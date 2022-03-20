РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4873 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
34 955 40
армия РФ (15351) война (46696) уничтожение (3818)

"Хоронить российских солдат? Это большая честь для таких подонков. Мы их как собак в воронках прикопали", - житель Киевщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты не заслуживают чести быть погребенными по всем традициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в сюжете от Радио Свобода говорит житель пригорода Киева, который после боя сложил тела российских солдат в воронку от мины и присыпал землей.

"Они ракетами и минами бомбили мирных. У нас по селу очень много домов нет - до тла сгорели. К чему это я? В те же ямы, в воронки от их снарядов зарыты их же солдаты, пришедшие к нам с автоматом. Мы по-человечески поступили - не бросили их тела на растерзание собакам или воронам.Их не похоронили, потому что хоронить - это большая честь для таких подонков, мы их как собак в воронках прикопали", - говорит он.

Также читайте: Россияне "приглашают" подписать контракт на службу по квитанциям за коммуналку, - ЦПИ. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
показать весь комментарий
20.03.2022 21:36
+38
Ну, як не згадати нашу славетну українську пісню "Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."

показать весь комментарий
20.03.2022 21:44
+34
тільки вапном не забувайте будьласочка заливати негашеним, ну бо ...на що нам в Україні ці скотомогильники з заразою, це ж все піде грунтовими водами.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тільки вапном не забувайте будьласочка заливати негашеним, ну бо ...на що нам в Україні ці скотомогильники з заразою, це ж все піде грунтовими водами.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:35 Ответить
-Вони казали, що немає такої країни, як Україна. Але саме Україна нині випалює зараз клеймо ганьби вбивці - їм, як на худобі....

-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!

-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".

-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!

-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
показать весь комментарий
20.03.2022 21:40 Ответить
Ну, як не згадати нашу славетну українську пісню "Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."

показать весь комментарий
20.03.2022 21:44 Ответить
"прикопали мацкаля край дороги..."

я завжди вважав що то лише український фольклор
показать весь комментарий
20.03.2022 22:09 Ответить
прикопаному в воронці, для немитого, московитського ординця, це дійсно честь!(
показать весь комментарий
20.03.2022 21:35 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 21:36 Ответить
Цю мокшанську погань не можна порівнювати з собаками.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:37 Ответить
так...у містах є...(чи були(( кладовища для тваринок (правда більшість незаконні) так там і мармурові фігурки і гранітні пам"ятнички з фото
показать весь комментарий
20.03.2022 21:40 Ответить
Я вже давно попереджаю дописувачів, щоб не ображали фауну, а то greenpeace нелетить - мало не буде.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:43 Ответить
та кацапи - це не мокша, ну що ви цих нещасних мокшан з кацапами ототожнюєте. Кацапи - це просто неіснуючий, вигаданий народ, який уторився шляхом генетичнихпомилок та випадкової асиміляції
показать весь комментарий
20.03.2022 22:04 Ответить
Мокша і ерзя - народи, поневолені рашко-недоімперією. Вони відчайдушно протистоять асіміляції, намагаються зберегти свої мову і звичаї. І прагнуть скинути імперське ярмо. В майбутньому в справі повалення рашки ці народи можна розглядати як наших союзників.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:25 Ответить
https://twitter.com/i/status/1505619734846398467


показать весь комментарий
20.03.2022 21:37 Ответить
ще рано для сезону грибів
показать весь комментарий
20.03.2022 21:48 Ответить
Это конец.......))
показать весь комментарий
20.03.2022 22:00 Ответить
у воронки від їхнфх мін складувати їхні ж трупи - дуже правильно і шляхетно...і не смердітеме...
показать весь комментарий
20.03.2022 21:38 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 21:38 Ответить
Ф
показать весь комментарий
20.03.2022 21:39 Ответить
Подивився на дохлого москаля , можно 1 спати 1дти лягать.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:40 Ответить
ви бачили ту броню на кацяпських танках? консервна банка.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:41 Ответить
Ну так - 2-га армія світу.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:45 Ответить
Хоча скоріше - 200-та армія.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:46 Ответить
Земля бетоном клятим москалям , які прийшли на нашу землю нас вбивати 😡
показать весь комментарий
20.03.2022 21:41 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 21:42 Ответить
Масовi похорони у скотокацапії:

https://tomiks33.ru/vg/novosti/vo-vladimire-prostilis-s-rosgvardeytsami-pogibshimi-na-ukraine/?id=105406
показать весь комментарий
20.03.2022 21:42 Ответить
Чем больше они там рыдают - тем ближе наша победа.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:05 Ответить
Нам би теж не завадили якісь пересувні крематорії - щоб спалювати цю рос.нечисть. Нічого їй отруювати нашу землю.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:44 Ответить
Давно вже про це пишу. В орків же є мобільні крематорії. Прийшов час захопити хоча б один. Треба попередити наших вояків: якщо натраплять на таку машину, щоб не палили, бо у господарстві згодиться.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:37 Ответить
люминий слыша, чугуний слышал, но бронеалюминий не слышал
показать весь комментарий
20.03.2022 21:45 Ответить
Звернення до президента: дай мені десять плєнних -

https://www.youtube.com/watch?v=bHcbEBpn3yg
показать весь комментарий
20.03.2022 21:45 Ответить
Официально: потерь нет https://youtu.be/QkgHthGBnXM
показать весь комментарий
20.03.2022 21:48 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 21:53 Ответить
крысы бегут с тонущей ладьи
показать весь комментарий
20.03.2022 21:58 Ответить
вернути суку примусово,хай живе в тому гівні яке так пропагувала
показать весь комментарий
20.03.2022 22:12 Ответить
Добрий вечур, я з України! Я тільки зараз не нахождусь біля вас, але я літаю з добрими людьми поряд, і не тількі в мріях ви тільки скажить що вам тяжко. Я рузкомовний українець, з Днепра, мені важко зараз писати україньскою, я тїльки повернувся з Пшемишля, був водіем, ми возиме туди богато чого, я трішки випив, мав бі вам розказати богато чого, но не можу. Люди, вірьте, все буде добре! І пробачте мені ті, хто зараз в подвалах, як би ви не були в подвалах, я б сьогодні не був з вами.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:20 Ответить
Свинособакам свинособача смерть.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:21 Ответить
Мужик как боженька смолвил)
показать весь комментарий
20.03.2022 22:25 Ответить
Як добре, що в цій країні ще є адекватні люди
показать весь комментарий
20.03.2022 22:44 Ответить
Какие красивые кадры.А ж душу греют.Смерть амёбам из рашкостану.
показать весь комментарий
20.03.2022 23:32 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 07:14 Ответить
 
 