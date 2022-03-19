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Третьи страны должны предоставить Украине авиацию, ПВО и другие типы вооружений – Карбер. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В ходе полномасштабного российского вторжения решение вопроса вооружения Украины должно осуществляться посредством предоставления советских типов авиационных систем и систем противовоздушной обороны третьими странами, которые в дальнейшем будут заменены новыми образцами из Соединенных Штатов.

Об этом в комментарии для Guildhall заявил доктор политических наук, президент американского фонда "Потомак" (The Potomac Foundation) Филипп Карбер, сообщает Цензор.НЕТ.

Есть два аспекта (применительно к поставкам оружия - ред.). Я считаю, что, прежде всего, украинской армии нужно получить авиацию. Например, если бы вы нашли в соседних странах для меня самолет, я бы хоть к трактору его прицепил, но привез бы в Украину. Я считаю, что это вам сейчас важно. То же касается противоракетного оружия, которого нет на территории Соединенных Штатов, но вы можете его получить опять же из соседних стран. Это то, что нужно сделать в кратчайшие сроки. Да, возможно, это влетит вам в копейку, но, что имеем, то имеем. Это действительно также является приоритетом, мне кажется", - сказал он.

"Второй аспект касается как раз большей части Украины, которая пока не оккупирована и на ней не ведутся боевые действия. Именно на этих территориях вы должны укрепить силы территориальной обороны. Это касается как больших городов, так и маленьких придорожных сел – везде нужно разместить оружие и боеприпасы. В идеале даже получить для ТрО противотанковое вооружение. Я приложу все усилия, чтобы ускорить получение этой помощи. Территориальная оборона должна стать мощной, ей нужно обладать чем-то более серьезным, чем просто ружьями", - сказал доктор Карбер.

"В последние три года я лоббировал предоставление американских самолетов F-15 для Украины. Это хороший самолет с точки зрения боевой единицы, он хорошо работает и в воздухе, и на земле, но для того, чтобы научиться им управлять, нужны годы. В текущей ситуации МиГ-29 хорошо подходит для противовоздушной обороны, а для атаки самолетов, если удастся получить, подойдет Су-25.Кроме того, есть страны, имеющие ударные вертолеты Mи-24. Вы должны инициировать диалог между этими странами и Соединенными Штатами, поскольку последние имеют больше аналогичных вертолетов Apache, чем пилотов, умеющих ими управлять, и при этом эти вертолеты стоят у них в резерве, в результате чего мы предоставим им самолетами наши американские ударные вертолеты, а они в свою очередь отдадут вам свои собственные (Ми-24 – ред.). Такая же ситуация с нашими Black Hawk (ударные вертолеты – ред.) и аналогичными им Ми-8", - подчеркнул президент фонда "Потомак".

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"То же самое касается систем противовоздушной обороны. Вам нужны именно советские образцы ПВО, которые есть во многих странах мира. С C-300 сложнее, поскольку заменить их чем-то более проблематично. Наши Patriot (система противоракетной обороны – ред.) мало того, что довольно медленные и дорогие, так их даже для нашей армии недостаточно, не говоря уже о предоставлении союзникам. Союзники не захотят отказываться от своих Patriot, а другие страны – от С-300, потому что их действительно трудно чем-то заменить. Но есть еще кое-что, - это "предшественники" C-300, которые служат как ПВО – SA-6 (ЗРК "Куб"), SA-10S, SA-11C (противовоздушные ракетные комплексы – ред.). Для сил территориальной обороны нужны ручные противотанковые гранатометы и шведские гранатометы Carl Gustaf, которых, к примеру, в странах Прибалтики есть тысячи. Что касается РПГ, то это РПГ-7 любой последней модели. Получите столько, сколько будет возможно и передайте в силы ТрО", - заявил Карбер.

Ранее ряд депутатов Европейского парламента заявили, что в контексте отказа стран НАТО от введения бесполетной зоны над Украиной приоритетом работы стран Запада должно стать укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

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Топ комментарии
+14
Вмовив. Давайте хоч так і негайно.
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19.03.2022 22:09
+13
« Суєта суєт і всіляка суєта » (Vanitas vanitatum et omnia vanitas)

-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана

-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни

-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...

-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)

І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!

Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...

Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...

Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!

Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!

Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...

Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !

Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
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19.03.2022 22:13
+8
Поддерживаю... Больше оружия что бы земля горела под ногами
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19.03.2022 22:10
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Правила форума Совет форумчан
Вмовив. Давайте хоч так і негайно.
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19.03.2022 22:09 Ответить
« Суєта суєт і всіляка суєта » (Vanitas vanitatum et omnia vanitas)

-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана

-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни

-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...

-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)

І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!

Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...

Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...

Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!

Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!

Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...

Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !

Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
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19.03.2022 22:13 Ответить
Михалков не навчив помирати за херло ).
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19.03.2022 22:29 Ответить
-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)
А ось цьому я б не радів. Це швидше насторожує. Від цих ницих створіннь можна що завгодно очікувати.
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19.03.2022 22:32 Ответить
На самом деле это разрыв тельняшки с криком: " Держите меня семеро!"
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19.03.2022 22:41 Ответить
Ваши слова да Богу в уши.
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19.03.2022 22:42 Ответить
Поддерживаю... Больше оружия что бы земля горела под ногами
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19.03.2022 22:10 Ответить
Не дадуть в нас в тероборону протитанкові і зенітні РПГ.Наша влада власний народ більше боїться,ніж Путіна,бо з ним вони планують домовитись.
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19.03.2022 22:11 Ответить
і ще правити не один термін - Дукашка вон як моцно сидить...
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19.03.2022 22:18 Ответить
А ти що, ЗСУ народом не вважаєш? Та й в силосих відомствах далеко не одні покидьки служать.
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19.03.2022 22:20 Ответить
Армія-це інше.Там більша керованість,субординація,звітність таж сама.Куди солдат,що є немісцевим,може зброю якусь приховати,наприклад???Так що тому і не дадуть тероборону потужнішої зброї,ніж стрілецька,і то в більшості випадків своя власна.Роздали б на кожен блок пост по декілька стінгерів,щоб літаки і гвинтокрили збивати,вже б меньше горя вони б людям зробили.На Житомирщині щодня і щоночі майже над землею літають,збивай не хочу.На жаль,тероборону в нас звели до рівня стояти на блок посту і кошмарити водіїв,,а ефективність цього мала,видимість діяльності одна.Підлетів гвинтокрил,дав залп по блок посту такому, всі як один загинули.Ось і толк від блок посту такого без зброї.А вся зброя-в столиці,його величність оберігає.
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20.03.2022 04:48 Ответить
Війна на фронті Кто кого перепіздить,подляк чи всі інші подляка
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19.03.2022 22:11 Ответить
он прав. Так никто ж ничего не хочет дать. Ни самолеты, ни ПВО
А если купить у 3х стран?
и летальноеоружие нам надо, наступательное.
Одной обороной мы войну не выиграем....
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19.03.2022 22:15 Ответить
щось мені натівська армія, включно із США, по роздупленню нагадує ******* рашкованську (совкову):
а ми даємо, а ви даєте, а ми ще подумаємо, а давайте обсудимо...

так і війна закінчиться
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19.03.2022 22:16 Ответить
давайте ще раз не підтримаємо заявку про членство в нато ,як наші депутати минулого року
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19.03.2022 22:29 Ответить
Из прочитанного складывается мнение, что С300 получше Пэтриота будет.
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19.03.2022 22:17 Ответить
С300 в різних варіаціях як і Петріот масово майже не застосовувався в реальних бойових діях. Петріот в Іраку проти Скадів не дуже зарекомендував себе, ясно що вони вже пройшли модернізації і не одну. С300 найбільше застосовується в Україні зараз, ми вже маємо найбільший досвід бойового застосування цих систем. Тому С300 треба, а краще С300В(1), це єдина система, яка на етапі проектування закладалася як для боротьби з балістичними цілями, тобто елементи ПРО.
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19.03.2022 22:52 Ответить
Чувак не в теме, предисторию не изучил
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19.03.2022 22:19 Ответить
Про Patriot він якусь дурню зморозив, їх випускають з 90-х і за цей час точно випустили потрібну кількість для потреб США та усіх союзників.
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19.03.2022 22:26 Ответить
Назва одна, але є багато модернізацій, тому є багато старих систем, які наприклад в Іраку сплохували проти балістичних Скадів.
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19.03.2022 22:54 Ответить
насправді...нічого не мають.треба було не дороги будувати
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19.03.2022 22:28 Ответить
так из советского ПВО особенно и давать уже нечего. Разе что у поляков, болгар и греков штук сто тридцать "Ос" осталось. Может еще дивизион "Печор" у болгар остался, но регламент, тюнинг и перепаковка двигателей на дивизион нерациональна совсем.
А литачки потихоньку без разговоров отдали бы, да и все дела. Вот как афганские борта. Шо, кто-то о них вспомнил??? А как кричали, как кричали... мол "красная линия" и всё такое ... кацапы снова умоются, а нам своё делать.
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19.03.2022 22:33 Ответить
Давайте, мужики, помогайте Украине, нужно многим с разных сторон постоянно талдычить властям, чтобы не жевали сопли и дали самолёты и оружие! И он прав - самолёт можно и перекатить, было бы желание! Странам НАТО для начала просто надо перестать ссать от угроз куйла и тогда передача самолётов проблемой вообще не будет. У вас ядерное оружие есть - чего вы боитесь??? Смешно.
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19.03.2022 22:50 Ответить
Нет воли у Западных политиков дать такое вооружение им забавно наблюдать
как Украинский Народ героически уничтожает орков в этом и вся правда...
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20.03.2022 06:53 Ответить
Краще Карберу продовжувати займатися політикою і не лізти у військову справу, у якій він, судячи зі сказаного, повний нуль, так само як і 99% інших порадників на цю тему
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20.03.2022 11:10 Ответить
 
 