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"Бред Симоньян - не мнение граждан Армении", - в Ереване проходит митинг в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Сегодня, 20 марта, в Ереване проходят митинги в поддержку Украины.

Об этом сообщил волонтер Александр Аронец, передает Цензор.НЕТ.

"В Армении, в Ереване проходит многотысячный митинг в поддержку Украины! Российскую пропагандистку Симоньян армяне захейтили. Это страна, которая считалась пророссийской! Спасибо за поддержку армянскому народу!" – рассказал он.

Смотрите: Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек. ФОТО

Бред Симоньян - не мнение граждан Армении, - в Ереване проходит митинг в поддержку Украины 01
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Топ комментарии
+33
Люди есть кругом.
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20.03.2022 18:42
+30
Для Арменії дуже круто.
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20.03.2022 18:43
+29
Симоньян ликвидировать вместе с её ******* мужем ,они только гадят белый свет ...
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20.03.2022 18:43
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Люди есть кругом.
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20.03.2022 18:42 Ответить
Совершенно случайно дата начала "спецоперации" совпала с днём рождения НСДАП - 24 февраля 1920 г.
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20.03.2022 18:49 Ответить
24 февраля 1920 года на собрании в пивной «Хофбройхаус» Гитлер огласил программу «25 пунктов» и тогда же было принято решение о смене названия партии - к нему было добавлено «национал-социалистическая». Название было позаимствовано у другой партии того времени - австрийской национал-социалистической партии. Первоначально Гитлер хотел назвать организацию - «Социал-революционная партия», но Рудольф Юнг убедил его принять название «NSDAP»[8]. В политической публицистике партию стали называть На́ци, по аналогии с социалистами - Со́ци.
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20.03.2022 19:01 Ответить
Для маразматика, який читає в оригіналі "Майн кампф" випадковостей немає.
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20.03.2022 19:14 Ответить
Хто міг подумати, що ******** парашинець вирішить ПОВНІСТТЮ повторити шлях гітлера?
Вже путлерюгенд збирать на спецоперацію!
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20.03.2022 19:22 Ответить
не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.03.2022 18:42 Ответить
по-чему же - армянской молодежи на хрен не нужна путинская рашка они скорее с турцией договорятся
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20.03.2022 18:46 Ответить
наша молодь на Майдані стояла, *********** по расейке не гендлювала
потому НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.03.2022 18:48 Ответить
ну да кто на майдане стоял а кто в кафе ресторанах кутил через дорогу а кто и на синющие рыго митинги еду носили - но при чему тут армяне у них совсем другая ситуация и другие возможности они выступают не за Укарину а за себя свое будущее без путинской кацапи
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20.03.2022 18:53 Ответить
ти укарина....
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20.03.2022 18:55 Ответить
Судячи з того,що ,,Майдан,, з маленької літери, ти був серед скота у Маріїнському
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20.03.2022 19:01 Ответить
А ви не занадто скоро ярлики ліпите?
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20.03.2022 19:24 Ответить
Выступая за Украину, мы выступаем за будущее нашей страны
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20.03.2022 19:50 Ответить
Це дуже складно, там вікова кровна ворожнеча. Хоча...
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20.03.2022 19:15 Ответить
Цих більше ніж вчорашніх...
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20.03.2022 18:42 Ответить
Для Арменії дуже круто.
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20.03.2022 18:43 Ответить
Симоньян ликвидировать вместе с её ******* мужем ,они только гадят белый свет ...
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20.03.2022 18:43 Ответить
мраZи и Vыродки
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20.03.2022 18:44 Ответить
ПРИТОМНИМ АРМЯ'НАМ-РЕСПЕКТ...
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20.03.2022 18:44 Ответить
Вірменам, так краще звучить
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20.03.2022 18:47 Ответить
Та взагалі за ту парашку час забувати всім.
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20.03.2022 18:46 Ответить
Вірменія наш ворог і вона на підтанцовці пуйла !
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20.03.2022 18:46 Ответить
Была - да. Но если это изменится, то прекрасно. Хотя в карабахском конфликте я их сторону не приму.
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20.03.2022 19:00 Ответить
Не наш, а твій. Вони нічого поганого українцям не зробили. Ще раз повторюю тобі: не забувай хто з вірменів віддав своє життя на Революції Гідності, скільки вірменів в Україні , а саме 500 тис. , з яких маса воює зараз на фронті проти москалів, а ще більше є волонтерами. Твоя не приязнь не означає , що ти можеш за всіх українців говорити.
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20.03.2022 20:04 Ответить
Мы сейчас говорим не о нации, а о стране. Разницу понимаешь? У нас воюют украинцы армянского происхождения, а не армяне. Это во-первых. Во-вторых, армяне склонны к преувеличениям и переписываниям источников информации. По переписи 2001 года их было меньше 100 тысяч человек. Уже стало 500 тысяч? Ага, верю.
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20.03.2022 20:54 Ответить
Само собой, что я не считаю враждебной их нацию. Но пока что их страна является союзником Рашки. Это факт, на который трудно закрывать глаза.
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20.03.2022 20:56 Ответить
Откуда путинская армия взяла символы *V* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101III-Adendorf-044-09,_Max_Seela.jpg?uselang=ru
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20.03.2022 18:50 Ответить
d
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20.03.2022 18:52 Ответить
А мнение армянской проститутки должно учитываться?
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20.03.2022 18:59 Ответить
86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальное нападение на территории стран Европейского Союза, среди которых: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие. Такие результаты социологического опроса получила компания "Active Group".

