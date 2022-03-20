28 096 27
Защитники Украины захватили трофейный "Тигр" в Мариуполе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины захватили трофейный "Тигр" в Мариуполе.
Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке Марьян Демчишак, информирует Цензор.НЕТ.
"Мариуполь, трофейный тигр", – пишет он.
Топ комментарии
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий20.03.2022 12:10
+36 хрен
показать весь комментарий20.03.2022 12:09
+30 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий20.03.2022 12:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
молодці!!! ще давай!
Просто лайно, бо кацапське.
Тепер у кацапів є сухопутний коридор в Крим і навіть водичка наша пішла до Криму , - ще дві такі території як лугандон.
Залишилося лише здати Маріуполь і можна починати втирати наріду про перемир'я, безблоковий статус і зміни до Конституціі в частині прагнення в ЄС , про які белькоче Стефанчук і Люся 😡
Тепер у кацапів є сухопутний коридор в Крим і навіть водичка наша пішла до Криму , - ще дві такі території як лугандон.
Залишилося лише здати Маріуполь і можна починати втирати наріду про перемир'я, безблоковий статус і зміни до Конституціі в частині прагнення в ЄС , про які белькоче Стефанчук і Люся 😡
2
УВАГА. Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів"