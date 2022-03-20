"Что это за Z в Актау?" - в Казахстане наказали водителя с рашистским знаком на авто. ВИДЕО

В казахстанском городе Актау оштрафовали водителя Jeep Cherokee, наклеившего на стекло своей машины букву Z.

Об этом сообщает местное издание ЛАДА, передает Цензор.НЕТ.

Внедорожник Jeep Cherokee красного цвета с наклеенными на задних боковых стеклах буквами Z ехал по улицам Актау (областного центра Мангистауской области).

Полиция остановила красный внедорожник и составила на его водителя протокол по двум статьям Административного кодекса Республики Казахстан:

590 КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств);

601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Общая сумма выписанного мужчине штрафа составила 24 504 тенге (чуть больше 1,4 тысяч гривен).

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