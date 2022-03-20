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Нацгвардейцы уничтожают танк, БТР и российскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Нацгвардейцы уничтожили танк, БТР и российскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе.

Об этом написал на своей странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись с фрагментом уличного боя в Мариуполе.

"Полк Нацгвардии уничтожает танк, БТР и российскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе! Видео записано из прицела украинского БТР-4. Потрясающий героизм и мастерство наших воинов! 18 суток в полном окружении, штурмы, бомбардировки, но они еще сильнее оккупантов!", - написал Бутусов в комментарии к записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре российских корабля обстреляли Мариуполь из тяжелого вооружения, - "Азов"
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Топ комментарии
+118
Слава Воїнам України !
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20.03.2022 13:03
+71
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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20.03.2022 13:04
+66
Неплохо 30мм пушка работает
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20.03.2022 13:04
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Слава Воїнам України !
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20.03.2022 13:03 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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20.03.2022 13:04 Ответить
АЗОВ - накращі !!! ворги бояться навіть їх імені - тому блокують акаунти - навітьпри згадці !!
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20.03.2022 13:21 Ответить
как водном из видео когда ТРО взяли плен вату и один из ватников сказал что они думали что это Азов, в ответ прозвучали слова если бы мы были Азов ты бы ссался в штаны
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20.03.2022 13:35 Ответить
Стоячи. Так в орігіналі.
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20.03.2022 14:22 Ответить
чем наши гасят? три выстрела и пожар. гриль тушки понятно. из автомата этого не сделать.
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20.03.2022 13:27 Ответить
бронебойно зажигательные видимо
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20.03.2022 13:31 Ответить
На командирському моніторі, згори справа, видно тип вибраного ********** - ОФ. Є ще бронебійно-трасуючі (БТ), ГР (30-мм гранати) та кулемет ПКТ. Стандартне оснащення бойового модуля "Шквал"
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20.03.2022 15:07 Ответить
дякую.
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20.03.2022 15:16 Ответить
Калибр снарядов небольшой, но ходовую часть и топливные баки мордорских танков эти снаряды просто рвут на куски и на обломки за счёт шквального полуавтоматического огня пушки. Для уличных боев такой БТР - это просто чудо-оружие.
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21.03.2022 07:08 Ответить
Та я ж не проти. Добре, що маємо таке озброєння
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21.03.2022 07:21 Ответить
БТР-4 малокаліберна автоматична гармата 30 мм КБА-1 чи 2А72
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20.03.2022 16:57 Ответить
Булф якось снаряди для гармати 30мм БМП-2.Осколково-Фугасні-Запалюючи(ОФЗ).Гадею дещо те саме
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20.03.2022 18:57 Ответить
Є трохи підозра, що то розстріляна покинута ворожа техніка. Бо жодних ознак руху, або супротиву з їх боку не видно.
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20.03.2022 13:56 Ответить
afigetj.....eto novye kiborgi !!!
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20.03.2022 13:03 Ответить
👍
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20.03.2022 13:03 Ответить
Неплохо 30мм пушка работает
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20.03.2022 13:04 Ответить
Гарно!
Хто знає з чого це хєрачать?
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20.03.2022 13:04 Ответить
БТР 4
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20.03.2022 13:07 Ответить
"Буцефал"!
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20.03.2022 13:09 Ответить
Буцефал"
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20.03.2022 13:13 Ответить
підпалили танк з 30 мм гармати?
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20.03.2022 13:04 Ответить
Там боец из за угла еще "Мухой" в него всадил
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20.03.2022 13:08 Ответить
минутка позитива. старый анекдот.
- товарищ прапорщик, пушка стрелят по параболе. а если ее на бок положить, можно изза угла стрелять?
- можно. но по уставу не положено.
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20.03.2022 13:37 Ответить
Це не анекдот, це реалії радянських рабів... 🤣
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20.03.2022 13:45 Ответить
Красота!
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20.03.2022 13:10 Ответить
Там на 20-й секунде пехота по борту танка два раза из гранатамета ******, после чего БТР в то же место досыпает, и похоже умудряется в пробоину замочить.
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20.03.2022 13:11 Ответить
Ан нет, там просто прицел сбит вправо довольно сильно, это все выстрелы из пушки. Но оператор в курсе, и компенсирует.
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21.03.2022 05:43 Ответить
После обработки с такой пушки танк становится слепой,все смотрелки в говно,при удаче можно и борт пробить
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20.03.2022 13:26 Ответить
Паливні баки по бортах т72. Хлопці добре знають свою справу, та ще краще її виконують. Смерть москалям!
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20.03.2022 13:28 Ответить
бил в бок выше катков
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20.03.2022 13:33 Ответить
в заголовке бтр
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20.03.2022 14:08 Ответить
От 30 мм ОФ снарядов и танку хана, если грамотно применять. Орлы!
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20.03.2022 13:05 Ответить
Смерть цапам!
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20.03.2022 13:05 Ответить
Надеюсь, это случилось на днях.
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20.03.2022 13:06 Ответить
Вищий пілотаж!
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20.03.2022 13:07 Ответить
Красота
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20.03.2022 13:10 Ответить
Цікаво, що це відео виклав "Азов".
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20.03.2022 13:10 Ответить
ТАКИХ СПРАВЖНІХ ВОЇНІВ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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20.03.2022 13:11 Ответить
Гарно горить фашистська нечисть!
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20.03.2022 13:12 Ответить
Смерть рашистським гадам! Слава Україні!
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20.03.2022 13:14 Ответить
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20.03.2022 13:18 Ответить
Все таки трудно без NLAWа уничтожать вражескую бронетехнику
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20.03.2022 13:19 Ответить
Сильный видосик👍
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20.03.2022 13:20 Ответить
термінатор нервово тіпає в зубах паріросу
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20.03.2022 13:21 Ответить
Горит бубновый!
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20.03.2022 13:21 Ответить
Эх, было бы чем ещё орковскую арту достать
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20.03.2022 13:22 Ответить
БТР-4Е роздовбав танк!!!!! За інше - мовчу взагалі. Грамотне використання техніки. Молодці!
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20.03.2022 13:22 Ответить
після дво попадань з гранатомета..якщо придивитися
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20.03.2022 13:35 Ответить
Боже Всемогутній ! Бережи наших ВОЇНІВ !!!
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20.03.2022 13:23 Ответить
Да бережет она. Не парьтесь.
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20.03.2022 18:30 Ответить
Новость неполная вот продолжение с фото уничтоженного кацапского какого то болгарского спецназа
https://t.me/charter97_org/67172

