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Добровольческая рота Дмитрия Коцюбайло в боях под Киевом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Правый сектор" вместе с ВСУ защищает родную землю.

Соответствующее видео опубликовал в твиттере блогер с ником Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+56
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ПРАВИЙ СЕТОР-ЗАРАЗ ПОЧНЕТЬСЯ ВИБУХ ЛАПАТНИХ ЗАПАРЄБРІКАВИХ ПЕРДАКІВ...
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20.03.2022 09:22
+35
Арта на висотi
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20.03.2022 09:25
+30
Молодцы ребята ,ай да молодцы ! Смерть проклятым кацапам ! Слава Великой Украине !
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20.03.2022 09:26
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ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ПРАВИЙ СЕТОР-ЗАРАЗ ПОЧНЕТЬСЯ ВИБУХ ЛАПАТНИХ ЗАПАРЄБРІКАВИХ ПЕРДАКІВ...
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20.03.2022 09:22 Ответить
Арта на висотi
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20.03.2022 09:25 Ответить
Молодцы ребята ,ай да молодцы ! Смерть проклятым кацапам ! Слава Великой Украине !
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20.03.2022 09:26 Ответить
Дмитро воює всі роки, наскільки я пам'ятаю.

Добра тобі, Да Вінчі !
Повертайся живим ! І з Перемогою !
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20.03.2022 09:29 Ответить
Лише вiд згадки за ПС,кацапи починають серти рiденьким.
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20.03.2022 09:32 Ответить
Героям Слава! Боже, бережи кожного з них!
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20.03.2022 09:33 Ответить
Смерть маскалям!
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20.03.2022 09:33 Ответить
треба так страшити Правим сектором як і Азовом..це деморалізує рашистів
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20.03.2022 09:34 Ответить
А для кацапів бункерів не буде.
Питання - дуже треба їм воювати ? Чи краще вбити одне нікчемне уйло.
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20.03.2022 09:37 Ответить
Хвала українським армігерам!
Бережіть себе, ви потрібні Україні!
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20.03.2022 09:36 Ответить
Не буду питати,звідки увага роті,(чисельністю зі взвод),та як вона перемістилась з донецького напрямку під Київ .
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20.03.2022 09:41 Ответить
І не треба. Гуляй.

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20.03.2022 10:35 Ответить
Красавцы!!!
И музыкальный ряд как раз в тему.
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20.03.2022 09:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TLyTlkJT380
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20.03.2022 09:51 Ответить
Спасибо. Искал что это за группа. Мне понравился даже больше чем оригинал
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22.03.2022 10:21 Ответить
Ви наші найкращі! Давіть ворога професійно, накривайте артою, ракетами так, щоб їхні розкидані рештки здобрювали багаті українські чорноземи. Воєнного хисту вам і удачи! Та ще , щоб всі повернулись живими: ви потрібні Україні, ПС! Слава нації!
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20.03.2022 09:47 Ответить
Класне відео!
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20.03.2022 09:47 Ответить
Бережи вас Господь і Матінка Божа, ріднесенькі.
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20.03.2022 09:47 Ответить
Смерть кацапні! Слава Україні!
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20.03.2022 09:54 Ответить
чітко б"ють, між будинками
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20.03.2022 10:04 Ответить
Так хочеться, що б наші хлопці лупили москалів і залишались неушкодженими. Хай Бог оберігає наших захисників.
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20.03.2022 10:17 Ответить
правосеки зажигают!
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20.03.2022 10:27 Ответить
Українські боги війни !
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20.03.2022 10:38 Ответить
Респект и уважение.
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20.03.2022 10:43 Ответить
За Мановар отдельная благодарочка
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20.03.2022 10:55 Ответить
Слава ЗСУ. Слава добробатам. Смерть ординцям. Амінь.
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20.03.2022 11:50 Ответить
Смерть парашистів - бальзам на душу. Боже, храни Вас Герої!
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20.03.2022 13:09 Ответить
Хай пливе по Дніпру човен





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Хай пливе по Дніпру човен,
Хай не втопить його світ,
Хвилі винесуть у море,
Як в широке чисте поле,
Де панує вільний рід.
Понесуть його вітрила
На зелені береги,
Щоб його не вмерла сила,
Назва в нього є: «Надія»
Та молитва во Хресті.
Ворог шле на човен хмари,
Проливає дощ брудний,
Летять блискавками гради,
Кровоточать його рани,
Але він пливе живий.
Промінь сонячний пробився
Крізь густий нічний туман,
Шлях до волі вмить відкрився,
Прапор весь човна розкрився
Та пливе к своїм братам.
Пливе човен серед світу,
Місяць в небі, хмари йдуть,
Нашу Неньку-Україну,
Як сліпу малу дитину,
Божі янголи ведуть.
2015.09.16.
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20.03.2022 14:19 Ответить
Цей вірш написав Сергій Їванович Бондаренко - Серж Правдивий.Слава Україні! Героям Слава!
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20.03.2022 14:24 Ответить
 
 