48 709 40
Добровольческая рота Дмитрия Коцюбайло в боях под Киевом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
"Правый сектор" вместе с ВСУ защищает родную землю.
Соответствующее видео опубликовал в твиттере блогер с ником Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
Правосеки и #всу зажигают https://t.co/X7jDyFs7Ij #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/9VOV6skKGg— Necro Mancer (@666_mancer) March 19, 2022
Топ комментарии
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий20.03.2022 09:22
+35 Gen Pan
показать весь комментарий20.03.2022 09:25
+30 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий20.03.2022 09:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Добра тобі, Да Вінчі !
Повертайся живим ! І з Перемогою !
Питання - дуже треба їм воювати ? Чи краще вбити одне нікчемне уйло.
Бережіть себе, ви потрібні Україні!
И музыкальный ряд как раз в тему.
Версия для печати
Хай пливе по Дніпру човен,
Хай не втопить його світ,
Хвилі винесуть у море,
Як в широке чисте поле,
Де панує вільний рід.
Понесуть його вітрила
На зелені береги,
Щоб його не вмерла сила,
Назва в нього є: «Надія»
Та молитва во Хресті.
Ворог шле на човен хмари,
Проливає дощ брудний,
Летять блискавками гради,
Кровоточать його рани,
Але він пливе живий.
Промінь сонячний пробився
Крізь густий нічний туман,
Шлях до волі вмить відкрився,
Прапор весь човна розкрився
Та пливе к своїм братам.
Пливе човен серед світу,
Місяць в небі, хмари йдуть,
Нашу Неньку-Україну,
Як сліпу малу дитину,
Божі янголи ведуть.
2015.09.16.