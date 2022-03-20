"Бред Симоньян - не мнение граждан Армении", - в Ереване проходит митинг в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 20 марта, в Ереване проходят митинги в поддержку Украины.

Об этом сообщил волонтер Александр Аронец, передает Цензор.НЕТ.

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"В Армении, в Ереване проходит многотысячный митинг в поддержку Украины! Российскую пропагандистку Симоньян армяне захейтили. Это страна, которая считалась пророссийской! Спасибо за поддержку армянскому народу!" – рассказал он.

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