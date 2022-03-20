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В Бердянске российские захватчики начали избивать и задерживать местных жителей, вышедших на акцию протеста против оккупации. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бердянске 20 марта около 200-250 человек вышли на мирную акцию протеста против российской оккупации. Оккупанты начали их избивать и задерживать.

Об этом hromadske.ua сообщила местная жительница, передает Цензор.НЕТ.

Люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице в исполком, где сидят оккупанты.

По словам участницы акции, оккупантов становилось все больше, людей стали окружать. Тогда примерно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.

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"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", - рассказала девушка.

Кроме того, российские оккупанты стреляли в воздух.

Всех других людей начали оттеснять, угрожая выстрелить в ноги, – рассказала участница. Что сделали с теми, кого повалили и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.
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Топ комментарии
+34
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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20.03.2022 15:29
+33
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВМІЄ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З МИРНИМ НАСЕЛЕННЯМ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...МЕРЗЕННІ ПОКИДЬКИ...
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20.03.2022 15:30
+27
а вы в плен берите кормите чаем поите
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20.03.2022 15:30
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Вывезли из города днём ранее перед тем,как оккупанты вошли в город .Инфа от местных ,а желающим вступить в терроборону ,советовали ехать в Мариуполь
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20.03.2022 15:36 Ответить
Почему так?
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20.03.2022 15:49 Ответить
Думаю, це все йде в одному ключі з питанням розмінування мостів на перешийку, яке днями підняв Бутусов.

Після війни розслідування покаже багато чого про це.
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20.03.2022 16:00 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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20.03.2022 15:29 Ответить
Этих пи.д.оров нужно давить везде. В плане кто за границей акциями блокировать любой их бизнес, просто посылать на х.у.й когда узнал каца, в соцсетях постить им ихних дохляков!
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20.03.2022 15:53 Ответить
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВМІЄ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З МИРНИМ НАСЕЛЕННЯМ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...МЕРЗЕННІ ПОКИДЬКИ...
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20.03.2022 15:30 Ответить
а вы в плен берите кормите чаем поите
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20.03.2022 15:30 Ответить
нуууу
нічого неочікуваного

але весь світ це побачить

окупанти, вам *****

але з рештою ви і так в курсі

В БАБРУЙСК, ЖЬІВОТНЬІЕ!
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20.03.2022 15:31 Ответить
они уже покойники
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20.03.2022 15:32 Ответить
Дайте зброю всім патріотам України.ми відстоєм нашу неньку.
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20.03.2022 15:34 Ответить
А оно есть .Меня два раза вызывали в военкомат и два раза отправляли обратно из-за наплыва военообязанных и особенно добровольцев и аргументировали отказ принять в войска нехваткой стрелкового оружия советуя купить себе за свой счёт и податься в какое-нибудь добровольческое подразделение .Сейчас вот сижу дома в родном селе ,перииодически дежурю по несколько часов со свои знакомым ,бывшим атошником .С оружия у нас одна его двустволка на двоих (нет на троих) и коктейли молотова (коктейлей правда много)
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20.03.2022 15:45 Ответить
с таким арсеналом много не навоюешь... у нас в Запорожье получше, много ребят в ТРО, калаши всем выдали, и РПГ есть тоже! Слава Украине!!!
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20.03.2022 15:51 Ответить
Ну это село ,ничего стратегически важного тут нет .Но на подступах к райцентру на блокпосте стоит терроборона экипированная по военному с калашами и аммуницией (сам видел недавно) .Насчёт тяжелого вооружения у них не знаю не видел но судя по всему есть
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20.03.2022 15:59 Ответить
Норм тема, в нормального мисливця 2-3 рушниці в кожного. Спробуйте пошукати таких, можливо є вже старі діди, але в сейфі все на місці...
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20.03.2022 15:59 Ответить
Твари --- стрелкового оружие столько что можно вооружить всех желающих... Вот как так отдали город без обороны. Где были полицейские военкомат и т.д -- суки продажные
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20.03.2022 16:24 Ответить
Де наша поліція, тероборона???
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20.03.2022 15:35 Ответить
Арестовича охраняют
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20.03.2022 15:42 Ответить
про яку мирну акцію ,зрозумійте не повторюйте сцинарий білорусів ,тільки спротив як на майдані коктелі молотова можуть їх зупинити
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20.03.2022 15:36 Ответить
Хоч один на демонстрацію вийшов з ножем у кишені? Чи з сокирою за поясом?
А інакше як? А інакше кацапи уб'ють усіх.
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20.03.2022 15:37 Ответить
Всё кончилось время митингов и свободного волеизьявления граждан ,как и самой свободы. Раша пришла и дальше будет только хуже (но надеюсь ненадолго)
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20.03.2022 15:39 Ответить
Тільки партизанський рух і знищення окупантів."Червона рута" хороша пісня,але в даній ситуації не спрацює
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20.03.2022 15:40 Ответить
Де мужики???
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20.03.2022 15:41 Ответить
Ані мірныє...
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20.03.2022 15:43 Ответить
кровью умоется тот, кто усомнится в нашем миролюбии. ваши освободители
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20.03.2022 15:46 Ответить
Колись один мій знайомий дуже влучно зазначив: Ніколи не зрозумію як могли декілька фашистів вести колону полонених на розстріл.
Я теж не розумію.

