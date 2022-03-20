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Защитники Украины подбили два вражеских БМП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники нашего государства защищают родную землю.
Соответствующее видео опубликовало в фейсбуке Первая Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна, сообщает Цензор.НЕТ.
"Где-то на юге Украины... Наши ребята разрушают вражеские силы. Подбиты два рашистских БМП. Готовы и дальше рвать врага. Слава Украине!" - говорится в сообщении бригады.
Топ комментарии
+46 Шимус
показать весь комментарий20.03.2022 10:54
+30 Яукр
показать весь комментарий20.03.2022 10:55
+21 Dmitri 18251fb2
показать весь комментарий20.03.2022 11:00
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Хорошо горят))
. . . мне очень жаль героических защитников
. . . вроде как для этого выступили с Днепра - но увязли сами . .
. . . значит выступили малыми силами