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"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехват разговора российских оккупантов. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В телефонном разговоре российский оккупант рассказал, что его подразделение уже вторично понесло значительные потери, зайдя на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, остатки подразделения сбежали к российской границе. Убегая, захватчики взрывали все мосты, чтобы их командование снова не отправило их в бой.

"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - говорит он.

Внимание! Ненормативная лексика!

Cмотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы уничтожают танк, БТР и российскую пехоту в ближнем бою в Мариуполе. ВИДЕО боя
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Топ комментарии
+68
вторая армия мира
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20.03.2022 13:25
+50
драпает подрывая за собой мосты, чтоб не догнали бендеровцы - это раз, и чтоб не вернули обратно камандиры русо-фашисты
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20.03.2022 13:29
+45
Кожний орк при слові Україна має сцяти та дристати в майтки!
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20.03.2022 13:29
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вторая армия мира
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20.03.2022 13:25 Ответить
З кінця.
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20.03.2022 13:27 Ответить
... ***** витекла
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20.03.2022 13:31 Ответить
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20.03.2022 13:27 Ответить
В Україні точно друга.
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20.03.2022 13:28 Ответить
Це без другої Сумського тракторної бригади- а є ще і Гадяч.
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20.03.2022 13:34 Ответить
Еще и бабушки-отравительницы с пирожками с ядом
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20.03.2022 20:52 Ответить
драпает подрывая за собой мосты, чтоб не догнали бендеровцы - это раз, и чтоб не вернули обратно камандиры русо-фашисты
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20.03.2022 13:29 Ответить
По отсосу.)))
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20.03.2022 13:36 Ответить
двохсота
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20.03.2022 21:16 Ответить
Надзвичайно важлива розмова, що показує ТЕНДЕНЦІЇ поведінки рашистів.
Це повний програш!
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20.03.2022 13:26 Ответить
Я вам скажу так.
Часи ідейно-загарбницьких війн закінчились в 45-му.
В ********* світі, як ти тих орків не обзивай, але реально - загарбники мають мати не менше 20-ти кратної переваги.
Тобто, для нападу на Украхну потрібно було зібрати, навчити і т.д. не менше 4 млн. солдат.
Кожен, хто захищає свою землю - це співідношення боєздатності 1:15 - 1:20.
Я стикався з цим майже 40 років назад. Так було.
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20.03.2022 13:42 Ответить
А зараз буває як в Криму та ОРДЛО- на це ***** розраховувало та програло.
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20.03.2022 13:43 Ответить
За Крим не скажу - там дійсно і пропаганда попрацювала і дуже багато відставних російських військових оселилось в Криму за 60 років - і цілі покоління виросли. Та й то - не все там було однозначно.
А за ОРДЛО - подивись на решту території Луганської і Донецької обл., подивись на Маріуполь.
Звичайно, процент колаборантів там дуже високий, але якби Україна була готова - не було б ОРДЛО.
Там тоді ще досить тривіальний фактор велику роль зіграв: "ви прогнали нашого рідного Януковича".
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20.03.2022 14:04 Ответить
Вони ненавидять Яника- з обох сторін фронту. Хоч і з різних причин. Гарного дня.
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20.03.2022 14:07 Ответить
За Януковича я не про сьогодні - я про весну 2014-го.

