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"Так въ#бало, все стекла повыбивало": Последствия удара российских оккупантов в Киеве. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Российские оккупанты нанесли удар по Подольскому району в Киеве. В соседних домах выбило стекла. Внимание! Нецензурная лексика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+23 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий21.03.2022 00:27
+15 Viktor 8e21d3f0
показать весь комментарий21.03.2022 00:30
+13 Герхард
показать весь комментарий21.03.2022 00:33
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Просто на емоціях всі слова забув. Тільки мати згадав
Хатинка гарна, не бідний хлоп, але словарний запас, як у кацапського танкіста.
куча народа с дагестана, татарстана
этим только выделяют очередной раз кадырку (и всех чеченцев соответственно)
а бурятов во что окутывать
и простых "русских"?
вы опять ведетесь на фсбшные разработки
чтобы одних выделять среди других
что скажут военные, может пора уже бить места бомбардировок?. ведь разведка у ЗСУ хорошо работает.. с целью предотвращения жертв гражданского населения и сильных разрушений жилой инфраструктуры, нанести удар по месту базирования орков на раисии ?
Ничего, что эти ракеты скорее всего пуляют с ракетоносцев (самолётов) глубоко с территории Рабсии? Задним числом все умные.
І того гімна в них ще багацько, нажаль.