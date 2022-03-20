"Докладываю: въ#бали в колонну!" - защитники Украины уничтожили живую силу врага. ВИДЕО

На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит.

Видео уничтожения противника опубликовало Командование Сил спецопераций ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян", - сообщили в командовании.

Уничтожение колонны врага произошло во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны и Грузинским Легионом.

"На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", - отметили в ССО.

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