"Хоронить российских солдат? Это большая честь для таких подонков. Мы их как собак в воронках прикопали", - житель Киевщины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты не заслуживают чести быть погребенными по всем традициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в сюжете от Радио Свобода говорит житель пригорода Киева, который после боя сложил тела российских солдат в воронку от мины и присыпал землей.
"Они ракетами и минами бомбили мирных. У нас по селу очень много домов нет - до тла сгорели. К чему это я? В те же ямы, в воронки от их снарядов зарыты их же солдаты, пришедшие к нам с автоматом. Мы по-человечески поступили - не бросили их тела на растерзание собакам или воронам.Их не похоронили, потому что хоронить - это большая честь для таких подонков, мы их как собак в воронках прикопали", - говорит он.
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-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!
-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".
-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!
-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
я завжди вважав що то лише український фольклор
https://tomiks33.ru/vg/novosti/vo-vladimire-prostilis-s-rosgvardeytsami-pogibshimi-na-ukraine/?id=105406
https://www.youtube.com/watch?v=bHcbEBpn3yg