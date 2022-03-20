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"Ехало, да не доехало, бл#дь", - "азовцы" уничтожили спецназовцев ГРУ из Кабардино-Балкарии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы полка "Азов" уничтожили спецназовцев ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, азовцы уничтожили и военную технику оккупантов.

Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

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Топ комментарии
+114
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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20.03.2022 14:54
+81
АЗОВЦІ-ЧЕРГОВІ КІБОРГИ...
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20.03.2022 14:55
+80
без таких прекрасных кадров уже не могу заснуть. жгите эту сволочь хлопцы в пепел
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20.03.2022 14:55
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Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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20.03.2022 14:54 Ответить
земля бетоном!
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20.03.2022 14:55 Ответить
Земля? Один так органічно в мусорі лежить - прямо повна гармонія
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20.03.2022 19:00 Ответить
І слава тій землі! Та й бетону також слава, якщо його на всіх вистачить.
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20.03.2022 19:52 Ответить
прям душа радуется за наших ребят ) Дай Бог им сил !
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20.03.2022 14:55 Ответить
АЗОВЦІ-ЧЕРГОВІ КІБОРГИ...
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20.03.2022 14:55 Ответить
Титани!
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20.03.2022 15:00 Ответить
без таких прекрасных кадров уже не могу заснуть. жгите эту сволочь хлопцы в пепел
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20.03.2022 14:55 Ответить
Какой спецназ на Кабардино-Балкарии? По поеданию шашлыков и лаваша?
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20.03.2022 14:56 Ответить
Когда-то служил в армии с одним кабардинцем. Он сам говорил- ""Запорожец" не машина, кабардинец не мужчина."
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20.03.2022 15:16 Ответить
Поставка вооружения и техники Азову прошла штатно)
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20.03.2022 14:56 Ответить
путинские твари в Бердянске избивают митингующих https://www.youtube.com/shorts/SgmjqqswSDY
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20.03.2022 14:56 Ответить
рашистские моральные уроды
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20.03.2022 15:01 Ответить
Ничего будет и на нашей улице праздник . Только бить эту сволочь никто не будет...
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20.03.2022 15:01 Ответить
Рашиссти нелюді. Тільки вміють "воювати" з цивільними, полоненими або 10 проти одного.
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20.03.2022 15:06 Ответить
Эти натренированы людей бить...это уже не военные, а псы фашистского режима.
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20.03.2022 15:07 Ответить
И на них пуля найдется, сбежать не успеют.
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20.03.2022 19:39 Ответить
Реально,"Азов" это легендарные ребята. Какие там "Морские котики"? Какой там SAS? Детский сад,блеать. Слава Украине!
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20.03.2022 15:00 Ответить
Ехал на ярмарку ухарь купец
Хлоп и купцу приключился пздц
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20.03.2022 15:00 Ответить
"Азов" - це наші українські 300 спартанців.
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20.03.2022 15:00 Ответить
Я бл под столом, вы слышали эту фразу -"тут ещё долго можно лутаться", наш человек.
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20.03.2022 15:00 Ответить
ЗСУ це ангели... ЗСУ очищають земну кулю від нечисти...
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20.03.2022 15:00 Ответить
З такими поставками зброї, Азов скоро в наступ на підерацію піде.
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20.03.2022 15:02 Ответить
Розбиту техніку треба залишати вздовж доріг з написом "русский вернись домой- дальше Смерть!".
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20.03.2022 15:04 Ответить
*******.... мужики з мене могарич
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20.03.2022 15:04 Ответить
ХО-РО-ШО ...
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20.03.2022 15:04 Ответить
Азов знатно смажить орків!