Українці Бердянська і інших окупованих міст, ВАС БАГАТО І ЦИМ ВИ СИЛЬНІШІ.
Не бійтеся.
Не чекайте.
Не стійте осторонь.

Організовано знесіть російських окупантів.
Нехай вони бояться вас.
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20.03.2022 15:49 Ответить
Воїни до ворога виходять зі зброєю в руках,а раби з іконами.
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20.03.2022 15:49 Ответить
Як назвати тих,хто не дав зброю воїнам ?
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20.03.2022 15:54 Ответить
нічого не варта ні одна акція протесту протів окупанта до тих пір, поки із всіх сторін до них не прмовляють автоматні черги
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20.03.2022 15:50 Ответить
е бьють, а витрушують вату з голови виборців ОПЗЖ. Мирні акції протесту мають плавно перейти до акцій диверсій та саботажу, якщо не має можливості збройного спротиву.
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20.03.2022 15:51 Ответить
Это они и готовили всем жителям Украины----денацификацию
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20.03.2022 15:52 Ответить
Недовго мразям залишилось на нашій землі.
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20.03.2022 15:52 Ответить
Закріпитись окупантам,завезти окупаційну адміністрацію,знайти колаборантів-інформаторів,-справа часу.
До сраки ті мітинги.
Трупи окупантів й колаборантів,-діло.
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20.03.2022 15:53 Ответить
Хтось чекав іншого? взагалі то їх свастика " Z" , тобто буква Z - перша буква слова Zombie, - тобто зомбі! тепер все ясно!!
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20.03.2022 15:56 Ответить
Ого, сколько советчиков, "мочащих" оккупантов с дивана.
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20.03.2022 16:00 Ответить
Тварини
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20.03.2022 16:04 Ответить
Es4e 6 ruzke swini wikinuli s poroma no46u ! rezg ruzke swini !
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20.03.2022 16:21 Ответить
Блін, як боляче на це дивитись. Тварі кацапські, тільки бы душили свободу.
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20.03.2022 16:21 Ответить
Твари ссыкливые.....вы тоже будете удобрением для нашей земли,мрази
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20.03.2022 16:22 Ответить
Почему только 200 человек? У нас что, в Бердянске живёт только 200 человек? Или из всех жителей города только 200 человек недовольны приходом оккупантов, а остальных всё устраивает?
Если бы вышли все жители города от мала до велика, то оккупантов смогли бы пинком выкинуть. А так получается, что против рашистов только небольшая горстка недовольных. Это позор!
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20.03.2022 17:59 Ответить
 
 