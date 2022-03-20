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"Домой нах#й!" - безоружные энергодарцы оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освободить заместителя мэра Самойдюка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Жители Энергодара оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освобождения захваченного оккупантами заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из захваченного города опубликованы в соцсетях. На записях зафиксирован митинг на центральной площади города, а также фрагмент, когда участники акции блокировали автомобиль оккупантов, не испугавшись даже выстрелов. Захватчикам пришлось скрыться с места блокировки, прорвавшись сквозь живое кольцо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Херсон гоняет оккупантов!": жители города прогоняют грузовик российских захватчиков. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
почему мои энергодарцы оказались безоружными. почему все так получилось. там идеальное место для обороны
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20.03.2022 16:35
+23
такие вопросы возникают у многих . Особенно по югу и в частности по Херсону , как собственно и в других регионах Украины .
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20.03.2022 16:38
+23
У меня голова отваливается от это вопроса.. как? через тонкий Чонгар?? Как??
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20.03.2022 16:43
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почему мои энергодарцы оказались безоружными. почему все так получилось. там идеальное место для обороны
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20.03.2022 16:35 Ответить
такие вопросы возникают у многих . Особенно по югу и в частности по Херсону , как собственно и в других регионах Украины .
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20.03.2022 16:38 Ответить
У меня голова отваливается от это вопроса.. как? через тонкий Чонгар?? Как??
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20.03.2022 16:43 Ответить
с этим вопросом не ко мне..
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20.03.2022 16:45 Ответить
Ермак
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20.03.2022 16:48 Ответить
один тільки *****?
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20.03.2022 17:56 Ответить
та их там вокруг декламатора 9 из 10,

но этот всю жизнь его продюсировал и продолжает
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20.03.2022 18:00 Ответить
Отвечаю. ОНЕ не верили, ОНЕ просто ******** все, что можно.
Все вопросы после победы, но жестко, до крови и мусорников!
Спросим за все, за ракеты, за экипировку ВСУ, за свободный проход парашинских паралитиков через перекоп!
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20.03.2022 17:00 Ответить
а то они - дурачьё и будут ждать на территории Украины победы Украины )))

хрен ты их потом после победы найдешь
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20.03.2022 17:40 Ответить
Не знаю, фейк чи ні, але - все і вся було заміновано. До... 2019- го. Потім все розмінували, розчистили шлях із Криму. Питання: хто дав наказ і хто відповідальний за це?
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20.03.2022 18:02 Ответить
Це правда , так як всі пости перед Херсоном були оголені 😠
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20.03.2022 18:08 Ответить
Насправді ніякий Чонгар з Перекопом ніколи не зупиняли жодної арміі що заходили в Крим чи виходили з Криму. Не можна зупинити стотисячну армію простим підривом мосту, мінуванням дороги чи протитанковою засадою, вона все одно пройде і з відносно невеликими втратами.
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20.03.2022 18:19 Ответить
все завжди проходить і захоплюється з відносно невеликими втратами на певний короткий термін часу

а всі величезні втрати - це сума відносно невеликих втрат
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20.03.2022 19:01 Ответить
ЛАПАТНІКІ-ТУТ ВАМ НЕ ТАМ,ЦЕ УКРАЇНА...
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20.03.2022 16:35 Ответить
bljaaaa....ljudi budte ostorozhny.....eto zhe orki....
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20.03.2022 16:36 Ответить
А раздали бы им еще оружие перед войной...
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20.03.2022 16:38 Ответить
каждый получил 3 кг белорусского битума от Арахамии
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20.03.2022 19:02 Ответить
А кацапи так не можуть. Лайно ссікліве.
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20.03.2022 16:43 Ответить
Вони б той уазік до відділка самі допхали, якби він заглох. Раби, блін
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20.03.2022 16:52 Ответить
Здається таке вже було в їхній ганебній рабоісторії.
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20.03.2022 16:55 Ответить
Слава Украине !
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20.03.2022 16:47 Ответить
МОлодцы , гнать на хер поганой метлой с нашей Украины!
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20.03.2022 16:59 Ответить
Красавци! Це вам не толпа рашистів, яка тікає від одного ОМОНівця
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20.03.2022 17:02 Ответить
Надо было сделать свободным оружие в стране для всего населения с массовым обучением стрельбе. И ещё после Майдана. Я надеюсь, после войны это будет сделано. У свободных людей должен быть доступ к оружию. Техас не вымер.
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20.03.2022 17:25 Ответить
уазік росгвардії *******. Цих взагалі в полон не брати
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20.03.2022 17:26 Ответить
Народ України непереможний! Слава Україні!
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20.03.2022 17:43 Ответить
Героям слава !!

Молодці енергодарці , женіть москальню за поребрик ✊💪🙏🏼
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20.03.2022 18:10 Ответить
Слава Господу! Героям Слава!
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20.03.2022 18:59 Ответить
"Зомби, наевшиеся наколотыми апельсинами" - подумали россияне!
"Зомби, понаехавшие с телевизором вместо головы" - подумали Энергодаровцы!
А ЗСУ ничего не подумали, они просто делали свою работу по очистке Украины от телевизороголовых 24/7!
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20.03.2022 18:12 Ответить
Оце Нація і я розумію , пітушня гарі-бобіку педаль у пол ......просто жалюгідна армія .яка там 2 в світі ? білоруси ще хочуть до Львова дійти за три-два дні ? там буде все по іншому у них я впевниний ноги трясуться робити наступ на Львів
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20.03.2022 18:34 Ответить
 
 