Уничтожен спецназ ГРУ кабардино-болкарии какой-то. Если вкратце
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20.03.2022 13:24 Ответить
Кабардино- Балкария. Кавказ.
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20.03.2022 14:06 Ответить
Захисники Маріуполя, українці кланяються вам. Ви істинні ВОЇНИ.
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20.03.2022 13:25 Ответить
Можно ли простить врага?Бог простит!Наша задача организовать их встречу.
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20.03.2022 13:31 Ответить
Допоможіть хлопцям нарешті в Маріку,19 днів вони в тому пеклі.Відосіками кацапів не знищити,треба щось робити в тому напрямку нарешті.
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20.03.2022 13:32 Ответить
Если бы не усатый гандон,там движ нехороший
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20.03.2022 13:33 Ответить
Больше всего поражает спокойный голос экипажа
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20.03.2022 13:32 Ответить
Slava Ukrainii!!!Slava Ukrainii!!!Slava Ukrainii!!!
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20.03.2022 13:33 Ответить
10 метров от врага может даже рукопашный был. так мне хочется чтобы живыми остались азовцы и другие защитники и жители Мариуполя.
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20.03.2022 13:33 Ответить
Всё это конешно хорошо и героизм наших защитников изумляет но с окружённым городом нужно что то делать ведь боеприпасов у наших воинов я думаю на очень долго не хватит и тут уж нужно или деблокировать город ,что с точки зрения военных экспертов не слишком удачное решение ,которое чревато большими потерями с нашей стороны или договариваться о выводе оттуда наших войск ( можно в обмен на какую то часть пленных) иначе страшно и подумать ,что с азовом ,морскими пехотинцами и пограничниками станет ,когда эти боеприпасы иссякнут .Сомневаюсь ,что рашисты их будут в плен брать(особенно азовцев) ,учитывая то ,что они делают с городом и гражданским населением
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20.03.2022 13:33 Ответить
Супергерої! Як же їх спасти?
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20.03.2022 13:35 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.03.2022 13:40 Ответить
Только отныне? А 8 лет был нормасенький кацап?
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20.03.2022 23:54 Ответить


- Степановна, а ваші вчора з Полтавщини вернулись кажуть?

- Еге.

- І шо там?

- Гадяцьке Сахварі

- Шо-шо?

- Капшо, глухих повезли. Кажу, мєсні вже 10 танків назбратали.

- Ну а шо ці москалі хотіли?

- Та понятно. Знали на кого йшли? У нас он сусіди за два метра межі готові косами друг друга різать, а тут якийсь кацап миршавий дума, шо ми йому все так оддамо.

