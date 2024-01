Тысячи людей вышли в поддержку Украины в Израиле после выступления Зеленского перед Кнессетом. ВИДЕО

В Тель-Авиве после выступления Владимира Зеленского перед Кнессетом прошел многотысячный митинг в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирують пользователи соцсетей.

Читайте: Зеленский выступил перед народом Израиля: Нацисты говорили об "окончательном решении еврейского вопроса", в Кремле теперь говорят об "украинском"

Today, thousands of people in #Israel came out to support #Ukraine and listen to Volodymyr Zelensky's appeal. pic.twitter.com/yDXa1o4Md1