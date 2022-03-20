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армия РФ (15344) СБУ (18668) потери (3857)

"Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ перехватила информацию об очередной "секретной тактике" российских захватчиков: хотят слинять "с минимальными потерями".

Об этом сообщает СБУ на своей странице Facebook, информирует Цензор.НЕТ

Так, в разговоре со своей женой оккупант признается, что их армия уже не может выполнять задачи. В его батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными. "Прославленная армия путина" – деморализована и потеряла свою боевую мощь.

"Наша армия уже не справляется, дох#я урона понесла", - утверждает россиянин, поэтому командир батальона принял волевое решение –

"Здесь бригады уже ни#я не осталось. Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями"

Кроме этого, оккупант говорит, что отстреливаться от защитников Украины у них тоже нет возможности из-за проблем с оружием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные РФ калечат себя, чтобы не воевать с Украиной

"Не та война, вообще не та. Я думал все в России за#бись, оказывается них#я не за#бись", - говорит в отчаянии оккупант.

"Получается, вас просто на смерть туда бросили?", – говорит жена и жалуется, что у них тоже не все так хорошо и "даже сахара в магазинах нет".

"Чем больше таких решений будут принимать оккупанты - тем лучше для них. Потому что наша цель - уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Тактика "бежать" - единственная верная для захватчиков. Украина обязательно победит! Слава Украине!" , – уверены в свою очередь в Службе безопасности Украины.
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Топ комментарии
+39
Задача с "********* "хохлов" поменялась на "съе*аться с минимальными потерями".
Глядишь, скоро сменится на просто "съе*аться"
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20.03.2022 11:48
+25
vasha Zadacha - Zdohnutj po bistree....urody
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20.03.2022 11:47
+21
то *****, что вас разебали, вот сахара нету вот это проблема....
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20.03.2022 11:52
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а ковер-самолет не надо??
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20.03.2022 11:47 Ответить
Н.. н.. ннада ))))))
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20.03.2022 12:03 Ответить
vasha Zadacha - Zdohnutj po bistree....urody
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20.03.2022 11:47 Ответить
Усі в нашу землю ляжете!
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20.03.2022 11:48 Ответить
Головне насіння в кишені кладіт, добрива *****...
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20.03.2022 14:11 Ответить
Задача с "********* "хохлов" поменялась на "съе*аться с минимальными потерями".
Глядишь, скоро сменится на просто "съе*аться"
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20.03.2022 11:48 Ответить
Нє, будемо наздоганяти, краще здатися у полон.
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20.03.2022 12:04 Ответить
видео с разваленной техникой орков
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20.03.2022 11:50 Ответить
то *****, что вас разебали, вот сахара нету вот это проблема....
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20.03.2022 11:52 Ответить
Це просто якийсь жах....їй кажуть,що смерть за два кроки,а вона про цукор....
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20.03.2022 11:54 Ответить
Пані Світлано ! То не є жах. Вони,вважаючи на їх недолугість і ницість жах побачуть за мить до .......... А далі буде --- НІЩО.
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20.03.2022 12:16 Ответить
Цукор для рашкованів найважливіша річ - з нього самогон роблять. Немає самогону - немає сенсу жити.
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20.03.2022 17:04 Ответить
Головне, що черга на квартиру просувається
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20.03.2022 14:12 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

12 ч. ·

Українці в шоці від телефонних розмов русішезольдатен із їхніми самицями - мовляв, не уявляли, що таке буває! Перепрошую, але я попереджала - цілий минулий рік провадила дистанційне спостереження на підручному матеріалі і в грудні оприлюднила результати: життя в Росії - "постійна дарвіністська війна за ресурс", а населення - "популяція вампірів: охлялих, недокровних і дуже дражливих, що знай нюшать по життю, до якої б яремної вени припасти" (с).

Міру ж АГРЕСИВНОСТИ рос. масової культури, що її можна сміливо назвати "культурою воєнної підготовки", оцінити по-справжньому здатен уже тільки фаховий русист (той, хто сидить у тому матеріалі з головою і з того живе). І те, що русисти цим НЕ займалися - ні наші, ні західні, - а займалися натомість співтворенням "вітринного" образу суч. рос. культури як, буцімто, "нормальної європейської", в принципі було співучастю (хай би й несвідомою) в підготовці війни.

І так, це тому нас сьогодні в ЄС знай кличуть на спільні з "хорошимі рускімі" передачі-фестивалі-форуми і готують спільні програми "для українських і російських біженців" (sic!), - бо європейці все ще не можуть повірити, що про Росію їм експерти весь час БРЕХАЛИ. А як же ж - "антипутінці" Акунін і Уліцкая, як фільми Звягінцева і Соловйова, і художники від Марата Ґєльмана на Венеційському бієнале?..

Що це була димова завіса, група прикриття, а вивчати треба було зовсім іншу Росію, ту "справжню", для якої - не Сорокіна 3-тисячним накладом, а "Донбасс в огне" 100-тисячним видавали, - про це європейцям ніякі експерти не розповідали. На західну русистику чекає в найближчому майбутньому доглибне, від часу Другої світової не бачене перезавантаження.

