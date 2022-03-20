Чернобаевка, боевые комары, жареные рашисты и... Царев!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО
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В чем секрет Чернобаевки? Как украинцы боевых комаров разводили? Все это тщательно исследуем в #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ! Богдан Буткевич и Наталья Соколенко приглашают вас к зажигательным танцам на костях московского имперского проекта. Ведь благодаря Вооруженным Силам Украины этих костей с каждым днем все больше и больше!
Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.Нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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Окупанти звісно не знали, що наша Чорнобаївка - це чарівний містичний трикутник!
Легенда про Чорнобаївку
Наприкінці 17 ст козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.
Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.
«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована , мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.»
[ТАМ РЕАЛЬНО ТРИКУТНИК ]
Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому поранення отримали всього 20 козаків.
[Я ВАМ КАЖУ ТЕ МІСЦЕ ЗАЧАРОВАНЕ ]
Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст характерниками.
Ось вам і містика
Жінка соратника Авакова вивезла в Угорщину
валізи, набиті 30 млн доларів
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/20/7333111/