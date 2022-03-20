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Защитники Украины подбили два вражеских БМП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники нашего государства защищают родную землю.

Соответствующее видео опубликовало в фейсбуке Первая Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна, сообщает Цензор.НЕТ.

"Где-то на юге Украины... Наши ребята разрушают вражеские силы. Подбиты два рашистских БМП. Готовы и дальше рвать врага. Слава Украине!" - говорится в сообщении бригады.

Также смотрите: Добровольческая рота Дмитрия Коцюбайло в боях под Киевом. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
https://twitter.com/i/status/1505467284361564160
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20.03.2022 10:54
+30
Оце вам, сцуки, відповідь на «пєрєгавори».
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20.03.2022 10:55
+21
************* лаптестана идет полным ходом
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20.03.2022 11:00
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https://twitter.com/i/status/1505467284361564160
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20.03.2022 10:54 Ответить
ойой..я настрашився..коли урал з місця зрушив..думав тікають гади
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20.03.2022 10:58 Ответить
Убедительная работа. На земле гуано в ассортименте.
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20.03.2022 11:00 Ответить
##потерьнет
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20.03.2022 12:02 Ответить
Оце вам, сцуки, відповідь на «пєрєгавори».
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20.03.2022 10:55 Ответить
правильно..от так треба вести "переговори...
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20.03.2022 11:00 Ответить
************* лаптестана идет полным ходом
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20.03.2022 11:00 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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20.03.2022 11:02 Ответить
Я з України..

Хорошо горят))
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20.03.2022 11:06 Ответить
Через ВПН бомблю срассиян)) в россии
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20.03.2022 11:07 Ответить
Переговоры прошли успешно.
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20.03.2022 11:14 Ответить
https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
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20.03.2022 11:27 Ответить
УКРАЇНСЬКИМ УТІЛІЗАТОРАМ КАЦПАСЬКИХ ВБИВЦЬ-РЕСПЕКТ...
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20.03.2022 11:33 Ответить
почему не прорываетесь к Мариуполю ?
. . . мне очень жаль героических защитников
. . . вроде как для этого выступили с Днепра - но увязли сами . .
. . . значит выступили малыми силами
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20.03.2022 11:45 Ответить
Просили ж не давати настанов тим хто воює. (перепрошую)... Дякуємо нашим воїнам.
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20.03.2022 12:06 Ответить
если это поможет - то извиняюсь
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20.03.2022 12:27 Ответить
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:21 Ответить
Урок математики по-украински. 🔰
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20.03.2022 12:22 Ответить
 
 