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армия РФ (15344) война (46661) Житомирщина (1314) уничтожение (3818) коктейль Молотова (41)

Устройство для отстрела "коктейлей Молотова" сконструировали жители Житомирщины: "На метров 300 ушла. Думаю, даже низколетящий вертолет сбить можно". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Жители Житомирщины работают над устройством, которое должно отстреливать "коктейли Молотова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, уже проведены первые удачные испытания – бутылка с водой полетела на расстояние около трехсот метров. Очевидцы испытаний считают, что такое оружие может быть эффективным и как средство ПВО.

"На метров 300 ушла. Думаю, даже низколетящий вертолет сбить можно", - говорит один из них.

Также смотрите: "ДжаВолына": в Луцке разработали катапульту для коктейлей Молотова. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
НАРОДНЕ ППО-ДЯКУЮ ХЛОПЦІ...
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20.03.2022 14:39
+49
1. Запатентувати.
2. Провести бойові випробування на ефективність ураження.
3. Запропонувати Пентагону купити ліцензію і обмін на Петріоти.
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20.03.2022 14:43
+30
Супер,ви найкращі! Україна непереможна!
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20.03.2022 14:39
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НАРОДНЕ ППО-ДЯКУЮ ХЛОПЦІ...
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20.03.2022 14:39 Ответить
1. Запатентувати.
2. Провести бойові випробування на ефективність ураження.
3. Запропонувати Пентагону купити ліцензію і обмін на Петріоти.
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20.03.2022 14:43 Ответить
Коктейлі в союзі заводи випускали.
В інеті є документація.
Можна використовувати.
Там близько 3х рецептів.
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20.03.2022 14:51 Ответить
Я про пускову установку, а не самі коктейлі.
Збільшити дальність до 1 км, висоту до 50 м , порівняти вартість - джавелін відпочиває.
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20.03.2022 14:55 Ответить
якщо цей екземпляр запускає пляшку на 300 м., то висота вже набагато більша за 50м. Максимальна дальність досягається при куті в 45 градусів і снаряд летить по параболі
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20.03.2022 15:13 Ответить
Та дурік якийсь... ГОРЯТЬ міста України, які не мали можливостей партизанськи й не у стані Майданом зачистити ворога окупаційного, а якомусь пердуну диванному патентування у макітрі, а не розгін по всім гражданським... Всралиси на УПА, дякувати навчені тільки погонам... Ціркус...
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20.03.2022 15:17 Ответить
кстати гранаты также хорошо будут летать дальше.....чем кидать рукой...
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20.03.2022 16:26 Ответить
дальність залежатиме і від маси пляшечки,
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20.03.2022 20:25 Ответить
супер !
ще б міномети зібрати у пакет і бити залпом!
ото буде веселуха-Град для орків !
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20.03.2022 15:18 Ответить
Если будет 4 ствола, то как вариант три можно с напалмом а третий с "Бандеровским смузи". Во кастрик попалим...
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20.03.2022 23:47 Ответить
Як і усе інше народне - повне лайно
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20.03.2022 18:56 Ответить
ще би приціл оформити як в міномета
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20.03.2022 20:24 Ответить
и систему самонаведения, хотя бы по лазерному лучу
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20.03.2022 21:19 Ответить
Супер,ви найкращі! Україна непереможна!
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20.03.2022 14:39 Ответить
Дайте людям оружие
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20.03.2022 14:39 Ответить
Кому треба і скільки треба дали.
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20.03.2022 14:41 Ответить
Вже дали і дають. Із цим проблем немає.
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20.03.2022 14:42 Ответить
Маємо.
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20.03.2022 14:52 Ответить
Аматори це добре для підвищення бойового духу, а для ефективного протистояння та перемоги треба поповнити армію з резервів та дати їм більше зброї.
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20.03.2022 15:48 Ответить
вау!
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20.03.2022 14:39 Ответить
Молодці, звичайно. Та це зброя ближнього бою.
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20.03.2022 14:40 Ответить
Ну минометов на блокпостах нет, поэтому очень неплохая альтернатива.
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20.03.2022 14:44 Ответить
Вони там і не потрібні.
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20.03.2022 14:46 Ответить
А що там потрібно?
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20.03.2022 14:47 Ответить
Иди спроси на блок посту про боевое обеспечение, думаю в дыню сразу дадут.
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20.03.2022 14:57 Ответить
Скажи это решале выше, что должно там быть, а что не должно
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20.03.2022 15:38 Ответить
Тебе надо ты и скажи. Ты и от решалы огребешь.
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20.03.2022 19:51 Ответить
Начало непогане, але вважаю, що під час запуску фітіль згасне. Та й сама конструкція не зовсім мобільна....
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20.03.2022 14:40 Ответить
Оно может в конце самовоспламениться?
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20.03.2022 14:47 Ответить
Мисливські сірники не гаснуть
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20.03.2022 14:47 Ответить
Фітіль просякнутий мисливським порохом не згасне
