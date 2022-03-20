"Домой нах#й!" - безоружные энергодарцы оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освободить заместителя мэра Самойдюка. ВИДЕО

Жители Энергодара оказывают активное сопротивление оккупантам и требуют освобождения захваченного оккупантами заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из захваченного города опубликованы в соцсетях. На записях зафиксирован митинг на центральной площади города, а также фрагмент, когда участники акции блокировали автомобиль оккупантов, не испугавшись даже выстрелов. Захватчикам пришлось скрыться с места блокировки, прорвавшись сквозь живое кольцо.

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