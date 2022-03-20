"Еды просто нет, склады разбиты, магазины взорваны. Не представляю, что люди там уже едят", – очевидец гуманитарной катастрофы в Мариуполе. ВИДЕО

Очевидец гуманитарной катастрофы в Мариуполе рассказал, как там сейчас выживают люди без еды и воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы, выезжая, разделили ту воду, которая была у нас, между машинами нашими и между оставшимися дома. Мы оставили все продукты, которые у нас еще были... Это было еще мало, если брать по мирным меркам. А если брать по тем меркам, то это ничего себе, можно пару недель так вытерпеть. Мы оставили все тем людям, потому что еду там негде взять. Еды просто нет, склады разбиты, разграблены, магазины взорваны. Я уже не представляю, что люди сейчас едят там", - рассказал Николай Осиченко, гендиректор "Мариупольское телевидение".

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