"Херсон гоняет оккупантов!": жители города прогоняют грузовик российских захватчиков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители Херсона, вышедшие на акцию протеста против российской оккупации, прогнали российских захватчиков.
Ответное видео опубликовал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.
"Херсон гоняет оккупантов! Опять невероятное видео. В центре города херсонцы прогоняют грузовик руzких. Те, как раки, прут назад. Уже две недели херсонцы выходят на митинги. Каждый день. С украинскими флагами и лозунгами "оккупанты идут нах". И что-то мне подсказывает, что те руzкие, которые засели в здании областной администрации, все больше охеревают. Потому что их же должны были встречать с цветами. А тут на чистом русском кричат "руzкий солдат - фашистский оккупант". Не так ФСБ и роzгвардия представляли себе командировку в Херсон. Хер им, а не Херсон!", - рассказал журналист.
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здесь климат другой !
автозак заднім ходом поперли!
козаки !
К тому же видимо еще дана команда, чтобы на Юге не трогать гражданских, они же все пытаются хнр создать им нужно лояльное население, а насилие, порождает насилие. Оккупанты даже в магазинах делают покупки за деньги, спросите откуда у них гривны, а они местным дизель продают так сказать бизнес.
Українці надзвичайно добра і миролюбива нація. Но попробуй тільки її розізлити, вивести з себе... УЗКІЙ КАРАБЛЬ - ІДІ НАХ#Й! Або по нашому - ТІКАЙ З СЕЛА - ТОБІ П#ЗДА! Суки орки їбані
бо потім вони нагонять більше космонавтів і будуть ******* і вбивати
https://censor.net/ru/news/3288970/********************************************************************************************************