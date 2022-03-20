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"Херсон гоняет оккупантов!": жители города прогоняют грузовик российских захватчиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Херсона, вышедшие на акцию протеста против российской оккупации, прогнали российских захватчиков.

Ответное видео опубликовал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.

"Херсон гоняет оккупантов! Опять невероятное видео. В центре города херсонцы прогоняют грузовик руzких. Те, как раки, прут назад. Уже две недели херсонцы выходят на митинги. Каждый день. С украинскими флагами и лозунгами "оккупанты идут нах". И что-то мне подсказывает, что те руzкие, которые засели в здании областной администрации, все больше охеревают. Потому что их же должны были встречать с цветами. А тут на чистом русском кричат "руzкий солдат - фашистский оккупант". Не так ФСБ и роzгвардия представляли себе командировку в Херсон. Хер им, а не Херсон!", - рассказал журналист.

Также смотрите: Жители Херсона и Каховки вышли на акцию протеста против оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
До війни навіть не підозрював НАСКІЛЬКИ Херсон проукраїнський! Молодці !!
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20.03.2022 16:08
+28
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20.03.2022 16:11
+26
У перемогу вірять 93% українців, проти перемир'я виступають 89%, - опитування

Українці надзвичайно добра і миролюбива нація. Но попробуй тільки її розізлити, вивести з себе... УЗКІЙ КАРАБЛЬ - ІДІ НАХ#Й! Або по нашому - ТІКАЙ З СЕЛА - ТОБІ П#ЗДА! Суки орки їбані
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20.03.2022 16:08
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20.03.2022 16:07 Ответить
эта вам не Мацква!
здесь климат другой !

автозак заднім ходом поперли!

козаки !
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20.03.2022 16:19 Ответить
До війни навіть не підозрював НАСКІЛЬКИ Херсон проукраїнський! Молодці !!
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20.03.2022 16:08 Ответить
К моему стыду , ко всему, считал Херсон ватным городом... Но мне не понять - на севере кацапы от нечего делать могут запустить очередь в толпу цивильных или бросить гранату... В Херсоне такого не делают. в чем здесь подвох?
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20.03.2022 16:59 Ответить
В некоторых городах делают, уроды. В Тростянце, например. Также стреляли в воздух. Но местных это не останавливает. А тогда начинают теряться. Военным надо быть готовым или убивать тысячами, или свалить тогда нахрен. По-моему, они боятся.
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20.03.2022 17:28 Ответить
Нет никакого подвоха, оккупантам здесь вполне нормально, зачем подыхать на передке, когда можно просто сидеть в городе и получать зарплату и они понимают, что ради спокойного пребывания в городе, лучше не трогать местное население, к чему создавать себе проблемы.

К тому же видимо еще дана команда, чтобы на Юге не трогать гражданских, они же все пытаются хнр создать им нужно лояльное население, а насилие, порождает насилие. Оккупанты даже в магазинах делают покупки за деньги, спросите откуда у них гривны, а они местным дизель продают так сказать бизнес.
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20.03.2022 17:35 Ответить
У перемогу вірять 93% українців, проти перемир'я виступають 89%, - опитування

Українці надзвичайно добра і миролюбива нація. Но попробуй тільки її розізлити, вивести з себе... УЗКІЙ КАРАБЛЬ - ІДІ НАХ#Й! Або по нашому - ТІКАЙ З СЕЛА - ТОБІ П#ЗДА! Суки орки їбані
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20.03.2022 16:08 Ответить
ПОВТОРЮЮ-РАСЄЙСЬКА АРМІЯ ПЕРША ОБІСРАНА АРМІЯ СВІТУ...
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20.03.2022 16:08 Ответить
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20.03.2022 16:08 Ответить
немного позитива не в тему,но все же https://www.youtube.com/watch?v=uQJ0zuHZneI&ab_channel=sergqwerty
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20.03.2022 16:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uQJ0zuHZneI&ab_channel=sergqwerty
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20.03.2022 17:54 Ответить
Респект херсонцям,все буде Україна
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20.03.2022 16:09 Ответить
Как то странно что Херсон так отдали с такой поддержкой(
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20.03.2022 16:09 Ответить
Кто отдал? Россиянский военній бот- иди нафуй.
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20.03.2022 16:11 Ответить
Лан пойду, хоть я и не расейский, и не бо
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20.03.2022 16:13 Ответить
Не задавйте дебильных вопросов...для Вас это непосильная задача?
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20.03.2022 16:14 Ответить
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20.03.2022 16:10 Ответить
Плачу...какие люди.
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20.03.2022 16:10 Ответить
Дайте їм зброю!!!
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20.03.2022 16:10 Ответить
Они же в оккупации и это тыл рашистов сейчас .Каким образом туда передать оружие
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20.03.2022 16:12 Ответить
Смерть окупантам!
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20.03.2022 16:10 Ответить
треба рашистів вбивати а не мітинги робити

бо потім вони нагонять більше космонавтів і будуть ******* і вбивати
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20.03.2022 16:10 Ответить
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20.03.2022 16:11 Ответить
так панове ви давайте по ночах спалюйте їх на хер, годуйте їжею з отрутою. Одним словом ПАРТИЗАНЬТЕ
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20.03.2022 16:16 Ответить
********* потрібно готуватись до дезінтеграції.
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20.03.2022 16:16 Ответить
Я в **** какие смелые люди!
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20.03.2022 16:20 Ответить
Дамой!
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20.03.2022 16:21 Ответить
Братья херсонцы ,ВЫ молодцы !
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20.03.2022 16:24 Ответить
РЕСПЕКТ!
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20.03.2022 16:39 Ответить
***** удалось сделать невозможное. До войны Юг относился к оккупантам чуть ли не 50 на 50 - гораздо лучше, чем Восток. Теперь рашистов ненавидят практически все.
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20.03.2022 16:45 Ответить
Нет, на востоке всегда к рашке относились лучше всего, особенно в ЛуганДонских областях, так как там около 50% кацапов+ множество смешанные, которые за рашку (Захарченко к примеру), так как большинство украинцев хатоскрайники, а рашкаваны ярые шовинисты, которые с малых лет учат своих детей ненавидеть Украину. Херсон всегда был самым проукраинским городом на всём юго-востоке, я точно знаю, так как живу здесь.
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20.03.2022 17:58 Ответить
Ну да, с Востоком я немного переборщил. И по поводу Херсона вы тоже правы. Хотя Мариуполь и Одесса были в топе доброжелателей наряду с Северодонецом и Харьковом. Для 21% жителей Херсона рашка была другом, для 35 процентов - нейтральна. Так что по поводу 50 на 50 я не сильно ошибся.
https://censor.net/ru/news/3288970/********************************************************************************************************
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20.03.2022 18:40 Ответить
Дитячий садок!
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20.03.2022 16:56 Ответить
Дело ж не в языке. Наглую кацапская сволочь везде ненавидят.
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20.03.2022 16:56 Ответить
Чому в Херсоні тупо не роздали зброю...людям...загадка
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20.03.2022 17:07 Ответить
Что стало с арсеналами оружия в Херсоне и райцентрах области? Херсонцы идут дорогой белорусов в сопротивлении окупанту. Их направляют или это стихийные митинги? Выходят одни и те же. Что они едят и где берут? Перед городом раша окапывается?Много ещё вопросов.
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20.03.2022 17:33 Ответить
А якби на початку війни влада дозволила вільний продаж нарізної вогнепальної зброї і короткостволів, херсонці не виступали проти окупантів з голими руками.
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20.03.2022 22:56 Ответить
 
 