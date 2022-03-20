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"Что это за Z в Актау?" - в Казахстане наказали водителя с рашистским знаком на авто. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В казахстанском городе Актау оштрафовали водителя Jeep Cherokee, наклеившего на стекло своей машины букву Z.

Об этом сообщает местное издание ЛАДА, передает Цензор.НЕТ.

Внедорожник Jeep Cherokee красного цвета с наклеенными на задних боковых стеклах буквами Z ехал по улицам Актау (областного центра Мангистауской области).

Полиция остановила красный внедорожник и составила на его водителя протокол по двум статьям Административного кодекса Республики Казахстан:

590 КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств);

601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Общая сумма выписанного мужчине штрафа составила 24 504 тенге (чуть больше 1,4 тысяч гривен).

Также читайте: Водители, планируйте маршрут не более 300 км в день, держите запас топлива, едьте по региональным дорогам, - Найем

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+103
Притомним казахам-респект...
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20.03.2022 07:31
+63
Zдюлєй надавали?
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20.03.2022 07:29
+43
Казахи молодці
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20.03.2022 08:03
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Zдюлєй надавали?
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20.03.2022 07:29 Ответить
так треба, спец. операцію - надавання здюлєй за гаражами!
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20.03.2022 09:14 Ответить
Притомним казахам-респект...
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20.03.2022 07:31 Ответить
А непритомні казахи у лікарнях лежать, чи як?
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20.03.2022 09:17 Ответить
непритомні кликали росвійська нещодавно для подавлення бунтів
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20.03.2022 10:27 Ответить
і так на кожному посту дорожньої поліції по 1400 грн))
за задоволення розпалювання нацизму треба платити, чо тілько рашанє мають розраховуватися?
теж мені, зорро недороблене казахське, 1 штука
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20.03.2022 07:31 Ответить
а чтоб водитель не забыл,что так делать нельзя,нужно было,чтобы "случайный прохожий" набил морду этому "российскому патриоту издалека"
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20.03.2022 07:31 Ответить
і цеглою у скло транспортного засобу )
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20.03.2022 07:32 Ответить
ні-ні! В Казахстані вчинили вірно! Якби начистили пику, то водятл не зрозумів би уроку, а ще найшлися б прибічники. А так зрозуміло, що це порушення ПДР, тому не варто наслідувати.
І в США вчинили вірно! Там все навпаки. Сплатити штраф там звична справа, тому це не налякає кацаполюбів, а от побите скло й пробиті шини, що по страховці не підпадає під жоден страховий випадок -- це наука!
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20.03.2022 10:31 Ответить
казахи всегда были нормальными ребятами вообще не понятно как они одбк оказались
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20.03.2022 07:32 Ответить
главное, чтов Украине их нет не смотря ни на какие одкб
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20.03.2022 07:34 Ответить
Казахи мало что решают в своей стране, как и беларусы. Но воевать за орков 100% не пойдут.
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20.03.2022 07:40 Ответить
Ошибатесь, Қазақстан не Белорусс, если что могут дать понят властям кто в стране хозяин
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20.03.2022 08:37 Ответить
Согласен, но до Украины еще далеко в этом плане. Надеюсь мы построим настоящую демократию в Казахстане. Пока жив пуйло этого не будет.
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20.03.2022 08:52 Ответить
Так пусть олигархи казахские скинуться деньгами и убейте хутина .
И стране сразу станет легче
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20.03.2022 09:55 Ответить
Рашкованские олигархи этого хотят еще больше, но хотеть и сделать две разные вещи, увы
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20.03.2022 10:13 Ответить
Обязательно построите демакратичный Казахстан! Спасибо за Вашу поддержку а такие трудные для Украины времена. 🤝💙💛
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20.03.2022 10:17 Ответить
Так давайте!Давно пора кацапнюигнати!! У вас кацапи наглі ,розповідають вам як жити у себе вдома!
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20.03.2022 17:42 Ответить
Согласен, мы тут ничего не решаем, у власти прорусчюское банда
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20.03.2022 15:27 Ответить
патриоты, бейте и портьте машины з зигом)
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20.03.2022 07:34 Ответить
потом, показав док-во своей антифашистской деятельности, получите индивидуальное снятие санкций) и стыдно перед приличными людьми не будет
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20.03.2022 07:36 Ответить
Красавцы казахи , дрючить этих сепаров во все дыры ))
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20.03.2022 07:36 Ответить
найдутся же идиоты
интересно они реально сами клеют или их кто то просит))
бараны
у нас и так проблемы были изза крутой "геополитики" рашки
а тут скоро еще хуже будет думаю

