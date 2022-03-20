"Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ перехватила информацию об очередной "секретной тактике" российских захватчиков: хотят слинять "с минимальными потерями".
Об этом сообщает СБУ на своей странице Facebook, информирует Цензор.НЕТ
Так, в разговоре со своей женой оккупант признается, что их армия уже не может выполнять задачи. В его батальоне из 60 военных осталось только 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными. "Прославленная армия путина" – деморализована и потеряла свою боевую мощь.
"Наша армия уже не справляется, дох#я урона понесла", - утверждает россиянин, поэтому командир батальона принял волевое решение –
"Здесь бригады уже ни#я не осталось. Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями"
Кроме этого, оккупант говорит, что отстреливаться от защитников Украины у них тоже нет возможности из-за проблем с оружием.
"Не та война, вообще не та. Я думал все в России за#бись, оказывается них#я не за#бись", - говорит в отчаянии оккупант.
"Получается, вас просто на смерть туда бросили?", – говорит жена и жалуется, что у них тоже не все так хорошо и "даже сахара в магазинах нет".
"Чем больше таких решений будут принимать оккупанты - тем лучше для них. Потому что наша цель - уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Тактика "бежать" - единственная верная для захватчиков. Украина обязательно победит! Слава Украине!" , – уверены в свою очередь в Службе безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Глядишь, скоро сменится на просто "съе*аться"
12 ч. ·
Українці в шоці від телефонних розмов русішезольдатен із їхніми самицями - мовляв, не уявляли, що таке буває! Перепрошую, але я попереджала - цілий минулий рік провадила дистанційне спостереження на підручному матеріалі і в грудні оприлюднила результати: життя в Росії - "постійна дарвіністська війна за ресурс", а населення - "популяція вампірів: охлялих, недокровних і дуже дражливих, що знай нюшать по життю, до якої б яремної вени припасти" (с).
Міру ж АГРЕСИВНОСТИ рос. масової культури, що її можна сміливо назвати "культурою воєнної підготовки", оцінити по-справжньому здатен уже тільки фаховий русист (той, хто сидить у тому матеріалі з головою і з того живе). І те, що русисти цим НЕ займалися - ні наші, ні західні, - а займалися натомість співтворенням "вітринного" образу суч. рос. культури як, буцімто, "нормальної європейської", в принципі було співучастю (хай би й несвідомою) в підготовці війни.
І так, це тому нас сьогодні в ЄС знай кличуть на спільні з "хорошимі рускімі" передачі-фестивалі-форуми і готують спільні програми "для українських і російських біженців" (sic!), - бо європейці все ще не можуть повірити, що про Росію їм експерти весь час БРЕХАЛИ. А як же ж - "антипутінці" Акунін і Уліцкая, як фільми Звягінцева і Соловйова, і художники від Марата Ґєльмана на Венеційському бієнале?..
Що це була димова завіса, група прикриття, а вивчати треба було зовсім іншу Росію, ту "справжню", для якої - не Сорокіна 3-тисячним накладом, а "Донбасс в огне" 100-тисячним видавали, - про це європейцям ніякі експерти не розповідали. На західну русистику чекає в найближчому майбутньому доглибне, від часу Другої світової не бачене перезавантаження.
Ну а я в нього свій скромний внесок уже зробила: https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
Ох і мразь кацапська 😠
сахарстрихнинчика. И скрепно. И пользительно. Новичок ? Дорого... Ну ежели шо...