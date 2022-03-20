РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6649 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
12 054 13
армия РФ (15344) война (46661) Киев (24531) Кличко (4511) обстрел (20119)

5 человек пострадали, двое из них госпитализированы в результате попадания снаряда во двор многоэтажки в Святошинском районе. Дом поврежден, сгорели автомобили, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пять человек пострадали в результате попадания снаряда во двор многоэтажки в Святошинском районе Киева. Двое из них госпитализированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстреливать столицу", – констатирует Кличко.

По его информации, в Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели машины во дворе.

"На данный момент погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них госпитализированы. На месте работают медики и спасатели", - добавляет глава города.

Смотрите также: В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР. ФОТО

Напомним, по информации спасателей, в Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме в Святошинском районе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
МИД Латвии: Необходимо закрытие портов ЕС для российских кораблей.
показать весь комментарий
20.03.2022 16:13
+3
Посунули на захIдоному напрямку, на пIвночi (Буча, Гостомель, Ворзель) стоять
показать весь комментарий
20.03.2022 16:18
+2
Ваші повідомлення хаотичні і незграбні.
Яка "арта" здатна створити >2м воронку.
Що ви хочете забрехати? З якою метою?
показать весь комментарий
20.03.2022 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто там заявляв, що на 70 км посунули орків???
Та вони в Ірпіні і Гостомелі знаходяться. Це 15 км по прямій...
показать весь комментарий
20.03.2022 16:07 Ответить
Посунули на захIдоному напрямку, на пIвночi (Буча, Гостомель, Ворзель) стоять
показать весь комментарий
20.03.2022 16:18 Ответить
Ну як що Буча і Ворель - це північ Києва... Я вшоці з вас. Якщо не місцеві, то не пишіть взагалі про околиці Києва
Північ - це Вишгород і далі села за ним. Орки стоять аж в Демидові за підірваним мостом.
А Ірпінь - Буча - Ворзель аж ніяк не північ. Через них Варшавка пролягає. То ж це майже Західний напрямок з невеликим відхиленням в сторону Півночі по компасу
показать весь комментарий
20.03.2022 17:02 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.401699,30.252512,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!8m2!3d50.4501!4d30.5234


Ну, якщо бути зовсім точним, то північний захід. Якщо їхати з Куренівки на Площу Шевченка, то далі дорога на Вишгород -- північ; якщо на площі Шевченка повернути наліво, то через 10-15 хвилин виїжджаєш на Варшавську трасу, що проходить Бучу, Ірпінь, Ворзель. Або, якщо їхіти по проспекту Перемоги на захід, потім на Окружну направо, то також потрапиш на Варшавську трасу. В будь-якому разі сподіваюсь, що орків посунуть всюди, що на заході, що на півночі, що на сході! Все буде Україна!
показать весь комментарий
20.03.2022 17:11 Ответить
Он не местный.
показать весь комментарий
20.03.2022 17:43 Ответить
Это я не местный? Ну ладно ... Меряться, кто из нас более не местный, точно не буду
показать весь комментарий
20.03.2022 17:55 Ответить
А що ракети тільки на 70 км літають? Слід від неї було видно і в селах і в Дарниці. Інше питання - в цей час не було повітряної тривоги.
показать весь комментарий
20.03.2022 16:36 Ответить
"внаслідок влучання снаряда у двір багатоповерхівки в Святошинському районі"

Де сказано, що це була ракета? Скоріше арта з Ірпеня бахнула
показать весь комментарий
20.03.2022 17:04 Ответить
Ваші повідомлення хаотичні і незграбні.
Яка "арта" здатна створити >2м воронку.
Що ви хочете забрехати? З якою метою?
показать весь комментарий
20.03.2022 18:00 Ответить
он просто тупой бот
показать весь комментарий
20.03.2022 18:01 Ответить
МИД Латвии: Необходимо закрытие портов ЕС для российских кораблей.
показать весь комментарий
20.03.2022 16:13 Ответить
А на соседней улице война

Грохочет танк, стреляют автоматы

Пришла к нам в город русская весна

Гибнут горожани и солдаты



Ещё вчера я в классы там играла

От белого мелка остался след

Недавно по квадратам козочкой скакала

Сегодня козочки той нет.



Я стала взрослой слыша кононаду

Я вместе с бабушкой молюсь

Игрушек больше мне не надо

Я за жизнь свою боюсь



Ещё в своей молитве я прошу у Бога

Что бы войну всю эту прекратил

Мне жить так хочется счастливо и долго

Ну почему он не ...





показать весь комментарий
20.03.2022 17:13 Ответить
То недавно от меня в 6-ти домах,попали.
Этот ближе в 3-х от меня.
Жду очереди.
показать весь комментарий
20.03.2022 17:54 Ответить
 
 