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5 человек пострадали, двое из них госпитализированы в результате попадания снаряда во двор многоэтажки в Святошинском районе. Дом поврежден, сгорели автомобили, - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пять человек пострадали в результате попадания снаряда во двор многоэтажки в Святошинском районе Киева. Двое из них госпитализированы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает обстреливать столицу", – констатирует Кличко.
По его информации, в Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели машины во дворе.
"На данный момент погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них госпитализированы. На месте работают медики и спасатели", - добавляет глава города.
Напомним, по информации спасателей, в Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме в Святошинском районе.
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показать весь комментарий20.03.2022 16:13
+3 Юрий Педаченко
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показать весь комментарий20.03.2022 18:00
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Пожалуйста, подождите...
Та вони в Ірпіні і Гостомелі знаходяться. Це 15 км по прямій...
Північ - це Вишгород і далі села за ним. Орки стоять аж в Демидові за підірваним мостом.
А Ірпінь - Буча - Ворзель аж ніяк не північ. Через них Варшавка пролягає. То ж це майже Західний напрямок з невеликим відхиленням в сторону Півночі по компасу
Ну, якщо бути зовсім точним, то північний захід. Якщо їхати з Куренівки на Площу Шевченка, то далі дорога на Вишгород -- північ; якщо на площі Шевченка повернути наліво, то через 10-15 хвилин виїжджаєш на Варшавську трасу, що проходить Бучу, Ірпінь, Ворзель. Або, якщо їхіти по проспекту Перемоги на захід, потім на Окружну направо, то також потрапиш на Варшавську трасу. В будь-якому разі сподіваюсь, що орків посунуть всюди, що на заході, що на півночі, що на сході! Все буде Україна!
Де сказано, що це була ракета? Скоріше арта з Ірпеня бахнула
Яка "арта" здатна створити >2м воронку.
Що ви хочете забрехати? З якою метою?
Грохочет танк, стреляют автоматы
Пришла к нам в город русская весна
Гибнут горожани и солдаты
Ещё вчера я в классы там играла
От белого мелка остался след
Недавно по квадратам козочкой скакала
Сегодня козочки той нет.
Я стала взрослой слыша кононаду
Я вместе с бабушкой молюсь
Игрушек больше мне не надо
Я за жизнь свою боюсь
Ещё в своей молитве я прошу у Бога
Что бы войну всю эту прекратил
Мне жить так хочется счастливо и долго
Ну почему он не ...
Этот ближе в 3-х от меня.
Жду очереди.