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20.03.2022 14:56 Ответить
Бумага пропитанная селитрой вжизнь не потухнет.
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20.03.2022 15:09 Ответить
Шоб фитиль не гас в полёте, вместо него лучше брать ОШ (огнепроводный шнур). Можно брать стопин (отмерить нужную длину с секундомером).
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20.03.2022 15:15 Ответить
Аккумулятор + компрессор , и сама установка.
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20.03.2022 15:50 Ответить
А кацапам що?
Кацапам п@зда!
(крилатий підсумок - Тараса з "Повернись живим")
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20.03.2022 14:44 Ответить
Мисливські сірники вам в допомогу.
Вони не тухнуть.
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20.03.2022 14:46 Ответить
Эх вы ! Кто же врагу показывает своё оружие ?
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20.03.2022 14:47 Ответить
Говорят если дать русскому бутылку он на нее сядет. Это правда?
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20.03.2022 14:48 Ответить
главное что по тихому
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20.03.2022 14:49 Ответить
у нас в теробороні для цього примінили калаш з підствольніком з маленькою доробкою...летить тілько метрів на п"ятдесят. але влучно...
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20.03.2022 14:50 Ответить
Коктейлі не дуже ефективні як "одиночні снаряди" - усілякі киношки типу "рядового Райана" - маєчня у цьому плані... От майданівський досвід - то є правда, коли в один броньований транспортний засіб влучає 5-10 коктейлів водночас - він горить, як сірник. Але це - БЛИЖНІЙ бій і концетроване коктейле-метання. Одиночні можуть бути ефективні тільки для того, щоб підпалити щось заготовлене горюче на дорозі, де буде їхати ворожа техніка, наприклад. Або з дуже близької відстані точково у вразливі місця по техніці, а не "на 300 метрів".
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20.03.2022 14:50 Ответить
первый коктейль в колону и больше не надо. орки разбегаются как мыши.
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20.03.2022 14:58 Ответить
Сам пробував ?
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20.03.2022 18:40 Ответить
нет. к нам пока не добрались. нозапас есть.
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20.03.2022 19:03 Ответить
Таку б зброю в Мелiтополь або тiльки коктейлi та ще в Бердянськ Але там щось винахiдникiв не знайшлося нажаль
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20.03.2022 14:51 Ответить
Треба быкфордів шнур ставить в горло пляшки і підпалювать. Тоді не згасне. Можна самопальний бікфордів шнур з сірникових головок.
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20.03.2022 14:54 Ответить
Белый хвосфор и хрен патушишь - напалм называицца.
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20.03.2022 15:12 Ответить
Ех Дубовіков, не вчив ти хімію.І не тому що вона складна,а тому що лінивий і не допитливий.НАПАЛМ-це повністю абрівеатура складу речовини.А саме-Натрій,Фосфор,Алюміній,Магній.Відкрий таблицю хімічних елементів і випиши назви -одержиш напалм,неук...
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20.03.2022 16:09 Ответить
Конченое дебилко, я знаю стока, шо твая макитра луснула вид такое килькости знань.
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20.03.2022 17:22 Ответить
Неук, тому ти і Дубівіков.Дкржи свої стока коло стока...
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20.03.2022 21:42 Ответить
Діч з дурнцею в твій диван пукає. Ці Люди не за компами шмарклі, як ти, розкидають, а хоч ШОСЬ самі РОБЛЯТЬ!
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20.03.2022 15:25 Ответить
Дебілам хіба поясниш, як на швабрі вони строчать, що пі-дари, такі як ти, банять Балдій, швабра, яка з совкового "базару" зонного смачні налиґалось "панти" розкидати
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20.03.2022 15:45 Ответить
Согласен,данный девайс не практичен и не эффективен.Власть обязана снабдить своих граждан оружием.Стрелковое оружие, гранаты и рпг даже советские ,это очень усилит национальный спротив.
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20.03.2022 18:14 Ответить
Если у вас ваша власть не раздает оружие, спрашивайте с вашей власти. В Киеве человек с автоматом уже даже не привлекает внимание, разве что в магазинах очередь уступают. Не потому что человек с автоматом - это страшно, а потому что считают, что у этого человека могут быть дела и поважнее, чем стоять в очереди.
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20.03.2022 22:23 Ответить
Будем снабжать весь НАТО
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20.03.2022 15:05 Ответить
Виглядить крутіше ніж влинська "Джаволина", але там уже підпалений випробовували і по мішені.
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20.03.2022 15:06 Ответить
d to chego? ya za vas ukraincev... Путин - террорист, россияне - фашисты
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20.03.2022 15:20 Ответить
Тю, у нас таке саме було на Майдані.
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20.03.2022 15:23 Ответить
Вітаю! А от дебілам кєжко зрозуміти, шо в містах такі речі діятимуть казково й напрямки "прилетіло" не відслідкуєш - так і погорять й "стойбища" й у русі техніка... У стрічці он якісь абсолютно дебільні кльовуни...
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20.03.2022 15:28 Ответить
Блин, дайте мужикам нормальный миномет, и не морочьте голову. А то сгорят еще
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20.03.2022 15:47 Ответить
Ну а чё? В наше время главное-мобильность. Судя по всему нормальная штука.Вертолет можно чпокнуть.
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20.03.2022 16:02 Ответить
Хлопцы, рассмотрите как это приспособить. Цена выстрела $0,15.