- Садок вже обрізали?

- Я сікатор на друге діло заточила. Хай полеже.

- Тай то правда.

- А чули під Херсоном про оте село кадировськой слави. Де вони як мухи на липку лєнту лізуть.

- Еге. Якось воно ще так інтересно називаєцця. Чорноїбаївка, чи шо.

- Таке говоряще названіє получилось, хтоб міг подумать.

(Мовчки пронаблюдали, як Гаврилович прогнав мимо табун гусей. Мороз. Гельготять, пар з дзьобів вале. Лапи красні, як варені раки.)

- Бачила Юхимівну на базарі - каже за Кайдашівкою у полі гуси збили істрібітєль. Представляєте?

- Ото наздогнали і збили?

- Получаєцця так.

- Представляєте як мєдлєнно літа москаль?

- Та шо ж тут представлять. Природа. Й та поніма за кого ступаться. Хай ще от зійде сніг. То і черви наші тож поможуть.

- Та тут кажен підключицця. Триюродну сестру Матвіївни, з Навуселиці, помните? Ту шо під Лебедин заміж забрали.

- Еге. Добрєйша така на весь куток була. І муху не зобидить. А шо?

- Так казали недавно до неї припльонтались восім кацапиків. З лісу. Кажуть: «ми другий день не їли. Нам би шо перекусить». Так її серденько добре не видержало. Пирогів їм напекла.

- Оце да! І шо? Надіюсь хоть гливких?

- Та поки з блекотой поїли вже з вовчими ягодами і виносити не стала. Так в жомовій ямі і пригорнула.

- Раю, я оце кажен день просинаюсь і думаю: «шо вони тут в Україні забули?»

- Совість?

- Смерті мать шукають.

(Провели очима Олександрівну з козою. Побігла бігом. Не понятно хто кого за прив'язь веде. Не поздоровкалась. Точно заходилася.)

Сонце сідало за тополю, золотим диском обіймаючи практично усю крону. Тополя, як божа матір.

Обидві тричі перехрестилися.
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20.03.2022 13:44 Ответить
Бронетехніка на вузьких вулицях без піхоти - просто солодка булочка для противника.
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20.03.2022 14:20 Ответить
Выдержка и реакция у стрелка просто нереальные.
Помогай вам Бог.
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20.03.2022 14:28 Ответить
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!КРАСИВАЯ РАБОТА!
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20.03.2022 14:32 Ответить
По кацапах як у тіру.
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20.03.2022 14:35 Ответить
Какие хорошие кадры.Смерть руссофашистским оккупантам ....
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20.03.2022 14:39 Ответить
Насправді на 0:50 крізь задимлення видно ще один кацапский бетер, тобто один український БТР-4 знищив два кацапських бетера і один кацапский танк.
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20.03.2022 14:53 Ответить
Видно, что знают, в какое место стрелять. Скоро кацабские мамки своих детей будут Азовом пугать
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20.03.2022 15:04 Ответить
Орков мочити тварей
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20.03.2022 17:45 Ответить
**..ть, **..ть, **..ть, просто жесткач.
вообще трудно с**е представить все это, там.
поскольку боеприпасы долго не пополняются,
думаю наши будуть прорываться в лоб.
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20.03.2022 17:55 Ответить
Ваууу! Це так прекрасно!
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20.03.2022 18:02 Ответить
Киборги...2-а БТРа и Т-72. В упор. Берсерки. Родненькие.
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20.03.2022 18:17 Ответить
Патронов не жалеют, значить есть порох в поровницах
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20.03.2022 18:54 Ответить
Тролейбус потихеньку їде вгору,
А унизу - казковий Зурбаган
Хизується червоними дашками,
Статечними купецькими домами.
І грона винограду у садах
Неначе просять їх скоріше зняти.
А далі - море сріблом розлилось
І кличе, хоче тебе обійняти...
Тепер, напевно, тільки пригадати
Ми Маріуполь зможемо таким -
Гостинним, світлим, добрим і багатим...
Натомість горе, сльози, смерть і дим.

Валентина Зав'ялова
Харків
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20.03.2022 20:07 Ответить
А що Бутусов, як спец. скаже, скільки Азов там зможе воювати , а маріупольчани жити в повній блокаді ,без нічого,без води і харчів, день, неділю, місяць, рік ? Може досить вже подвигами захоплюватися та діяти ?
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20.03.2022 22:22 Ответить
Пацаны, красиво отработали. Спасибо Вам
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20.03.2022 23:33 Ответить
Слава воїнам України! Смерть російським окупантам!
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21.03.2022 00:46 Ответить
 
 