"Домой нах#й!" - безоружные энергодарцы оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освободить заместителя мэра Самойдюка. ВИДЕО
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Жители Энергодара оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освобождения захваченного оккупантами заместителя мэра Ивана Самойдюка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из захваченного города опубликованы в соцсетях. На записях зафиксирован митинг на центральной площади города, а также фрагмент, когда участники акции блокировали автомобиль оккупантов, не испугавшись даже выстрелов. Захватчикам пришлось скрыться с места блокировки, прорвавшись сквозь живое кольцо.
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+27 Dmitri 18251fb2
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+23 Дин Проффитт
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+23 ЗПЖ
показать весь комментарий20.03.2022 16:43
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но этот всю жизнь его продюсировал и продолжает
Все вопросы после победы, но жестко, до крови и мусорников!
Спросим за все, за ракеты, за экипировку ВСУ, за свободный проход парашинских паралитиков через перекоп!
хрен ты их потом после победы найдешь
а всі величезні втрати - це сума відносно невеликих втрат
Молодці енергодарці , женіть москальню за поребрик ✊💪🙏🏼
"Зомби, понаехавшие с телевизором вместо головы" - подумали Энергодаровцы!
А ЗСУ ничего не подумали, они просто делали свою работу по очистке Украины от телевизороголовых 24/7!