Ну а я в нього свій скромний внесок уже зробила: https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
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20.03.2022 11:53 Ответить
Забужко - душа українського народу зараз!
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20.03.2022 12:52 Ответить
немытой самке не хватает сахара
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20.03.2022 11:53 Ответить
Незабаром ********** "тимурівці"підкинуйть їй вночі мішечок "цукру" в підвал. А може і два...
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20.03.2022 12:11 Ответить
Ага, "так что вас на смерть послали? -Ага, получается так. -Ну ок, а у нас сахара нет." Не ну нормально же. В этой всей истории для меня самое неприятное то, что кацапы искренне считают, что все люди во всем мире одинаковые, и они похожи на кацапов. Пока я к ним ещё ездил, меня это дико бесило. Потому что я видел, насколько мы всё таки разные, а они вот вообще ничего не видели и не хотели видеть.
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20.03.2022 13:35 Ответить
Я так понял, что у руской бабы одна проблема - в магазине сахар закончился.
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20.03.2022 11:54 Ответить
Цукор закінчився - самогону не буде.
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20.03.2022 17:06 Ответить
А свиноматке - все до лампочки, сахара нет! Щоб ви вже смоли гарячої нажралися, суки кацапські
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20.03.2022 11:55 Ответить
Скоро здохнете, а потім здохнуть з голоду свіноматки на рабсії
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20.03.2022 11:56 Ответить
#пишутибеизгаращиватанка! 😢
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20.03.2022 11:57 Ответить
Свиноматка, у вас в ху....лобаді через місяць, півтори прокладки закінчуються. Так що не викидай стару одежу, якщо вона ще у ніщебродів не на вас, і ріж на тампони. Тепер вони у вас називатимуться единая раіся.
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20.03.2022 12:00 Ответить
А ти дуже уважно слухаєш ЦЮ?
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20.03.2022 12:07 Ответить
Пане Миколо !!! Та тії вишкребки читати не в змозі !!!
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20.03.2022 12:25 Ответить
На більшості записів , на задньому плані дитячий говір...
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20.03.2022 12:03 Ответить
А ти гадав, що їхні самки всі сидять на студії звукозапису?
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20.03.2022 12:10 Ответить
Руська ку@ва не цікавиться , як почувається іі самець , а цікавить тільки цукор і чому не ***@ рать хохлів ?
Ох і мразь кацапська 😠
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20.03.2022 12:03 Ответить
Во свіноматка - а ви чо не отвечаєтє? Куріцааааа.... Нечєєєм! Не панімаєшь? А чо чай нєсладкій? Так сахара нєту! Непанімаєшь?... Краще б спитала: А єслі тебе вбьють коли я отримаю компенсацію? Хачу сахара купить.....
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20.03.2022 12:04 Ответить
Пісец вам гарантован! Слава ВСУ і всім захисникам!
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20.03.2022 12:05 Ответить
Пертусин можно вместо сахара в чай. Или тар хун.
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20.03.2022 12:08 Ответить
Та сахарстрихнинчика. И скрепно. И пользительно. Новичок ? Дорого... Ну ежели шо...
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20.03.2022 12:22 Ответить
Берёзовый сок. Можно и ф кофе добавлять и в блины.
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20.03.2022 13:10 Ответить
..не возвращайся, терпила.. твоя самка ещё нарожает от кого-нибудь, а за твою бестолковую смерть может ещё и пачку сахара купит.. дебилы, блд..
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20.03.2022 12:09 Ответить
Героям Слава !
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20.03.2022 12:09 Ответить
Сємєчки в карман положити не забуть урка бидляча!
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20.03.2022 12:09 Ответить
откуда у этих телефоны,до сих пор не могу понять у наших отбирают?
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20.03.2022 12:09 Ответить
Думаю, навпаки, російські. З українських номерів з початку війни відключили можливість дзвонити на номери раші
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20.03.2022 12:44 Ответить
Кожний кацап має чітко усвідомити перед вторгненням що в Україні його чекає невідворотній *******.
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20.03.2022 12:09 Ответить
А декого - і вдома... Ви, паскуди, вже ніде не сховаєтесь... Ми були мирні ... Ну тепер - не "абіжайтєсь". Допоки останнє стерво не здохне у своїй блювоті - пам'ятайте : МИ ЙДЕМО ДО ВАС.
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20.03.2022 12:32 Ответить
Незабаром ********** "тимурівці" підкинуйть їй вночі мішечок "цукру" в підвал. А може і два...
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20.03.2022 12:12 Ответить
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:18 Ответить
Свиноматку більш важлива проблема цікавить, те шо сахуру в магазінах ньєту...
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20.03.2022 12:35 Ответить
Кацапи як наркомани помішані на "сахаре")
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20.03.2022 12:51 Ответить
Хіба батальон - то 60 чоловік ?
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20.03.2022 14:19 Ответить
Дайте им сахара, может добрее станут.
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20.03.2022 14:33 Ответить
...такое впечатление, что кацапский зольтатен в "трудные минуты роковые" связался и поговорил не с родным человеком, а украинской девушкой-пранкером, которая не упустила шанс его ещё и потролить за нерадивое и не усердное отношение к службе ... вместо слов поддержки и сопереживания...
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20.03.2022 14:39 Ответить
Гарна розмова, але ж СБУ не треба дублювати аудіо тижневої давнини, вже бувшоє на Цензорі. Суспільство вимагає свіжиші бесіди.
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20.03.2022 16:23 Ответить
 
 