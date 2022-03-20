"Хоронить российских солдат? Это большая честь для таких подонков. Мы их как собак в воронках прикопали", - житель Киевщины. ВИДЕО

Российские оккупанты не заслуживают чести быть погребенными по всем традициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в сюжете от Радио Свобода говорит житель пригорода Киева, который после боя сложил тела российских солдат в воронку от мины и присыпал землей.

"Они ракетами и минами бомбили мирных. У нас по селу очень много домов нет - до тла сгорели. К чему это я? В те же ямы, в воронки от их снарядов зарыты их же солдаты, пришедшие к нам с автоматом. Мы по-человечески поступили - не бросили их тела на растерзание собакам или воронам.Их не похоронили, потому что хоронить - это большая честь для таких подонков, мы их как собак в воронках прикопали", - говорит он.

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