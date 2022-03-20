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Подоляк - должностным лицам: Не сообщайте о каких-либо поставках оружия и подготовке к контрнаступлениям со стороны ВСУ!. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Чиновники не должны разглашать какую-либо информацию о поставках оружия в Украину. Это касается и подготовки к наступлению со стороны ВСУ на позиции врага.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном. К нашим топам просьба. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", - написал он.

"Хочу попросить. Первое. Это касается должностных лиц. Вопрос поставки нам любого оружия давайте не разглашать до момента, пока это оружие не заработает... Второе, больше касается наших региональных представителей. Давайте не говорить о каких-либо передислокациях наших войск и подготовке к контрнаступлению.Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша земля. ВСУ понимают, откуда и как надо атаковать.Но давайте не говорить об этом ради лайков.Третье,...нет никакой "зрады" и не будет! Мы точно прийдем к победе!", - отметил он в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит российское варварство, – Подоляк
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Топ комментарии
+29
Пізно,Данілов вже розпатякав.А Подоляк краще нехай розкаже щось про перемовини.Крім загальних та розмитих фраз.І до речі,він то як попав на перемовини?
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20.03.2022 17:10
+25
АНТОШІ ГЕРАЩЕНКО ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ...
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20.03.2022 17:13
+23
Правильно. Нефтг трепаться
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20.03.2022 17:08
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Правильно. Нефтг трепаться
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20.03.2022 17:08 Ответить
У них,що за"язку немає між собою?
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20.03.2022 17:09 Ответить
А нащо голові обласної військової адміністрації зв'язок з Подоляком
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20.03.2022 17:21 Ответить
А .....так вони через Цензор спілкуються....я не знала
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20.03.2022 17:23 Ответить
Пізно,Данілов вже розпатякав.А Подоляк краще нехай розкаже щось про перемовини.Крім загальних та розмитих фраз.І до речі,він то як попав на перемовини?
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20.03.2022 17:10 Ответить
А там одного пристрелили, видно взяли для кол-ва вместо убитого.
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20.03.2022 17:12 Ответить
Хотелось бы не количества, а качества
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20.03.2022 17:15 Ответить
Подоляк, арахамия и убитый "герой" были с первого момента. Интересно, кто вообще их туда рекомендовал. Еще ермака не хватает для полного комплекта.
Неужели не нашлось более умных, адекватных и зрелых людей?
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20.03.2022 17:32 Ответить
Ці "перемовини" москалям потрібні лише щоб трохи притлумити істеричні настрої в рашці після введення санкцій. Мовляв, не панікуйте, "путін вот-вот дажмьот хахлов, заставіт запад атмєніть санкциї і всьо нармалізуєтца, как уже била послє 2014-ава ґода". А от до справжніх перемовин хутін ще не дозрів. Тому, шо Подоляк, шо Фокін - наразі не принципово.
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20.03.2022 21:57 Ответить
Подоля к хотів першим.
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20.03.2022 17:25 Ответить
Перемовини поки що для перемовин. От коли московити почнуть самі проситися(а так буде вже скоро) тоді і будуть перемовини-про умови з якими вони здаються.
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20.03.2022 18:02 Ответить
Та й за селфі деяким було б руки відтяти
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20.03.2022 17:10 Ответить
це до Бутусова він спец по жопівцям
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20.03.2022 17:17 Ответить
Думаю речь идет о подоляке с арахамией на Яворовском полигоне.
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20.03.2022 17:38 Ответить
відстав від життя, а що там було?
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20.03.2022 17:40 Ответить
Данілову пельку стуліть.
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20.03.2022 17:11 Ответить
Чи кажить якусь пуйню як ви вмієте
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20.03.2022 17:11 Ответить
Правильно , Болтун - находка для кацапа...
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20.03.2022 17:11 Ответить
А от балаболів, то вистачає. Хай роти заклеють або зашиють. Болтун находка для врага!
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20.03.2022 17:12 Ответить
АНТОШІ ГЕРАЩЕНКО ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ...
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20.03.2022 17:13 Ответить
Люсе это скажите с его радужными бравадами...
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20.03.2022 17:13 Ответить
це його прерогатива - повідомляти. Є підозра, що він її і повідомляє прямо на щоденних переговорах.
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20.03.2022 17:13 Ответить
Люське расскажи!
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20.03.2022 17:13 Ответить
Если не можешь удержать информацию в своём рту то нечего чужой закрывать.
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20.03.2022 17:14 Ответить
так вони там один перед одного летять....як змагання, хто більше здасть
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20.03.2022 17:14 Ответить
Чия б корова мукала.....
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20.03.2022 17:14 Ответить
Це він сам с собою балакає?
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20.03.2022 17:15 Ответить
ПОЛНОСТЬЮ с ним согласна!Уж слишком много информации об оружии ,которое будет поступать или поступило в Украину .Много информации из СМИ США или других стран о закупках ,о договорах»кто кому что передаст и что получит в замен и какое оружие ,в какую страну уже в пути..»которые опубликовывают в сми Украины..Рашисты не такие уже дураки ,чтобы не считать «2+2».и разведка все таки у них тоже работает.В вопросах оружия (его производства,доставки,и использования)нужно соблюдать боле секретность..
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20.03.2022 17:15 Ответить
подоляк курва розумний, заднім числом, най сам патякати припинить!
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20.03.2022 17:54 Ответить
Та сперва Данилову надо иплет скотчем замотать👊
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20.03.2022 17:18 Ответить
абдристовичу напомните, а антохе - запретите категорически... да и данилову - уши накрутить...
военное время...а не время пиара на чужом подвиге...
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20.03.2022 17:19 Ответить
Да и сам ******** из той же шайки пиз**нов. Тоже язык как помело -- не по его ли наводке Яворивский полигон рашка бомбила
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20.03.2022 17:33 Ответить
та посадіть вже пару "утаємничиних"...ну не дійде ж по іншому(
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20.03.2022 17:20 Ответить
Ви спочатку зробіть справу, а потім говоріть!
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20.03.2022 17:21 Ответить
Что за бардак , почему какие-то чиновники в курсе планов генштаба ?
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20.03.2022 17:24 Ответить
+++++++++++++++!!!!!!
Абсолютно правильне питання, що за державно-військова таємниця, що про неї патякають якісь клерки?!
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20.03.2022 17:29 Ответить
Потому что кое-кто в своё время голосовал по приколу.
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20.03.2022 19:13 Ответить
Курва, Наполеон сраний. Якщо ти не розтріпаєш (як було з Яворовом) то буде нормально.
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20.03.2022 17:33 Ответить
Падлы готовятся к выборам послевоенним уже, типа как любоє чмо районного масштаба на бордах обязательно постило 'с новым годом" или "с васьмим мартам, дарагі жінки"
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20.03.2022 17:36 Ответить
Это его функціональні обов"язки или как?
Кто он такой, этот Подоляк?

