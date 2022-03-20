РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12227 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
48 556 39
война (46661) ССО (381)

"Докладываю: въ#бали в колонну!" - защитники Украины уничтожили живую силу врага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит.

Видео уничтожения противника опубликовало Командование Сил спецопераций ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян", - сообщили в командовании.

Уничтожение колонны врага произошло во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны и Грузинским Легионом.

"На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", - отметили в ССО.

Смотрите: Работаем творчески, - ССО навели украинскую артиллерию на российский склад с боеприпасами. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+72
ССО ТА УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показать весь комментарий
20.03.2022 12:08
+63
Клас!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:07
+55
показать весь комментарий
20.03.2022 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клас!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:07 Ответить
супер красави
показать весь комментарий
20.03.2022 12:08 Ответить
ССО ТА УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показать весь комментарий
20.03.2022 12:08 Ответить
Гарний метод!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:08 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 12:09 Ответить
wooooow
показать весь комментарий
20.03.2022 12:09 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 12:09 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 12:10 Ответить
Просто
показать весь комментарий
20.03.2022 12:10 Ответить
Цхели мутели метод.
показать весь комментарий
20.03.2022 12:10 Ответить
Слава ЗСУ, зокрема ССО!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:10 Ответить
Слышна грузинская речь. Вернее ругань матом на грузинском.
показать весь комментарий
20.03.2022 12:13 Ответить
В "телеге" к этому видео была надпись, что ССО провели операцию вместе с грузинским батальоном.
показать весь комментарий
20.03.2022 13:06 Ответить
спасибо вам хлопцы, мочите кацапню
показать весь комментарий
20.03.2022 12:14 Ответить
после подрыва грузины не выдержали, и перешли на украинский.
показать весь комментарий
20.03.2022 12:14 Ответить
Медот піzда кацапу👍
показать весь комментарий
20.03.2022 12:14 Ответить
повний кацапіzдець
показать весь комментарий
20.03.2022 13:07 Ответить
ДЯКУВАТИ БОГУ! НИЗЬКІЙ УКЛІН ЗАХИСНИКАМ!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:14 Ответить
Піпец кацапурам!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:15 Ответить
Потерь нету,людей там не было
показать весь комментарий
20.03.2022 12:19 Ответить
Жодного цапа в полон не брати.Добивайте їх осиновим клином.
показать весь комментарий
20.03.2022 12:20 Ответить
Когда Украинцы говорили, что у русских будет гореть земля под ногами на Украинской земле, то это была не аллегория, а в прямом смысле земля горит у русских под ногами.
показать весь комментарий
20.03.2022 12:28 Ответить
...жива сила противника опізнанню не підлягає. Джерело: https://censor.net/ua/v3327000
показать весь комментарий
20.03.2022 12:33 Ответить
Хай Бог вам помагає, хлопчики дорогі!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:34 Ответить
Красаучики!!!
Героям слава!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:42 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
20.03.2022 12:52 Ответить
Ačiū Išmokai. Slava Ukraini !
показать весь комментарий
20.03.2022 18:14 Ответить
ЗСУ ви молодці. Слава Україні.
показать весь комментарий
20.03.2022 13:13 Ответить
МОЛОДЦІ, ГЕНАЦВАЛІ! ДЯКУЮ ГРУЗИНАМ, ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ, ЗА ДОПОМОГУ!І!
показать весь комментарий
20.03.2022 13:28 Ответить
Як можна більше нищити живої сили фашистських окупантів ! Щоб земля під ними горіла ! Смерть зомбованим московітам !
показать весь комментарий
20.03.2022 14:29 Ответить
"Живая (пока ещё) СЛАБОСТЬ врага", - так будет гораздо точнее!
показать весь комментарий
20.03.2022 15:34 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 15:35 Ответить
Свята правда
показать весь комментарий
20.03.2022 20:53 Ответить
**..ть **..ть **..ть, як же просто та найголовніше, ефективно !!!
Красавці!!!
показать весь комментарий
20.03.2022 18:17 Ответить
Класно відпрацювали.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:52 Ответить
услада для просмотра, когда свинорылые козломордые кацапы превращаются в ничто...
показать весь комментарий
21.03.2022 04:53 Ответить
 
 