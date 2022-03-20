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Город Рубежное в Луганской области - под контролем ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Несмотря на информацию оккупантов о якобы "зачистке" террористами ОРЛО города Рубежное в Луганской области, город контролируют ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Наши гвардейцы передают привет из Рубежного на Луганщине. Они искренне удивлены и очень смеялись, когда увидели цирковое шоу в российских новостях, что город "зачистили" чечены и террористы из ОРДЛО. Говорят, что город оберегали, оберегают и будут оберегать украинские военнослужащие, пограничники и полиция, и они не сдают его оккупантам", – говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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А Угледар? А то тревожно, сепарня там гадости всякие пишет
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19.03.2022 21:25 Ответить
А ти їх не читай.
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19.03.2022 21:29 Ответить
Cеред ночі вилазять на ютуб з заголовками що вони вже в Одесі та пів Києва захопили, дехто купується та півсвідомо сіє дезу.
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20.03.2022 00:33 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!ВЫ ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!
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19.03.2022 21:26 Ответить
Нажаль, тільки половина міста(((
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19.03.2022 21:27 Ответить
Мариуполь спасите, вывезите людей и смешайте орков с пеплом.
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19.03.2022 21:30 Ответить
Вже декілька разів пояснювали чому на данний час військовими засобами це вирішити тимчасово неможливо.
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20.03.2022 05:23 Ответить
Наші військові так разюче від орків відрізняються, мужні, впевнені в собі. Справждні Воїни Світла!!!
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19.03.2022 21:36 Ответить
Рубіжне, Попасна,- форпости оборони країни, благаємо тримайтеся,- не дайте випустити звіра з клітки
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19.03.2022 23:34 Ответить
 
 