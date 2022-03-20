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"Бред Симоньян - не мнение граждан Армении", - в Ереване проходит митинг в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Сегодня, 20 марта, в Ереване проходят митинги в поддержку Украины.
Об этом сообщил волонтер Александр Аронец, передает Цензор.НЕТ.
"В Армении, в Ереване проходит многотысячный митинг в поддержку Украины! Российскую пропагандистку Симоньян армяне захейтили. Это страна, которая считалась пророссийской! Спасибо за поддержку армянскому народу!" – рассказал он.
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Вже путлерюгенд збирать на спецоперацію!
потому НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша. Это логическое продолжение "военной спецоперации РФ", по мнению респондентов.
Это русня своих Vанек с базы в Гюмри отправила к нам на убой
Не забувай хто на Революції Гідності своє життя віддав за Україну і що тих кого ти не любиш 500 тис. в Україні.
Армения - демократическая страна в плену у Рашки. Победа Украины = победа Армении. Украина и Грузия это окно для нас в цивилизованный мир. Мы окружены султанатами и ханствами. Мы часть западной, христянской цивилизации.
Очень горестно каждый раз вспоминать Сережу Нигояна ради аргументации нашей искренности. Время покажет, кто вам друг, а кто простой спекулянт (в жизни и в горе).