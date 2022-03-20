Жители Херсона и Каховки вышли на акцию протеста против оккупантов. ВИДЕО
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Жители Херсона и Каховки вышли на акцию протеста против оккупантов
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с фрагментом акции жителей захваченных оккупантами городов опубликованы в соцсетях.
Акия протеста в Херсоне
Акция протеста в Каховке
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Топ комментарии
+20 Amber
показать весь комментарий20.03.2022 13:41
+11 Чайка Київ
показать весь комментарий20.03.2022 13:43
+11 Дин Проффитт
показать весь комментарий20.03.2022 13:50
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У Новій - вата скрізь.
Кацапам крантовка!
Адже для цього було вдосталь як зброї так і часу.
Гадаєте, це була випадковість?