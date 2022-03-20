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"Дома падают, а мы стоим!", - защитники Харькова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Харькова записали обращение к гражданам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Родной Харьков! За спиной развалены дома. Попадали, а мы стоим! И будем стоять до нашей победы! Слава Украине!", - говорится в обращении.
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+10 Александр Карин
показать весь комментарий19.03.2022 22:40
+10 Jimmy Hill
показать весь комментарий19.03.2022 22:50
+9 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий19.03.2022 22:37
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https://gordonua.com/ukr/news/war/medik-polku-azov-deblokujte-mariupol-mi-ne-hochemo-buti-gerojami-ta-muchenikami-posmertno-1600146.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/19/7332853/
Думаю, ніхто не здивується, якщо з'ясується, що "зелені" навмисно допустили знищення Маріуполя, щоб таким чином позбутися "Азову"... 😢
Оточити та знищувати. Тактика облоги Росії у Сирії та Україні
У Вас свята міссія,ви заганяєте чортів у пекло.
Саме на ваших плечах кується перемога.
Бережіть себе і повертайтеся живими !