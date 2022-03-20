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"Красная икра, если есть, то возьму, на другое не соглашаюсь": В Херсоне украинка отказалась от "гуманитарки" из рук оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жительница Херсона отказалась от "гуманитарной помощи" из рук российских оккупантов.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+23 Ivan Ivanov 8edb7a14
показать весь комментарий19.03.2022 23:17
+20 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий19.03.2022 23:16
+15 Pol Bolt
показать весь комментарий19.03.2022 23:13
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Слава Україні !
А потом еще и спрашивают, почему вы такие грустные и плачете.