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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

Рашисты мобилизуют все. День 25. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

25-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проводят стрим на тему того, что Россия принудила Лукашенко к агрессии против Украины.
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Чому ви принижуєте українців ?
Значить слово єврея важить більше ?
Молодці.
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20.03.2022 20:34 Ответить
ВВ 850fd633

С белорашки точно полезут в Украину!!
Черное море заменировалхуло с целью отрезать поставки вооружения,теперь ему нужно кровь из носа отрезать сухопутный доступ с европы.
Поэтому думаю что будет или не будет атака с берорашы можно ннгадать,думаю что будет на 99%.к сожелению.
Хочу ошибатся
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20.03.2022 20:49 Ответить
Слава нашим красавцам ,самым лучшим , во всем мире - ЗСУ!❤️💙💛👍👍
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20.03.2022 21:03 Ответить
Щодо моськовського патріархату.
В с.Ясногородка стояв наш блок пост. Підійшли орки. Їх пішов зустрічати поп з московського патріархату. Сдав оркам місце розташування нашого блокпоста. Орки вдарили туди із важкої зброї і всі наші захисники загинули.
Будемо і далі терпимо ставитись до моськовського патріархату?
Є відповідь у ведучих?
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21.03.2022 19:15 Ответить
 
 