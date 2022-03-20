Устройство для отстрела "коктейлей Молотова" сконструировали жители Житомирщины: "На метров 300 ушла. Думаю, даже низколетящий вертолет сбить можно". ВИДЕО
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Жители Житомирщины работают над устройством, которое должно отстреливать "коктейли Молотова".
Как сообщает Цензор.НЕТ, уже проведены первые удачные испытания – бутылка с водой полетела на расстояние около трехсот метров. Очевидцы испытаний считают, что такое оружие может быть эффективным и как средство ПВО.
"На метров 300 ушла. Думаю, даже низколетящий вертолет сбить можно", - говорит один из них.
Топ комментарии
+70 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+49 Сергій Осадчий
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+30 Ivan Ivanov 8edb7a14
показать весь комментарий20.03.2022 14:39
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2. Провести бойові випробування на ефективність ураження.
3. Запропонувати Пентагону купити ліцензію і обмін на Петріоти.
В інеті є документація.
Можна використовувати.
Там близько 3х рецептів.
Збільшити дальність до 1 км, висоту до 50 м , порівняти вартість - джавелін відпочиває.
ще б міномети зібрати у пакет і бити залпом!
ото буде веселуха-Град для орків !
Кацапам п@зда!
(крилатий підсумок - Тараса з "Повернись живим")
Вони не тухнуть.
https://www.youtube.com/watch?v=17bn6Wr5bwI
Житомирські хлопці: потрииайте наше пиво...
😂👍💪
иветай
Если бы были гранаты с гранатометами, то и бутылки не нужны
Идеально сбрасывать это дело с бытового дрона с видеокамерой -
всё под контролем, можно прицелиться.