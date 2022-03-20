"Ехало, да не доехало, бл#дь", - "азовцы" уничтожили спецназовцев ГРУ из Кабардино-Балкарии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы полка "Азов" уничтожили спецназовцев ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, азовцы уничтожили и военную технику оккупантов.
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+114 Денис Коновалов 4caafe82
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+81 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+80 Dmitri 18251fb2
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Хлоп и купцу приключился пздц
Слава Героям-захисникам!!!
Еще была техника с Z и рядом О,походу О дорисовали потом и там говорили,что спецназ
Эти ребята там до победы сидеть будут и никто их не одолеет.
самонаїбнутисяздійснити прикре самогубство.
(прислано другими орнитологами)
у них тоже каждый день по новостям было "убито сотни боевиков"
то что скорее сотни мирных жителей, это больше на правду похоже
(каждый день)
Аж лячно уявити, що тоді буде...