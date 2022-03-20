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В Славянске простились с воином 25-й бригады Виктором Смарыгиным, погибшим под Авдеевкой в результате обстрела из российских "Градов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ценой собственной жизни спас технику и побратимов. В Славянске в последний путь провели бойца Вооруженных сил Украины Виктора Смарыгина.

Уроженец города Первомайск Луганской области, он 3 года служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Был старшим механиком роты. С начала открытого вторжения России на территорию Украины Виктор Смарыгин выполнял боевые задания неподалеку от оккупированного Донецка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал Донеччина.

14 марта недалеко от Авдеевки вместе с побратимами отводил боевую технику десанта из-под обстрелов вражеских "Градов". Один из снарядов упал недалеко от колонны.

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Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Виктору Смарыгину было всего 26 лет. В Славянске осталась семья погибшего - жена и две маленькие дочки - 5 месяцев и 11 лет.
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