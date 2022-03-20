Жители Херсона и Каховки вышли на акцию протеста против оккупантов. ВИДЕО

Жители Херсона и Каховки вышли на акцию протеста против оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с фрагментом акции жителей захваченных оккупантами городов опубликованы в соцсетях.

Акия протеста в Херсоне

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Акция протеста в Каховке

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