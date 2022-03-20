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война (46696) Мариуполь (5562) гуманитарная катастрофа (144)

"Еды просто нет, склады разбиты, магазины взорваны. Не представляю, что люди там уже едят", – очевидец гуманитарной катастрофы в Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Очевидец гуманитарной катастрофы в Мариуполе рассказал, как там сейчас выживают люди без еды и воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы, выезжая, разделили ту воду, которая была у нас, между машинами нашими и между оставшимися дома. Мы оставили все продукты, которые у нас еще были... Это было еще мало, если брать по мирным меркам. А если брать по тем меркам, то это ничего себе, можно пару недель так вытерпеть. Мы оставили все тем людям, потому что еду там негде взять. Еды просто нет, склады разбиты, разграблены, магазины взорваны. Я уже не представляю, что люди сейчас едят там", - рассказал Николай Осиченко, гендиректор "Мариупольское телевидение".

Читайте: 10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - ООН
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Топ комментарии
+31
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:22
+21
щоб ви касаби так само помирали з голоду, сидячі між трубою з газом і бочками з нафтою
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20.03.2022 20:28
+14
Це геноцид і винищення.А якщо Україна не буде опиратися,то загинуть мільйони,як в 30-х роках,минулого століття.
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20.03.2022 20:28
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Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:22 Ответить
Підженіть авіаносець. Спасіть Маріуполь.
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20.03.2022 20:26 Ответить
неймовірно що таке може коїться у 22 тісячолітті, і що це спостерігають сильні країни ,що вважають себе цівілизованими....
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20.03.2022 20:27 Ответить
Чесно Вам скажу - ніколи так не казав "як таке може творитися в 21-му столітті". Тому що, природа людини не змінюється. Ми думаєте люди у 20-му ст. такого не казали? Переконаний - казали і не раз. Навіть у 19-му столітті таке казали. Нам лише здається, що з винаходом якихось технологій і розвитком науки щось змінюється в соціумі. Але, як це не прикро, нічого не змінюється ні в соціумі, ні в людині. Людина як хотіла їсти і розмножуватися тисячі років тому, так хоче цього і зараз. І війни завжди були і будуть. Так само хтось буде говорити і 22-му, і в 23-му століттях "як таке може бути?". Єдине, що можна зараз зробити - це розвалити повністю парашостан, заборонити їм використання технологій, загнати їх у 19 ст. Тоді відразу купа терористичних організацій просто розвалиться через відсутність фінансування, і людство спокійніше проживе наступних 100-200 років.
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20.03.2022 20:35 Ответить
3 тысячелетие. Ну вот, людская природа такова, что опыт прошлых лет не спасает.
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20.03.2022 21:07 Ответить
Це геноцид і винищення.А якщо Україна не буде опиратися,то загинуть мільйони,як в 30-х роках,минулого століття.
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20.03.2022 20:28 Ответить
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20.03.2022 20:33 Ответить
щоб ви касаби так само помирали з голоду, сидячі між трубою з газом і бочками з нафтою
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20.03.2022 20:28 Ответить
голодомор вони вирішили влаштувати маріуполю, як в 33 росія українцям влаштовувала.
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20.03.2022 20:30 Ответить
Украинцы будут, как спартанцы - биться до последнего!
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20.03.2022 20:30 Ответить
Там Азов они лучшие, имея ресурс они те кто реально могут обеспечить достойное сопротивление врагу, какой смысл их там положить, этот город не стоит их смертей... если власть не может деблокировать город, Азов нужно оттуда выводить с боями...
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20.03.2022 20:54 Ответить
очевидно вылезли косяки подготовки green власти к войне - и халатность некоторых военных командиров и самое главное большое количество кротов и предателей во всех слоях
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20.03.2022 21:06 Ответить
Вы думаете, что предатели во власти и в Армии помогают Путину, чтобы уничтожить Азов в Марике и не дают подмоги, бросают их Путину на смерть. И Путин типа потом объявит о денацификации Украины??? По действиям властей и командованию Армией - все так и выглядит. Чтобы они не говорили, нужно смотреть на события. Если предатели Украины планируют выжить после всего, то хер им это удастся и где угодно их смерть найдет!
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20.03.2022 22:00 Ответить
Хотілось би зрозуміти скільки Харкову, Маріуполю, Чернігову, Сумам та решті потрібно буде вистоювати, бачачи тенденцію-аналогії вони будуть знищені в вщент, як сирійський Алепо... ці міста знищуються дистанційно і з часом, якщо ми не зможемо зупинити обстріли падуть..., а ворог просунеться вперед до наступних міст повторюючи ту ж тактику... орки вже не пруть бездумно вперед зрозумівши що несуть величезні втрати, вони будуть руйнувати міста дистанційно, хотілось би знати, що реально ми зможемо протиставити такій війні, окрім перспективи стати героями посмертно...
