******* кадырку встретить с его горными баранами.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:25 Ответить
так уже !!!!

Украинские военные смазывают патроны свиным салом. Как говорится в видео, это делается специально

https://youtu.be/KHjssJNB1gQ

показать весь комментарий
19.03.2022 21:59 Ответить
А вот так можно над всей Украиной сделать бесполетную зону для авиации (пилотируемых вертолетов, самолетов ) орков. Только не надо смеяться. Стоимость пуска ракеты на высоту 600 метров 15 центов американских.
https://www.youtube.com/watch?v=17bn6Wr5bwI

Представляете летит орка, а на встречу ему по курсу то там, то тут взлетают такие вот приметные ракетки. Ну он откуда знает та эта ракета или нет? А для большей красоты, кто-то еще включает печку СВЧ на улице при открытой дверце с зажатой кнопкой блокировки (это сербы с самолетами НАТО проделывали, приборы в самолетах срабатывали, как на радар). Надо учесть только, что суки могут ракету воздух -земля пустить на "луч". Поэтому надолго включать не стоит.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:26 Ответить
Вундервафля, не все так просто.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:05 Ответить
Таким чином наші й навчили стріляти Стугну по-Джавелінівськи, навісною траекторією. Просто Джавеліну дуже прийшлося до вподоби наше Сало!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:28 Ответить
Це ті вояки, яки вчотирьох 6-ма NLAWAмі расфуячили колону орків в 30 машин 19 з них спалали вщент. Знайдить та передивитись відео засідки, коли вони розстрілюють колону цапів з 30 метрів . Киборги отримали контузії, та за 5-ть днів знов епошать русню...сало-сила.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:28 Ответить
Завжди вони говорили, що ми брати. Ми зовсім різні, ніякими ми братами не були і не будемо вже ніколи в житті, і дай Боже, щоб ніколи про це і не згадували. Ми зовсім різні, ну зовсім. У нас є якийсь свій стрижень, у нас є нація, у нас є люди, які можуть об'єднатися
показать весь комментарий
19.03.2022 21:30 Ответить
Ото у кацапів підгорить.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:31 Ответить
Еще Стингера нужно в комплект. Никогда не знаешь когда он понадобится.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:32 Ответить
Ось відео праці ціх козаків.....https://youtu.be/XU0JunmXBcE
показать весь комментарий
19.03.2022 21:33 Ответить
Потрібно зловити "кадирівця",живого,і під камеру накормити його Салом!!!!

Відправити рАмзанчику,ДонНУ сраному😏😡
показать весь комментарий
19.03.2022 21:37 Ответить
Здається мені, що у цьому відео більш психологічну атаку здійснює наявність сала у такому обсязі. Голодні москалі, якщо побачать це, скоріше вдавляться від голоду, чім від страху бути підсмаженим джавеліном (слава його винахідникам).
показать весь комментарий
19.03.2022 22:02 Ответить
Дякую Вам за Вашу роботу! Слава Україні!
показать весь комментарий
19.03.2022 23:15 Ответить
Сало на свіжому повітрі, в очікуванні ворога з джавеліном. ЩО може бути краще. Бачу, що все буде Україна. Слава Захисникам України! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
20.03.2022 00:59 Ответить
Смажений кацапчик
Сало з Джавеліном
показать весь комментарий
20.03.2022 11:08 Ответить
Для ка%дырок это горючая смесь сало с джевелином)
показать весь комментарий
20.03.2022 13:20 Ответить
 
 