Рашисты мобилизуют все. День 25. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
25-й день Народной войны Украины.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проводят стрим на тему того, что Россия принудила Лукашенко к агрессии против Украины.
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Значить слово єврея важить більше ?
Молодці.
С белорашки точно полезут в Украину!!
Черное море заменировалхуло с целью отрезать поставки вооружения,теперь ему нужно кровь из носа отрезать сухопутный доступ с европы.
Поэтому думаю что будет или не будет атака с берорашы можно ннгадать,думаю что будет на 99%.к сожелению.
Хочу ошибатся
В с.Ясногородка стояв наш блок пост. Підійшли орки. Їх пішов зустрічати поп з московського патріархату. Сдав оркам місце розташування нашого блокпоста. Орки вдарили туди із важкої зброї і всі наші захисники загинули.
Будемо і далі терпимо ставитись до моськовського патріархату?
Є відповідь у ведучих?