75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша. Это логическое продолжение "военной спецоперации РФ", по мнению респондентов.
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20.03.2022 19:01 Ответить
Там таки буде Zомбі апокалипсис!
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20.03.2022 19:27 Ответить
Вчера в Ереване был митинг с буквой Z.
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20.03.2022 19:10 Ответить
Разница в том, что на вчерашний шабаш пришли проплаченные ватные зомби. А на сегодняшний митинг вышел армянский народ
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20.03.2022 19:42 Ответить
Ну як Майдан і Антимайдан, ви ж розумієте , як воно робиться
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20.03.2022 19:45 Ответить
И ЧТО ? Ты думаешь в Украине нету таких что сейчас бы вышли на митинг за Россию?) Просто 15 лет никто получить не хочет. А гавна проплаченого и здесь полн
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20.03.2022 19:51 Ответить
их пашинян свои войска к нам отправил...кому вы верите?
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20.03.2022 19:13 Ответить
Никаких войск из Армении отправлено не было. Даже марионетка Пашинян понял, что этого делать нельзя
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20.03.2022 19:40 Ответить
какие «свои» войска? Там база русской армии. Армянской армии никто в Украину не отправлял не придумывай на ход
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20.03.2022 19:43 Ответить
Где вы такое взяли?
Это русня своих Vанек с базы в Гюмри отправила к нам на убой
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20.03.2022 19:47 Ответить
читал интервью пашиняна что надо помочь русской армии войсками.
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20.03.2022 19:56 Ответить
Ссылку можно на информацию
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20.03.2022 19:59 Ответить
Если он такое заявлял, тогда пойдет на *** в Гаагу вместе с Путиным
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20.03.2022 20:00 Ответить
Бредишь? Россия нам враг. Мы в заложниках. Пока.
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21.03.2022 14:18 Ответить
Вы чуєте - Арменія, альо Білоруси - слабо, за кацапів я мовчу.
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20.03.2022 19:20 Ответить
Гівнистий народ вірмени, я їх ніколи не поважав! Це чмошніки по житті!
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20.03.2022 19:33 Ответить
Вірменин жінку забрав чи що? Ну тоді питання до твоєї профпридатності перед дружиною а не перед вірменами.
Не забувай хто на Революції Гідності своє життя віддав за Україну і що тих кого ти не любиш 500 тис. в Україні.
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20.03.2022 19:48 Ответить
Вірменам респект, не зважаючи на їх залежність від росії , вийшли і показали хто вони насправді. А Симонян рот я їбав ! Тварь продажна, шлюха....
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20.03.2022 19:56 Ответить
Білоруси вашу мать! Вірмени за Україну! Альо гараж, виходьте і їбаште таракана вусатого!
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20.03.2022 19:58 Ответить
Народ, це те, що вони обирають собі у владу, отже кацапи - це *****, армяне - пашинян... українці - зеленський
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20.03.2022 20:30 Ответить
К сожалению, армяне оказались мутной и скользкой нацией
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20.03.2022 20:32 Ответить
Симонян и ее жена Кеосаян - рождены, прикормлены в России. Они по фамилии армяне. Причем тут Армения? Вон сколько этнических украинцев у орков на службе.
Армения - демократическая страна в плену у Рашки. Победа Украины = победа Армении. Украина и Грузия это окно для нас в цивилизованный мир. Мы окружены султанатами и ханствами. Мы часть западной, христянской цивилизации.
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21.03.2022 14:23 Ответить
Очень обидно, что иногда не ценится большой исторический вклад армян в истории Украины. Начиная с царицы Анны и заканчивая героями наших дней положившими свои жизни за Украину, наша нация старается созидать, учиться и любить Украину на протяжении веков. Можно ли представить себе Львов и другие древние города без армянского наследства? Современную Украину без Параджанова?
Очень горестно каждый раз вспоминать Сережу Нигояна ради аргументации нашей искренности. Время покажет, кто вам друг, а кто простой спекулянт (в жизни и в горе).
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21.03.2022 14:34 Ответить
 
 