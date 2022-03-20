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Под Харьковом уничтожена очередная колонна российских оккупантов, более 10 единиц БМД, БМП, МТЛБ, танки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили колонну российской военной техники под Харьковом.

Об этом сообщил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Автор видео в этом кавардаке российского металлолома сбился со счета. Под Харьковом уничтожена очередная колонна оккупантов, более 10 единиц БМД, БМП, МТЛБ, танки и прочее. Слава ВСУ!" – рассказал он.

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Топ комментарии
+40
Кобздонище уже мабуть задовбався концерти давати.
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20.03.2022 13:10
+31
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20.03.2022 13:11
+19
Вміють наші хлопці упорядкувати кацапську техніку 😡
МОЛОДЦІ , так тримати 👍🏼✊💪
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20.03.2022 13:10
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Кобздонище уже мабуть задовбався концерти давати.
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20.03.2022 13:10 Ответить
огненные стадионы слушателей собирает
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20.03.2022 15:55 Ответить
когдаж они уже закончатся...
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20.03.2022 13:10 Ответить
Стосовно фейковості пропаганди Орди і Луки про американські лабораторії в Україні, де ніби-то розроблялися нищівні патогени і біологічна зброя...

Ординці самі дають таку же знищуючу відповідь - бомбардуванням саме тих міст, в яких вони ніби-то і розміщувались...

Бо тоді з розбомблених "американських біолабараторій в Україні" - ця біозброя... вже неконтрольовано розповсюдилася б не лише в Україні, але й на територію самої Орди та Білорусі ! Тобто, ординці з самого початку не вірили у власну дезінформацію, яку розповсюджували на весь світ!

Сам факт нещадного бомбардування Ордою саме цих міст - і є доказом жахливої брехні Орди, яка стала її складовою... всіх її міжнародних відносин. А ще вірніше - - яка стала їхнім життям!


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20.03.2022 13:49 Ответить
Пипец... Вы бы еще надписи на заборе бы пообсуждали... Кого интересует что эти умалишенные там заявляют...
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20.03.2022 19:51 Ответить
Вміють наші хлопці упорядкувати кацапську техніку 😡
МОЛОДЦІ , так тримати 👍🏼✊💪
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20.03.2022 13:10 Ответить
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20.03.2022 13:11 Ответить
Сракою на швабру.
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20.03.2022 13:12 Ответить
Безкінечний реплей ))
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20.03.2022 14:09 Ответить
Красиво как. Степи украинские... Загадили кацапы своей паленой техникой.
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20.03.2022 13:15 Ответить
Считают, это что,приехал металлоприемщик?😁😁😁
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20.03.2022 13:15 Ответить
ЛАПОТНА ЖАЛЮГІДНА ТИПУ АРМІЯ ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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20.03.2022 13:15 Ответить
От наробили горя кацапоїдам.
Кпасівоє.
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20.03.2022 13:15 Ответить
Люди, хто з Харківського району! Напишить сюди, хто знає, що там з Циркунами? В мене там родичи. Але моб.зв'язку з ними немає.
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20.03.2022 13:16 Ответить
надо строить новый металоплавильный завод. китайцы купят слябы и прокат.
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20.03.2022 13:20 Ответить
Зачем, можно Ковшаровку (возле Изюма) восстановить и запустить
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20.03.2022 14:52 Ответить
я в Харькове живу, конечно лупят они плотно, легче чем Мариуполь конеш, у меня там бабушка живет, уже 2 недели связи нет, надеюсь еще жива. каждый раз читаю о русне заваленой под харьковом, и душа радуется, она радуется каждой уничтоженой мокшанской мразоте на всей территории нашей нэньки, но под Харьковом особенно, ближе к *телу* так сказать
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20.03.2022 13:21 Ответить
А по Циркунах є в тебе інфа? Хто там зараз? Бо в мене там родичі, але зв'язку з ними немає.
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20.03.2022 13:23 Ответить
от мертвого осла уши тебе кацап
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20.03.2022 14:43 Ответить
Ти це кому пишеш?
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20.03.2022 15:04 Ответить
так бы слушал и слушал )))
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20.03.2022 13:29 Ответить
👍
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20.03.2022 13:36 Ответить
👍
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20.03.2022 13:36 Ответить
По-моему, это снято под Изюмом, от Харькова больше 100 километров. Твари в очередной раз ломятся, и в очередной раз отгребают. Там очень важный узел, вот они и прут. И хотя понимаешь, какой это труд- наскирдовать столько железа фашистов, смотреть приятно. Там вроде и тушек кацапских положили немало.
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20.03.2022 13:48 Ответить
че за мтлб? тягач
вообще сколько у них там техники
задолбали уже, столько уничтожают их
а они еще остались
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20.03.2022 14:11 Ответить
МНОГОЕЛЕВОЙ тягач легкий бронированный
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20.03.2022 20:08 Ответить
ГРАНДИОЗНО!Красивая работа и видео!
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20.03.2022 14:26 Ответить
просто песня! слава ВСУ!!!
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20.03.2022 15:04 Ответить
Катюзі по заслузі!!
смерть іде за московітами по п'ятах в Україні !!
Слава Захисникам України!
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20.03.2022 15:16 Ответить
Сволота захотіла земельки, а випарилася в дим і попелу не лишилося
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20.03.2022 16:45 Ответить
Бобік здох

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20.03.2022 16:50 Ответить
Героям Слава! Наші супер- герої захисники!!! Чекаємо з перемогою! 💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦👏👏👏💪💪🙏🙏✌️✌️✌️✌️
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20.03.2022 18:48 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:26 Ответить
Гарні новини, але кацапи пербили водопостачання Харкову.
Це геноцид на державному рівні, за це луплять ядерними ракетами по столиці ворога,
а нащі союзники як пєдікі улибливі вумно про санкції розказують, хоча все зробили
для того щоб у паРащі не було дефолту до 25 травня

Стаття "Russia says it transferred bond payment to avoid default" у Washington Post пише: "в російських державних ЗМІ йдеться, що гроші були перераховані на рахунок в Citibank в Лондоні. У Сітібанку не прокоментували".
 На веб-сайті Держказначейства США зазначено, що санкції дозволяють здійснювати виплати за російськими облігаціями принаймні до 25 травня.
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20.03.2022 21:00 Ответить
А захiд стурбований. **********.
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06.05.2022 11:41 Ответить
 
 