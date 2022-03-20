Защитники Украины подбили два вражеских БМП. ВИДЕО

Защитники нашего государства защищают родную землю.

Соответствующее видео опубликовало в фейсбуке Первая Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна, сообщает Цензор.НЕТ.

"Где-то на юге Украины... Наши ребята разрушают вражеские силы. Подбиты два рашистских БМП. Готовы и дальше рвать врага. Слава Украине!" - говорится в сообщении бригады.

Также смотрите: Добровольческая рота Дмитрия Коцюбайло в боях под Киевом. ВИДЕО