https://www.youtube.com/watch?v=17bn6Wr5bwI
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20.03.2022 16:05 Ответить
Американці: використовуйте Стінгери, щоб збивати гелікоптери.
Житомирські хлопці: потрииайте наше пиво...
😂👍💪
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20.03.2022 16:06 Ответить
Чудова річ для вуличних боїв. Можна регулювати дальність тиском. Але краще використовувати декілька штук разом. Однієї пляшки замало і судячи зі звуку потрібен час для накачування. Схоже на принцип дії підводної рушниці, але там контейнер для стиснутого повітря герметичний і тому достатньо простої перезарядки.
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20.03.2022 16:13 Ответить
але, масквичи, наливетай
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20.03.2022 16:30 Ответить
WOW!Оружие партизанского движения😀Не забудьте патент заказать…
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20.03.2022 16:46 Ответить
А гранатой? Кольцо привязать к станине верёвочкой и пульнуть
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20.03.2022 16:58 Ответить
Эта граната возле этого чудо-орудия и упадет, если за кольцо привязывать. Хороший совет, ага. Для гранат давно придумали гранатометы, ничего изобретать не надо.
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20.03.2022 22:27 Ответить
Если бутылка летит на 300 м, то вырывание чеки несильно помешает
Если бы были гранаты с гранатометами, то и бутылки не нужны
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20.03.2022 22:43 Ответить
Бутылки надо калибровать по весу и тогда можно пристреливать нужный участок или перекрёсток.
Идеально сбрасывать это дело с бытового дрона с видеокамерой -
всё под контролем, можно прицелиться.
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21.03.2022 01:50 Ответить
СУдя по всему запускается сжатым воздухом, закачанным в шину машины. Скорострельность хреновая....
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21.03.2022 09:50 Ответить
 
 