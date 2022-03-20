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Под Харьковом уничтожена очередная колонна российских оккупантов, более 10 единиц БМД, БМП, МТЛБ, танки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили колонну российской военной техники под Харьковом.
Об этом сообщил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.
"Автор видео в этом кавардаке российского металлолома сбился со счета. Под Харьковом уничтожена очередная колонна оккупантов, более 10 единиц БМД, БМП, МТЛБ, танки и прочее. Слава ВСУ!" – рассказал он.
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+40 Ki.m.
показать весь комментарий20.03.2022 13:10
+31 YU ST
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+19 Amber
показать весь комментарий20.03.2022 13:10
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Пожалуйста, подождите...
Ординці самі дають таку же знищуючу відповідь - бомбардуванням саме тих міст, в яких вони ніби-то і розміщувались...
Бо тоді з розбомблених "американських біолабараторій в Україні" - ця біозброя... вже неконтрольовано розповсюдилася б не лише в Україні, але й на територію самої Орди та Білорусі ! Тобто, ординці з самого початку не вірили у власну дезінформацію, яку розповсюджували на весь світ!
Сам факт нещадного бомбардування Ордою саме цих міст - і є доказом жахливої брехні Орди, яка стала її складовою... всіх її міжнародних відносин. А ще вірніше - - яка стала їхнім життям!
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МОЛОДЦІ , так тримати 👍🏼✊💪
Кпасівоє.
вообще сколько у них там техники
задолбали уже, столько уничтожают их
а они еще остались
смерть іде за московітами по п'ятах в Україні !!
Слава Захисникам України!
Це геноцид на державному рівні, за це луплять ядерними ракетами по столиці ворога,
а нащі союзники як пєдікі улибливі вумно про санкції розказують, хоча все зробили
для того щоб у паРащі не було дефолту до 25 травня
Стаття "Russia says it transferred bond payment to avoid default" у Washington Post пише: "в російських державних ЗМІ йдеться, що гроші були перераховані на рахунок в Citibank в Лондоні. У Сітібанку не прокоментували".
На веб-сайті Держказначейства США зазначено, що санкції дозволяють здійснювати виплати за російськими облігаціями принаймні до 25 травня.