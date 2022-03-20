В Бердянске российские захватчики начали избивать и задерживать местных жителей, вышедших на акцию протеста против оккупации. ВИДЕО

В Бердянске 20 марта около 200-250 человек вышли на мирную акцию протеста против российской оккупации. Оккупанты начали их избивать и задерживать.

Об этом hromadske.ua сообщила местная жительница, передает Цензор.НЕТ.

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Люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице в исполком, где сидят оккупанты.

По словам участницы акции, оккупантов становилось все больше, людей стали окружать. Тогда примерно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.

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"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", - рассказала девушка.

Кроме того, российские оккупанты стреляли в воздух.

Всех других людей начали оттеснять, угрожая выстрелить в ноги, – рассказала участница. Что сделали с теми, кого повалили и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.