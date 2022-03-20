"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехват разговора российских оккупантов. АУДИО
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В телефонном разговоре российский оккупант рассказал, что его подразделение уже вторично понесло значительные потери, зайдя на территорию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, остатки подразделения сбежали к российской границе. Убегая, захватчики взрывали все мосты, чтобы их командование снова не отправило их в бой.
"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - говорит он.
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+68 MAKAROV ddf66d11
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+50 Вася Шевченко f77d76ba
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+45 igorpesec
показать весь комментарий20.03.2022 13:29
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Це повний програш!
Часи ідейно-загарбницьких війн закінчились в 45-му.
В ********* світі, як ти тих орків не обзивай, але реально - загарбники мають мати не менше 20-ти кратної переваги.
Тобто, для нападу на Украхну потрібно було зібрати, навчити і т.д. не менше 4 млн. солдат.
Кожен, хто захищає свою землю - це співідношення боєздатності 1:15 - 1:20.
Я стикався з цим майже 40 років назад. Так було.
А за ОРДЛО - подивись на решту території Луганської і Донецької обл., подивись на Маріуполь.
Звичайно, процент колаборантів там дуже високий, але якби Україна була готова - не було б ОРДЛО.
Там тоді ще досить тривіальний фактор велику роль зіграв: "ви прогнали нашого рідного Януковича".
Удачі.
То брехня..
Його синок Саша-стоматолог стільки лиха накоїв, шо у нас усю цю сімейку ненавидять..
А картинку зробили олігархи та менти..До речі , останні усі і звалили , бо докумекали, що воно той руській мир..А кого і вбили
Воевать так и не научились, только смирным населением
До речі у щуки та сомів скоро нерест, пора підкормити.
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Всегда что то с этого вырастет .