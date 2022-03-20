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"Красная икра, если есть, то возьму, на другое не соглашаюсь": В Херсоне украинка отказалась от "гуманитарки" из рук оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жительница Херсона отказалась от "гуманитарной помощи" из рук российских оккупантов.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Самі кацапи ходят по хатам і крадуть все,а тут щедрими стали,на ***!
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19.03.2022 23:17
+20
молодці, херсонці !

Слава Україні !
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19.03.2022 23:16
+15
Черную давай
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19.03.2022 23:13
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Черную давай
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19.03.2022 23:13 Ответить
З язика зняв
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19.03.2022 23:14 Ответить
молодці, херсонці !

Слава Україні !
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19.03.2022 23:16 Ответить
Она не взяла... Интересно, сколько сломленных ?
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19.03.2022 23:16 Ответить
яка балувана ))))
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19.03.2022 23:16 Ответить
Орк мовчки пішов....він знає тільки кабачкову ікру...
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19.03.2022 23:19 Ответить
і ту... тільки на свято ))))
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19.03.2022 23:28 Ответить
Самі кацапи ходят по хатам і крадуть все,а тут щедрими стали,на ***!
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19.03.2022 23:17 Ответить
Ага. Щедрые ***. Раздают то что украли в соседнем разграбленом магазине
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19.03.2022 23:34 Ответить
Ця "новина" вже тиждень тому була...
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19.03.2022 23:17 Ответить
Моя подруга сейчас у мамы в оккупированной Херсонской области в селе. Ходят оккупанты по домам, обыскивают дома, сараи, подвалы. Наставили на нее и маму автоматы, требовали показать телефоны, маму с поломанной ногой довели до истерики и слез.
А потом еще и спрашивают, почему вы такие грустные и плачете.
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19.03.2022 23:20 Ответить
бо кацапські рашисти нелюди,то істоти примітивні ,російська мова йди на йюх
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19.03.2022 23:24 Ответить
Дуреха, камчатських крабів вимагай!!!
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19.03.2022 23:23 Ответить
Кожний має свою ціну
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19.03.2022 23:35 Ответить
особливо ти маєш... пучок редьки і ти продаси душу....
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20.03.2022 05:39 Ответить
НЕВІДОМІЙ ЖІНЦІ-РЕСПЕКТ...
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20.03.2022 05:39 Ответить
Потрібно, щоб населення всі брали, щоб рос окупантам мешьше було, щоб вони використовували гроші не на озброєння, а на утримання захоплених територій! Їсти це не обов'язково, головне щоб вони несли і такі втрати!!! Окупант повинен утримувати окуповане населення!!
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20.03.2022 13:59 Ответить
 
 