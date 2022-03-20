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Жители Херсона и Каховки вышли на акцию протеста против оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Жители Херсона и Каховки вышли на акцию протеста против оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с фрагментом акции жителей захваченных оккупантами городов опубликованы в соцсетях.

Акия протеста в Херсоне

Акция протеста в Каховке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в захваченных городах объявили набор полицаев. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+20
НОВАЯ КАХОВКА - вам подяка , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
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20.03.2022 13:41
+11
Помагай вам Господь
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20.03.2022 13:43
+11
помнится мне как многие ватнички убеждали что Херсон за Раху .Теперь мы видим реальное лицо героев Херсона . Они уже вошли в историю Украины как борцы с оккупантами . Уважение им за смелость и за свою гражданскую позицию .
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20.03.2022 13:50
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Ljudi so stolnymi nervami.....budte ostorozny - orki shas uzhe nebudut cermonitsa
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20.03.2022 13:37 Ответить
странно почему уничтожают Харьков и Мариуполь а здесь дают митинговать
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20.03.2022 14:47 Ответить
НОВАЯ КАХОВКА - вам подяка , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
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20.03.2022 13:41 Ответить
это просто каховка
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20.03.2022 13:45 Ответить
Дякую , я погано орієтуюсь в тих краях 😡
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20.03.2022 14:08 Ответить
Це Каховка, не Нова Каховка.
У Новій - вата скрізь.
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20.03.2022 13:46 Ответить
Каховка. Нова Каховка інше місто.
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20.03.2022 13:46 Ответить
Новокаховский мэр,доречі нещодавно нагороджений без підставно. А Херсонці і Каховчани молодці.
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20.03.2022 13:57 Ответить
Смелейшие люди! Дай Бог меньше потерь, а в победе я не сомневаюсь
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20.03.2022 13:43 Ответить
Помагай вам Господь
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20.03.2022 13:43 Ответить
помнится мне как многие ватнички убеждали что Херсон за Раху .Теперь мы видим реальное лицо героев Херсона . Они уже вошли в историю Украины как борцы с оккупантами . Уважение им за смелость и за свою гражданскую позицию .
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20.03.2022 13:50 Ответить
Каховка, Каховка
Кацапам крантовка!
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20.03.2022 13:51 Ответить
Херсон - Город Герой!!
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20.03.2022 13:54 Ответить
Треба вже якусь заяву від української влади, щоб люди припинили цю дурість. Ефекту на кацапів ніякого, можуть лише самі загинути
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20.03.2022 13:54 Ответить
це новий протест чи той, що був на самому початку?
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20.03.2022 14:01 Ответить
краще б вийшли б з коктейлями "молотова" для рашистів....
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20.03.2022 14:06 Ответить
РЕСПЕКТ!
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20.03.2022 14:16 Ответить
Дорогие херсонцы! Мы любим вас! Мы молимся за вас! Мы вместе с вами! Слава Украине!
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20.03.2022 14:20 Ответить
Дуже погано, що ці хоробрі люди викривають себе перед окупантами...це підбадьорює та надихає, але з наслідків може мати тільки репресії....
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20.03.2022 14:21 Ответить
Якщо вийдуть всі окуповані міста, то репресантів не вистачить....
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20.03.2022 14:56 Ответить
БЛІН, ЯКІ В НАС СМІЛИВІ ТА ГАРНІ ЛЮДИ! РЕАЛЬНО!
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20.03.2022 14:55 Ответить
Задайте собі просте запитання: чому цим відважним людям не видали зброю для самозахисту та оборони країни?
Адже для цього було вдосталь як зброї так і часу.
Гадаєте, це була випадковість?
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20.03.2022 16:11 Ответить
 
 