Деблокуйте Маріуполь! Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно...
https://gordonua.com/ukr/news/war/medik-polku-azov-deblokujte-mariupol-mi-ne-hochemo-buti-gerojami-ta-muchenikami-posmertno-1600146.html
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20.03.2022 20:44 Ответить
Невже хтось може думати що серед військових і навіть влади, є хтось хто не хоче деблокувати Маріуполь? Просто не можуть це зробити, в районі Маріуполя у орків дуже велика чисельна перевага плюс вільно діє ворожа авіація.
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20.03.2022 22:39 Ответить
Я з дитиною виїхав з Маріуполя, 01.03.2022,тому що зрозумів,місто буде в облозі.І всіх кого я знаю в місті цікавлять де які питання: якщо Данилов знав ще у листопаді, що буде війна( це він потякав по тб), чому для захисту міста нічого не було зроблено, навіть ППО, інше питання, чому не організували евакуацію, навіть приховану,або чому не віддали як Бердянск або Мелітополь тільки не кажуть,що це так.Навіщо призводити до таких жертв.Цікавляться люди,чому нашого гандона мєра очкатого владика метінвестоского, ще не посадили на кіл та і де він? Ну якось так панове.Тепер верещіть про зраду та все інше,закликайте все війско ботів та баньте мене. Да й більшість тих хто виїхав прпонують засунуть звання місто герою в дупу секретарю рнбо.
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20.03.2022 21:00 Ответить
Ты страной ошибся. О, на рассеи были бы в восторге. Ни слова про то, кто ровняет город авиацией и артой. Виноват Данилов и "нет пво". Главный посыл - сдавайтесь, а то будет как с Мариуполе.
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20.03.2022 21:28 Ответить
На відміну від тебе я вказав свое ім' я,та я знаю ,що росіяни руйнують місто.А що би робив ти будучи у Маріуполі разом з родиною, наволочь ботяча?Пішов під бомбы з автоматом,чи рятувався,пся крев?
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20.03.2022 22:30 Ответить
Що пропонуєш,мудило?Навіщо нам рнбо? Чому людей раніше не вивезли? Та чи знаєш ти що загинуло людей у місті десь 10000! Більше ніж військових,уяви та це ще не кінець.Бажаую тобі та твоїй родині опинитися там...
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20.03.2022 22:35 Ответить
Ну це така правда ,гола та без патріотичних прикрас,ну а які прикраси коли ти бачиш навколо відірвані кінцівки та трупи.Коли військові кидають зброю і це так,не всі але ж...бо немає надії.На питання чому воюю, пішли ви,втратив все,роботу ,домівку,частину родину.задайте це питання собі.
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20.03.2022 21:03 Ответить
У нас влада взагалі недуже й готувалась до захисту держави, тай мабуть думали що росія не буде руйнувати місто, де за даними вікіпедії 44% населення росіяни. А тепер сил щоб деблокувати місто нема, а дипломатичним шляхом змусити ворога припинити варварські бомбардування взагалі шансів нуль. Останнє що залишається це наказати військовим здатися, та на таке мабуть влада не може наважитись.
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20.03.2022 23:26 Ответить
Це якась дупа, я не розумію нашо той маріуполь у жертву принесли, треба будло виходити звідти, адже там ворог з усіх боків пре... Нашо нам ті жертви. Треба було окопуватись у волновасі, був би хоч якийсь гум. коридор.
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20.03.2022 21:06 Ответить
Волноваха в оккупации.
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20.03.2022 21:22 Ответить
розумію, раніше ж не була.
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20.03.2022 21:31 Ответить
Перед оточенням туди відправили Азов, жаль пацанів.
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20.03.2022 21:23 Ответить
Думаю шо без зради зверху тут не обійшлось...
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20.03.2022 21:34 Ответить
Чому так трапилось? Я жодного разу не виправдовую наших стратегів. Так, констатую з болем в серці. Трагедія почалась тоді, коли на Маріуполь орки пішли з обох боків - з Криму і з ОРДО. З Криму - неочікувано швидко. І Маріуполь неочікувано швидко опинився в облозі. Ніхто не підозрював, що Маріуполь - місто, де більшість мешканців лояльно відносились до рашки, - спіткає участь сирійського Алеппо. Тому, мабуть, вчасно не було організовано евакуацію мешканців міста. Ніхто не передбачав геноциду!
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20.03.2022 22:10 Ответить
Тому що у волновасі певно дуж слабкі позиції були, а треба було окопуватись, а з іньшої сторони мелітополь - він повинен бути замість маріуполя! - від нього доспуп к єнергодару...
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20.03.2022 22:18 Ответить
Як не очікувано? Та всі розуміли,що це ціль номер один в цьому напрямку,це ключ до дороги по суходолу до Криму. Не несе херню.
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20.03.2022 23:15 Ответить
Деблокуйте Маріуполь!!!!Досить тих кончених відосиків,ними не вб'єш кацапа.
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20.03.2022 21:12 Ответить
 
 