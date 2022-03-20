В Бердянске российские захватчики начали избивать и задерживать местных жителей, вышедших на акцию протеста против оккупации. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Бердянске 20 марта около 200-250 человек вышли на мирную акцию протеста против российской оккупации. Оккупанты начали их избивать и задерживать.
Об этом hromadske.ua сообщила местная жительница, передает Цензор.НЕТ.
Люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице в исполком, где сидят оккупанты.
По словам участницы акции, оккупантов становилось все больше, людей стали окружать. Тогда примерно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.
"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", - рассказала девушка.
Кроме того, российские оккупанты стреляли в воздух.
Всех других людей начали оттеснять, угрожая выстрелить в ноги, – рассказала участница. Что сделали с теми, кого повалили и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.
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Після війни розслідування покаже багато чого про це.
нічого неочікуваного
але весь світ це побачить
окупанти, вам *****
але з рештою ви і так в курсі
В БАБРУЙСК, ЖЬІВОТНЬІЕ!
А інакше як? А інакше кацапи уб'ють усіх.
Я теж не розумію.
Українці Бердянська і інших окупованих міст, ВАС БАГАТО І ЦИМ ВИ СИЛЬНІШІ.
Не бійтеся.
Не чекайте.
Не стійте осторонь.
Організовано знесіть російських окупантів.
Нехай вони бояться вас.
До сраки ті мітинги.
Трупи окупантів й колаборантів,-діло.
Если бы вышли все жители города от мала до велика, то оккупантов смогли бы пинком выкинуть. А так получается, что против рашистов только небольшая горстка недовольных. Это позор!