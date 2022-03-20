Подоляк - должностным лицам: Не сообщайте о каких-либо поставках оружия и подготовке к контрнаступлениям со стороны ВСУ!. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Чиновники не должны разглашать какую-либо информацию о поставках оружия в Украину. Это касается и подготовки к наступлению со стороны ВСУ на позиции врага.
Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"РФ все еще не понимает причин, по которым они точно проигрывают войну. Обязательно объясним. На всех фронтах – военном, дипломатическом, санкционном и переговорном. К нашим топам просьба. Меньше публичных слов о закупке оружия и еще меньше слов о подготовке наших контрнаступлений", - написал он.
"Хочу попросить. Первое. Это касается должностных лиц. Вопрос поставки нам любого оружия давайте не разглашать до момента, пока это оружие не заработает... Второе, больше касается наших региональных представителей. Давайте не говорить о каких-либо передислокациях наших войск и подготовке к контрнаступлению.Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша земля. ВСУ понимают, откуда и как надо атаковать.Но давайте не говорить об этом ради лайков.Третье,...нет никакой "зрады" и не будет! Мы точно прийдем к победе!", - отметил он в обращении.
Пожалуйста, подождите...
Неужели не нашлось более умных, адекватных и зрелых людей?
военное время...а не время пиара на чужом подвиге...
Абсолютно правильне питання, що за державно-військова таємниця, що про неї патякають якісь клерки?!
Кто он такой, этот Подоляк?
То что он сказал, знают и без него и это само собой разумеещееся.
Другое дело организовать, чтобы информация фильтровалась.
А организовать некому.
Подоляки этого не сделают.
Они только информацию о переговорах взялись прятать от народа.
А вот там народ должен знать не сдают ли эти переговорщики Украину
Зеленський підписав указ про ЄДИНЕ мовлення на всіх каналах.
Хоч не в аднакласніках?
Засекречення цього може зіграти і злу роль - наприклад, якийсь невідомий Єрмак візьме і приховає якісь поставки від ЗСУ.
А от поставки ВСЕРЕДИНІ України (як і переміщення власних військ) - секретити треба.
З.І. Хоч не ясно, яке відношення до цього має Подоляк. Це мав би заявляти якийсь поважний державний орган.