"Дома падают, а мы стоим!", - защитники Харькова. ВИДЕО

Защитники Харькова записали обращение к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Родной Харьков! За спиной развалены дома. Попадали, а мы стоим! И будем стоять до нашей победы! Слава Украине!", - говорится в обращении.

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