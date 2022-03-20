РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15491 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
10 442 24
война (46661) Харьков (6515) ВСУ (5134)

"Дома падают, а мы стоим!", - защитники Харькова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Харькова записали обращение к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Родной Харьков! За спиной развалены дома. Попадали, а мы стоим! И будем стоять до нашей победы! Слава Украине!", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речи о демилитаризации Украины не может быть, - Арестович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Наші соколи, бережіть себе! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:40
+10
показать весь комментарий
19.03.2022 22:50
+9
Никому и никогда ни сломить МУЖЕСТВЕННЫЙ и ГОРДЫЙ народ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ ! Кацапских оккупантов уничтожим ВСЕХ до единого во СЛАВУ НАШЕЙ СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛИ !!!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо существительное "будинки" заменить на ругательное "касап" - вообще песня получится..
показать весь комментарий
19.03.2022 22:36 Ответить
Никому и никогда ни сломить МУЖЕСТВЕННЫЙ и ГОРДЫЙ народ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ ! Кацапских оккупантов уничтожим ВСЕХ до единого во СЛАВУ НАШЕЙ СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛИ !!!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:37 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2022 22:38 Ответить
Наші соколи, бережіть себе! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:40 Ответить
Героям слава і слава Вам наші рідні захисники 👍🏼✊💪🙏🏼
показать весь комментарий
19.03.2022 22:43 Ответить
Русские рабы хотят завоевать гордых и свободных Украинцев. Ну не дебилы разве?
показать весь комментарий
19.03.2022 22:44 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!ПУСТЬ БОГ ВАС ОБЕРЕГАЕТ И ВАМ ПОМОГАЕТ!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:45 Ответить
бережи вас Боженька....кожного і всіх...
показать весь комментарий
19.03.2022 22:46 Ответить
Хотілось би зрозуміти скільки Харкову, Маріуполю, Чернігову, Сумам та решті потрібно буде вистоювати, бачачи тенденцію-аналогії вони будуть знищені в вщент, як сирійський Алепо... ці міста знищуються дистанційно і з часом, якщо ми не зможемо зупинити обстріли падуть..., а ворог просунеться вперед до наступних міст повторюючи ту ж тактику... орки вже не пруть бездумно вперед зрозумівши що несуть величезні втрати, вони будуть руйнувати міста дистанційно, хотілось би знати, що реально ми зможемо протиставити такій війні, окрім перспективи стати героями посмертно...
показать весь комментарий
19.03.2022 22:46 Ответить
Пох! вата победы не получит потому что не останется тех кого она победила - но прикол в том, что украинцы это такой народ, которые даже среди пепла выстоит
показать весь комментарий
19.03.2022 22:48 Ответить
Деблокуйте Маріуполь! Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно...
https://gordonua.com/ukr/news/war/medik-polku-azov-deblokujte-mariupol-mi-ne-hochemo-buti-gerojami-ta-muchenikami-posmertno-1600146.html
показать весь комментарий
19.03.2022 22:48 Ответить
Ось радник Ердогана пише, що йому відомо, що українська делегація обговорювала якусь "денацифікацію" на переговорах:

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/19/7332853/

Думаю, ніхто не здивується, якщо з'ясується, що "зелені" навмисно допустили знищення Маріуполя, щоб таким чином позбутися "Азову"... 😢
показать весь комментарий
19.03.2022 23:03 Ответить
Оккупантам пощады не будет https://www.youtube.com/watch?v=sOdGKzIpusU
показать весь комментарий
19.03.2022 22:46 Ответить
Хлопчики рідненькі,будьте обережні,ви скарб націі,ви - код націі, Янгола Охоронця Вам,най допомогають вам сили Господні і наші молитви!
У Вас свята міссія,ви заганяєте чортів у пекло.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:47 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2022 22:50 Ответить
Дякуємо вам, дорогі наші Захисники.

Саме на ваших плечах кується перемога.
Бережіть себе і повертайтеся живими !
показать весь комментарий
19.03.2022 22:51 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:52 Ответить
Наші Котики
показать весь комментарий
19.03.2022 22:59 Ответить
кацапам никогда не взять ни одну ни другую наши столицы
показать весь комментарий
19.03.2022 23:14 Ответить
*****-НЕДОФЮРЕР,ДУЖЕ ПОМИЛИВСЯ.вОНО ДУМАЄ,ЩО ВІЗЬМЕ кИЇВ І МИ СЯДЕМО З НИМ НА ПЕРЕГОВОРАХ,ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ.Він ******** дуже помилився.Ми Українці будем піздячити вас кацапів,даже після Харькова ,Київа,Маріуполя,Миколаїва,Одеси.Їбашити будем всюди і повсій Україні, поки не перегрезем горло останньому кацапу.Так курва **************,ми Українці за ВОЛЮ,будем вас не вбивати а гризти,рвати на куски.
показать весь комментарий
20.03.2022 00:23 Ответить
Тримайте , бережіть себе. Слава Героям!
показать весь комментарий
20.03.2022 07:07 Ответить
Молодцы ребята ,держитесь. Украина победит.
показать весь комментарий
20.03.2022 08:33 Ответить
 
 