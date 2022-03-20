"Что это за Z в Актау?" - в Казахстане наказали водителя с рашистским знаком на авто. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В казахстанском городе Актау оштрафовали водителя Jeep Cherokee, наклеившего на стекло своей машины букву Z.
Об этом сообщает местное издание ЛАДА, передает Цензор.НЕТ.
Внедорожник Jeep Cherokee красного цвета с наклеенными на задних боковых стеклах буквами Z ехал по улицам Актау (областного центра Мангистауской области).
Полиция остановила красный внедорожник и составила на его водителя протокол по двум статьям Административного кодекса Республики Казахстан:
590 КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств);
601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
Общая сумма выписанного мужчине штрафа составила 24 504 тенге (чуть больше 1,4 тысяч гривен).
Пожалуйста, подождите...
за задоволення розпалювання нацизму треба платити, чо тілько рашанє мають розраховуватися?
теж мені, зорро недороблене казахське, 1 штука
І в США вчинили вірно! Там все навпаки. Сплатити штраф там звична справа, тому це не налякає кацаполюбів, а от побите скло й пробиті шини, що по страховці не підпадає під жоден страховий випадок -- це наука!
И стране сразу станет легче
интересно они реально сами клеют или их кто то просит))
бараны
у нас и так проблемы были изза крутой "геополитики" рашки
а тут скоро еще хуже будет думаю
может стоит задуматься о постройке проекта Nabucco?
тогда бы хотя бы туркменский газ до европы дошел
Таке відбите дурко.
Розбігаються, як таргани, куди можуть.
І в Таджикістан, і в Киргизію, і в Грузію.
То я в новой ґазєтє читала.
Інтерв*ю у них брали.
А "звьозди" всякі то в Туреччину, то в Ізраїль, Нідерланди, Францію.
хотя это уже абсолютно бессмысленно
надо было подрывать железнодорожные пути
когда чуть ли не год стягивали технику к границам украины
а они что делали?
правильно, ничего
или кто знал, думал "ну че хахлы, доигрались?"
пострадают все, но на них бомбы не падают
а они пока только начали бегать за сахаром и прочей едой
нет чтобы миллионами кремль осаждать
бараны
Вони до казахів ставляться так же, як і до українців.
Треба було машину конфісковать, хай на ладєкалінє катається, удобрєніе.