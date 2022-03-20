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Российский снаряд попал в жилой дом в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Снаряд российских оккупантов попал прямо в жилой дом в Дергачах Харьковской области.

Видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну, направляющуюся из Харькова, - Верещук
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Господь сохранил. Слава Богу!!!
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20.03.2022 21:21 Ответить
Фантастика 🙂
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20.03.2022 21:23 Ответить
Четко в мусорник
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20.03.2022 21:23 Ответить
Дякувати Богу, що не здетонувала, дах можна полагодити. А найголовніше, що без жертв.
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20.03.2022 21:28 Ответить
Окуеть!...Путин тварь ты как был никчемной молью и ей же и остался...
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20.03.2022 21:32 Ответить
Як її звідти будуть виймать?))
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20.03.2022 21:53 Ответить
По частинах - оперення і двигун відпрацювали, мож ручною ножовкою відрізати. З б/ч сапери щось придумають. В Чернігові з авіабомби підривник викрутили руками
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20.03.2022 22:03 Ответить
Озабоченим показати, котрі бояться *****. Всім ясно що ***** буквально танками не має наміру заїжджати в Європу, але він так їх зашугав, що ті платять данину, і кожен раз більшу. Така сциклива стратегія - давайте будемо збагачувати *****, ну він же не дурень щоб різати курку яка несе золоті яйця.
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20.03.2022 22:00 Ответить
 
 