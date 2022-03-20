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Российский снаряд попал в жилой дом в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Снаряд российских оккупантов попал прямо в жилой дом в Дергачах Харьковской области.
Видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.
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