может стоит задуматься о постройке проекта Nabucco?
тогда бы хотя бы туркменский газ до европы дошел
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20.03.2022 07:48 Ответить
В Єревані влаштували Z--шабаш позавчора. Я в ФБ назвав їх х----ми придурковатими, так забанили на три дні. Казахи більш самостійні , тому і розумніші.
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20.03.2022 07:49 Ответить
Ну тоді залишилось цім хачам-армяшкам(не плутати с притомними вірменами, деякі з яких навіть воюють на нашому боці) побажати - щоб Арменія нарешті отримала спільну територію зі своїм Араратом - тобто стала окупованою(звільненою!) Туреччиною...
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20.03.2022 08:17 Ответить
Рад, что вы отличаете армяшек от нормальных армян
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20.03.2022 08:31 Ответить
Абсолютно правильно вы их назвали. Это был шабаш проплаченных ватных дебилов. Кстати сегодня у нас в Ереване состоится уже третья по счету акция в поддержку Украины, но ваши СМИ почему-то об этом молчат
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20.03.2022 08:26 Ответить
Нет-нет, я видела, не молчат.
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20.03.2022 08:58 Ответить
Штраф у вигляді цеглини у скло - більше би зрозумів
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20.03.2022 07:51 Ответить
Давити гадів по всій планеті , в стойло любителів кремляді .Респект казахам .
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20.03.2022 07:51 Ответить
Днипро, вч 96402,новый рик 1986,вулыця чичерина, зона черес паркан. Казах спивае на гитари, Queen Life of My Life, наступного дня косоглазого забралы мусора за дила помидоры. Маю надию шо вин зара супер.
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20.03.2022 07:55 Ответить
Казахи все понимают и адекватно поступили ... На кацапскую свастику у нормального человека и будет такая реакция
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20.03.2022 08:01 Ответить
На лобі йому треба було відтрафаретити
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20.03.2022 08:01 Ответить
Та воно білим скотчем приклеєно...
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20.03.2022 08:11 Ответить
І казах же за кермом.
Таке відбите дурко.
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20.03.2022 08:02 Ответить
Кавказ
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20.03.2022 08:39 Ответить
Казахи молодці, було б добре ще й молоточком по буквочці для закріплення матеріалу.
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20.03.2022 08:02 Ответить
Казахи молодці
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20.03.2022 08:03 Ответить
Не лише в Казахстан.
Розбігаються, як таргани, куди можуть.

І в Таджикістан, і в Киргизію, і в Грузію.
То я в новой ґазєтє читала.
Інтерв*ю у них брали.

А "звьозди" всякі то в Туреччину, то в Ізраїль, Нідерланди, Францію.
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20.03.2022 09:03 Ответить
у них "подвиг" просто с плакатом выйти
хотя это уже абсолютно бессмысленно
надо было подрывать железнодорожные пути
когда чуть ли не год стягивали технику к границам украины
а они что делали?
правильно, ничего
или кто знал, думал "ну че хахлы, доигрались?"

пострадают все, но на них бомбы не падают
а они пока только начали бегать за сахаром и прочей едой
нет чтобы миллионами кремль осаждать
бараны
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20.03.2022 09:22 Ответить
Ви головне, не продавайте їм землю, будинки, квартири, не позбуєтесь потім.
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20.03.2022 09:44 Ответить
К сожалению, девушка права - это потенциальные "путен введи", потому что они не захотят ассимилироваться с местными, а начнут местных подстраивать под себя.
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20.03.2022 14:04 Ответить
Штраф це гарно.) Пропоную ще татуювання "Z" на чолі робити "патріотам".)
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20.03.2022 08:05 Ответить
Машину сжечь, водилу отпиZZдить!
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20.03.2022 08:13 Ответить
Це добре, не сжег, но ********* должны мы
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20.03.2022 15:28 Ответить
Казахи е цивильни, а е мамбеты глына, такот цивильни казах, папа мама в партии кпсс, в наряди зи зброею цынично намагався згвалтувати 60 ричну бабчю в кочегарке, бабця жинка цилого маёра СССР, такшо ци казахи алга казахстан без питань, своя краина туди займайтеся.
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20.03.2022 08:15 Ответить
специально керосин плещешь между казахами и украинцами ? задание от ФСБ получил ?
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20.03.2022 10:48 Ответить
Везде твари лезут , фашисты ,орда
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20.03.2022 08:30 Ответить
Да то москалі в казахстані їздять.
Вони до казахів ставляться так же, як і до українців.
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20.03.2022 08:47 Ответить
Повезло тварюці, в нас був би шашлик.
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20.03.2022 08:51 Ответить
Як таргани ця наволоч по світу розповзається. Шукають тепле та сите місце а потім почнуть волати про ущемленіе язіка та путЕн введі. Гнати, гнати щоб аж у вухах свистіло
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20.03.2022 09:18 Ответить
Ну це классика жанру, на іномарки клеїть своє гавно і хизуватися.
Треба було машину конфісковать, хай на ладєкалінє катається, удобрєніе.
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20.03.2022 09:49 Ответить
Ця зетка прирівнюється до фашистської свастики. Це і є свастика ********* нацизму.
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20.03.2022 10:14 Ответить
В Нью-Йорке россиянин придумал наклеить на машину свастику Z: авто внезапно "сломалось".



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20.03.2022 10:22 Ответить
Z - свастика русских фашистов.
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20.03.2022 10:23 Ответить
Спасибо! Молодцы!!!
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20.03.2022 10:34 Ответить
Надо мочить на месте, что там этот штраф.
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20.03.2022 10:41 Ответить
Казахам респект! Молодцы, ребята, чмырите русню, этих свинособачих тварей!
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20.03.2022 11:43 Ответить
Респектос, по братски! 💛💙
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20.03.2022 12:18 Ответить
В астане штраф был 150 тысяч, здесь мало почему то
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20.03.2022 15:29 Ответить
Если казахам дорог мир, им следует и самим налагать на таких агентов оккупанта оперативные штрафы лопатой по стеклу.
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20.03.2022 21:27 Ответить
жалко что повесить эту тварюку нельзя.
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21.03.2022 13:25 Ответить
Казахам респект!
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24.03.2022 10:53 Ответить
 
 