То что он сказал, знают и без него и это само собой разумеещееся.

Другое дело организовать, чтобы информация фильтровалась.
А организовать некому.
Подоляки этого не сделают.

Они только информацию о переговорах взялись прятать от народа.
А вот там народ должен знать не сдают ли эти переговорщики Украину
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20.03.2022 17:42 Ответить
Сам не приший, не пристібай, а корчить із себе великого стратега, та й переговори вести повинен хтось з високих посадовців і більш компетентних, які щось тямлять у військовій справі.
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20.03.2022 17:44 Ответить
Можу вас, шановні "поздоровити"

Зеленський підписав указ про ЄДИНЕ мовлення на всіх каналах.
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20.03.2022 17:49 Ответить
атлічна
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20.03.2022 19:14 Ответить
от сам най і не базікає в першу чергу. Базікало.
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20.03.2022 17:52 Ответить
сіксотів які ждуть колбаску по 2-20 хватає .але їх кількість жалюгідно-мізерна
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20.03.2022 18:07 Ответить
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20.03.2022 18:33 Ответить
Дилетанти *****!
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20.03.2022 19:15 Ответить
Краще б ви були в тих казармах, супермен і сліпарек
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20.03.2022 23:13 Ответить
И кто же рассказал про поставки американцами с300 , дронов и ещё разного оружия? СМИ постоянно сообщают о поставках заранее. Нужно говорить с Американцами , что бы и они держали язык за зубами.
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20.03.2022 18:42 Ответить
Когда читал про наши резервы и подготовку контрнаступлений - не сомневался, что это - дезинформация и пускают её, чтобы запутать врага. Надеюсь, так всегда и было и последующая информация такого рода тоже будет "дезой", ведь так на войне и должно быть.
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20.03.2022 18:52 Ответить
Це ж яким довбойобом треба бути, щоб просити у посадовців мовчати по відео?
Хоч не в аднакласніках?
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20.03.2022 19:13 Ответить
Не розумієте ! Поставки в Україну секретити сенсу немає - все одно це проходить обговорення в інших країнах !
Засекречення цього може зіграти і злу роль - наприклад, якийсь невідомий Єрмак візьме і приховає якісь поставки від ЗСУ.

А от поставки ВСЕРЕДИНІ України (як і переміщення власних військ) - секретити треба.

З.І. Хоч не ясно, яке відношення до цього має Подоляк. Це мав би заявляти якийсь поважний державний орган.
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20.03.2022 19:49 Ответить
Ukrainians, uberite uje etogo degradanta s oficialnoy doljnosti, vmeste s Arahamiey zhelatelno! Eto prosto smeshno kak oni piaryatsa sami na ******* ob'ektax i ne dayut etogo delat drugim)))) Pozoryat Ukrainu na ves mir
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20.03.2022 20:11 Ответить
 
 