Удачі.
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20.03.2022 14:10 Ответить
Хто на Луганщині за Яника впрягався?..
То брехня..
Його синок Саша-стоматолог стільки лиха накоїв, шо у нас усю цю сімейку ненавидять..
А картинку зробили олігархи та менти..До речі , останні усі і звалили , бо докумекали, що воно той руській мир..А кого і вбили
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20.03.2022 16:51 Ответить
тобто - усю їхню зграю бандитську (армією це назвати - язик не повертається). але, якщо вони б те зробили, хто б тоді їхні кордони охороняв?
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20.03.2022 14:44 Ответить
Та нереально це зробити було навіть теоретично
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20.03.2022 14:53 Ответить
Заблукав, москалику?
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20.03.2022 13:56 Ответить
Давай разворачівай,докінця щоб **********
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20.03.2022 13:27 Ответить
Най физдують на Чорнобаївку: там вже перевірене місце.
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20.03.2022 13:34 Ответить
намолене, ага
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20.03.2022 13:41 Ответить
Хох...другий раз не пощастить
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20.03.2022 13:27 Ответить
Кожний орк при слові Україна має сцяти та дристати в майтки!
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20.03.2022 13:29 Ответить
дякую за мовний креатив.
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20.03.2022 13:32 Ответить
Раби. Кацапи раби на генетичному рівні... їх женуть на смерть ї вони не можуть нічого зробити ПРОТИ .... **#ні раби.
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20.03.2022 13:29 Ответить
i vot eto vot sobralos europu Zahvatyvatj ? groZa NATO
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20.03.2022 13:29 Ответить
ugu, - <kamandir razvernul nas i opiatj otpravil #batj (nas...)>
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20.03.2022 16:08 Ответить
По ходу, российская армия так и осталась совкой, несмотря на техническую модернизацию.
Воевать так и не научились, только смирным населением
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20.03.2022 13:30 Ответить
техническую модернизацию.......D
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20.03.2022 13:31 Ответить
давайте назад, тащите три танчика обратно, ******. Хоть металлоломом с вас взять, а то видно репараций нам еще не скоро дожидатья.
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20.03.2022 13:30 Ответить
".. жаль подмога не пришла, подкрепленье не прислали. Сто ж обычные дела, нас с тобою *******..." Пісня Грєбєнщікова якраз в тему для кацапів.
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20.03.2022 13:30 Ответить
Там держат рубежи. А тут драпают как обосранные. Хотя почему как.
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20.03.2022 13:42 Ответить
Дорога в пекло для цієї сволоти завжди відкрита
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20.03.2022 13:30 Ответить
я всегда говорил что ватнички умеют только красиво драпать аж за Мацкву ) Всё остальное - это дешёвые и кровавые понты за чужой счёт .
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20.03.2022 13:32 Ответить
dedy drapalji....
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20.03.2022 13:33 Ответить
Як приємно слухати такі діалоги....хоч ніколи і не допускала, що хтось отак розмовляє з дружиною, мамою........Убогі люди прийшли нас завоювати...
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20.03.2022 13:33 Ответить
Це справжній срусскій світ, в 80+му році, ще при совку, я пожив та по працював після інституту, біля року в Рязані, це жах. Суцільний жах!!
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21.03.2022 06:49 Ответить
Мости за собою підірвали? Ось. Тепер киздуйте на танчіках вплавь. Ті залізні коробки збс плавають (точно точно). Да і водичка - прям парне молоко.
До речі у щуки та сомів скоро нерест, пора підкормити.
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20.03.2022 13:34 Ответить
Отсылайте это в фсб. Новостям про мосты там будут рады.
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20.03.2022 13:49 Ответить
Правильно, иди воюй пока не сдохнешь, войти на территорию Украины легко, а вот назад - только в мешке в лучшем случае!
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20.03.2022 13:52 Ответить
"Бац!.... и только писюны по стенкам...." (с)
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20.03.2022 13:54 Ответить
МАЛО ПОВОДА ДЛЯ РАДОСТИ --- сколько деток и мирных людей убито . ***** этих выродков брать в плен . кормить поить лечить этих рашафашистов . они пришли нас убивать а мы ***** ту люсю вспомнили про конвенцию о военнопленных . а про харьков мариуполь . бучу и гостомель . сумы и охтырку и все что эти мрази двуногие уничтожили как нам забыть --- волноваха . изюм камня на камне не осталось ---- эту нечисть ********** всю ***** к стенке . оставить только тех пленных что на видео засветились . остальных в расход всех . они расстреливали даже легковые авто с детьми ради забавы --- око за око смерть за смерть
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20.03.2022 14:02 Ответить
Оце воно приперлося , носітель руцкого язика, відстоювати в Україні руцкую культуру та руцкій язик?! То вже пора тее все від них захищати на їх болотах
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20.03.2022 14:03 Ответить
Так, треба переносити війну на теріторію раши - шоб та у населення земля під ногами горіла
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20.03.2022 15:51 Ответить

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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20.03.2022 14:12 Ответить
2 армия мира говорили они
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20.03.2022 14:22 Ответить
Конечно, вторая. не сомневаемся. С конца списка.
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20.03.2022 14:32 Ответить
Говорити можно що хочеш, подивись на них рос.політиків там 90% "старе луб"я" комуняцьке, одні маразматики.
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20.03.2022 19:33 Ответить
Америку вони собі співставлять в супротивники, тьху, ще раз тьху, я писав 2 - 3 роки назад, що говорив з американцями так там РФ в серьйо як противника ніхто не сприймав тоді ще, сміялись. А зараз так ....!??
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20.03.2022 19:35 Ответить
Понятно, что США гораздо сильнее рф, только воевать она за нас не собирается.
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21.03.2022 13:18 Ответить
була другою армією у світі - стала двохсотою
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20.03.2022 21:14 Ответить
главное семички в карманах чтобы были.
Всегда что то с этого вырастет .
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21.03.2022 03:06 Ответить
 
 