Слава Героям-захисникам!!!
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20.03.2022 15:06 Ответить
Мда, вже 300 спартанців не актуально після війни буде в світі! Вже будуть легендарний полк "Азов"! Боги війни!
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20.03.2022 15:14 Ответить
Бачу дохлого кацапа, аж душа молодіє.... бачу підбиту кацаську техніку, тіло омоложується...
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20.03.2022 15:17 Ответить
Шо є то є)
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20.03.2022 15:23 Ответить
"...Мне хочется верить, что грубая наша робота вам дарит возможность беспошлинно видеть восход..." (с)
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20.03.2022 15:18 Ответить
Может расход?
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20.03.2022 15:26 Ответить
Насмотрелись я на эту войну с самой нищей ,тупой и трусливой армией в Мире...и говорю СПАСИБО,что украинцам больше никогда не воевать на одной стороне с этими дегенератами -это ж полный звиздец,а не вояки ...
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20.03.2022 15:23 Ответить
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20.03.2022 15:29 Ответить
Посередником буде Апостор Петро.
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20.03.2022 15:44 Ответить
подвезли боеприпасов
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20.03.2022 15:31 Ответить
Щось не розумію. Коло на техніці, це - білоруси, чи оперативний резерв?
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20.03.2022 15:35 Ответить
По инфе,что гуляет,это спецназ.
Еще была техника с Z и рядом О,походу О дорисовали потом и там говорили,что спецназ
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20.03.2022 15:40 Ответить
Красава! Вот это воины!
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20.03.2022 15:36 Ответить
СЛАВА "АЗОВУ"!!!
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20.03.2022 15:43 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.03.2022 15:54 Ответить
Пафосный ты не наш ,ёрничать будешь на пляшке из под горилки
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20.03.2022 16:24 Ответить
А вот и боеприпасы и снаряга подъехали, неделю наши продержатся в Марике? Та щас...
Эти ребята там до победы сидеть будут и никто их не одолеет.
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20.03.2022 16:01 Ответить
Я не понимаю , почему, чтобы здохнуть , надо обязательно ехать в Украину , русня у вас, есть много красивых мест , например возле петуха из говна , на лошарике, на подводной, лодке вроде Курска , или на Кузе, так нет же ссуки пруться суда , как будто здесь стекломоем помазано
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20.03.2022 16:12 Ответить
Нє, ну як же! То ж так зкріпно: припертися хій-зна вкотре до Чорнобаївки і там... самонаїбнутися здійснити прикре самогубство.
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20.03.2022 16:41 Ответить
Luca Generis ,специально для вас, Около 11 утра, недалеко от Кривого Рога группа из 4 неопознанных израильтян-орнитологов, которые по невероятному стечению обстоятельств являются ветеранами 846-ого разведывательного батальона "Шуалей Шимшон", столкнулись с БРДМ-3 и "Тигром" оккупантов. Видимо испытывая личную неприязнь к оккупантам, а так же видя залетных гусей, они обратились к Всевышнему с молитвой о ниспослании кары на головы незваных пришельцев. Похоже, что небеса их услышали и БРДМ-3 был поражен каким-то огненным метательным копьем. Видимо один из ангелов небесных исполнил волю Всевышнего. Далее израильтяне выяснили, что у оккупантов явные суицидальные наклонности и смирившись с таким положением вещей помогли россиянам реализовать их хотелки перейти в мир иной. Теперь израильские орнитологи возвращаются на базу в Днепр. Но уже завтра они опять отправятся в экспедицию по отлову залетных гусей. И да, если что, то это не они.
(прислано другими орнитологами)
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20.03.2022 16:18 Ответить
когда война в чечне была
у них тоже каждый день по новостям было "убито сотни боевиков"
то что скорее сотни мирных жителей, это больше на правду похоже
(каждый день)
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20.03.2022 16:48 Ответить
Хе-хе! Зачекайте-но! От як орки доберуться до піндоських біолабораторій з бойовими горобцями, хом'ячками та мухами (теж бойовими, ясєн пінь!)...
Аж лячно уявити, що тоді буде...
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20.03.2022 16:59 Ответить
АЗОВ ЦЕ СИЛА І МІЦЬ УКРАЇНИ!
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20.03.2022 16:28 Ответить
Всі наші військові добре воють, але, хай на мене не ображаються - АЗОВ це еліта.
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20.03.2022 16:29 Ответить
Слава Азову! Пусть все россиянские снаряды и ржавые ракеты летят мимо, а каждая Азовская пуля-точно в цель. В гнусную цель, на которую и пули-то жалко, но что делать….лично я просто молюсь каждый день, чтобы ребята из Азова живыми домой вернулись..
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20.03.2022 17:20 Ответить
Файного спотикача впіймали на шляху!
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20.03.2022 17:50 Ответить
 
 