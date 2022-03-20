"Сало с Джавелином – горючая смесь", - украинские бойцы готовятся к встрече с врагом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы опубликовали короткое видео, на котором устроили небольшой обед перед встречей с врагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, бойцы режут сало на контейнере с ПТРК "Javelin".
"Так надо врага встречать. Салом. Сало с Джавелином – горючая смесь", – шутят они.
Топ комментарии
+53 Грышка Распутный 2
показать весь комментарий19.03.2022 21:17
+33 Палиця Василь
показать весь комментарий19.03.2022 21:17
+32 Шимус
показать весь комментарий19.03.2022 21:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Украинские военные смазывают патроны свиным салом. Как говорится в видео, это делается специально
https://youtu.be/KHjssJNB1gQ
https://www.youtube.com/watch?v=17bn6Wr5bwI
Представляете летит орка, а на встречу ему по курсу то там, то тут взлетают такие вот приметные ракетки. Ну он откуда знает та эта ракета или нет? А для большей красоты, кто-то еще включает печку СВЧ на улице при открытой дверце с зажатой кнопкой блокировки (это сербы с самолетами НАТО проделывали, приборы в самолетах срабатывали, как на радар). Надо учесть только, что суки могут ракету воздух -земля пустить на "луч". Поэтому надолго включать не стоит.
Відправити рАмзанчику,ДонНУ сраному😏😡
Сало з Джавеліном