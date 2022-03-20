Тысячи людей вышли в поддержку Украины в Израиле после выступления Зеленского перед Кнессетом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Тель-Авиве после выступления Владимира Зеленского перед Кнессетом прошел многотысячный митинг в поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирують пользователи соцсетей.
Today, thousands of people in #Israel came out to support #Ukraine and listen to Volodymyr Zelensky's appeal. pic.twitter.com/yDXa1o4Md1— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022
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Ні ,лише висловить підтримку..
рускіє отруєні пропагандою і їх як надресированих псів кинули на українців
а їзраїльтяни в чому винні? В тому що їхня влада мутить щось? Вона ж це по-хитрому робить
На тлі світової підтримки України можуть бути пом'якшені, або навіть зняті санкції проти Ірану, щоб він частково замістив кацапські енергоносії. А це не входить у плани ізраїльської влади.
Саме тому вони нервують, і намагаються пришвидшити припинення війни. За рахунок українських інтересів, - бо це найпростіше, як вони думають.
А Вы знаете, что Украина годами до этого голосовала "за" антиизраильские резолюции в ООН - как РФашка и многие другие страны? И лишь иногда воздерживалась. А вот США и Канада были всегда против.
Я не оправдываю израильское правительство, оно идёт против воли народа, поддерживающего Украину, и поплатится на выборах, надеюсь, я говорю, что Вы напрасно кидаетесь такими словами.
дякуємо євреям!
Легендарный самолет Ан-225 ("Мрія") не спасли из-за бездействия руководства ГП "Антонов", которое, за две недели до войны, сбежало в Германию. Об этом рассказал бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов.
Еще 26 января представителями NATO NAMSA было предложено перебазировать в другое место «Мрію» и остальной флот с экипажами и запчастями, но так и не получили никакого ответа.
Стыдно за таких, как Вы.
Бо не зможе нарід який пройшов через чистилище фашистів бути пліч о пліч з фашистами нової ери, адже це проти віри проти Бога , навіть Тора засуджує це