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"О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воины 24-й бригады уничтожили состав российских оккупантов с горючим на Луганщине, - Гайдай. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили состав российской оккупационной армии с горючим в Луганской области и ликвидировали часть техники.
Об этом сообщает глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Он выложил видео в подтверждение своих слов, на котором, по его словам, "виден момент точного попадания в состав россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами".
Кроме того, по словам Гайдая, защитники уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.
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Пошел на тех, кого звал братом.
Он женщин, стариков, детей,
Больницы, школы гасит «градом».
Прощенья нет тем баранАм,
Что слепо веруя экрану,
Уподобилися скотам,
Беспомощным наносят рану.
На баранОв фюрер насрал, -
Шакал всем миром хочет править.
Кредиты стаду оформлял,
Чтоб на убой затем отправить.
Убей кацапа топором,
Ножом, из пушки, автоматом,
Трави как крысу мышьяком,
Души удавкой, бей прикладом.
Убей проклятого, не плачь,
Что мог живого переделать.
Души в нем нету, - он палач,
Плешивого гнилая челядь.
Оставивши врага живым,
Не додавив его до смерти,
Короткий час себе, родным,
Всему что свято Вам отмерьте.
© Денис Орлов, Киев, 2022.
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Бандерівська, Галицька легендарна бригада на захисті неньки України!
п.с. покажіть і розкажіть про цих хлопців меру Чернігова, який казав, що хлопців із західної України немає на війні!
Для данного участка противостояния это укус тигра.
При чём тут "для россии", троллина ?