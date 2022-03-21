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война (10023) Зеленский (12023)

ВСУ помогают российским военным с дорогой на суд Божий, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Уже 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообщался с Кутчером и Кунис: Поблагодарил за собранные $35 млн для украинских беженцев

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Топ комментарии
+17

Вот только суд Божий им не светит, там прямая дорога в ад без пересадок.
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21.03.2022 00:30
+13
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21.03.2022 00:37
+11
все до единого бандиты, которые приперлись на танках, с оружием - убивать украинцев в Украине - должны сдохнуть..

хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
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21.03.2022 00:40
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Вот только суд Божий им не светит, там прямая дорога в ад без пересадок.
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21.03.2022 00:30 Ответить
Проездной у них..
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21.03.2022 00:30 Ответить
До пекла вони йдуть, смоли їм киплячої, а не Украіну!
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21.03.2022 00:32 Ответить
😀нееееее а АД!
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21.03.2022 00:33 Ответить
На концерт кобзона і без суда впускають.
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21.03.2022 00:36 Ответить
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21.03.2022 00:37 Ответить
все до единого бандиты, которые приперлись на танках, с оружием - убивать украинцев в Украине - должны сдохнуть..

хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
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21.03.2022 00:40 Ответить
И желательно мучительной смертью.
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21.03.2022 00:52 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ
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21.03.2022 00:44 Ответить
Їх і в пекло не пропустять, так і будуть тинятися неприкаяні
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21.03.2022 00:45 Ответить
Ну, от іще.
Нашо Богу це лайно.

Тільки в пекло. Там інший менеджер.
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21.03.2022 00:55 Ответить
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21.03.2022 00:59 Ответить
Маня, як там зараз погода у Вологді?
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21.03.2022 12:45 Ответить
Пуйло очолювало 5й відділ фсб, який займався мозго*обними операціями: дезінформацією противника, формування світогляду, агентурними мережами.
І застосував ці техніки, па-пам, проти народу орків для самозбагачення, тупо зібравши навколо себе таких же покидьків для формування з них вертикалей влади (аналог: партія регіонів).
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21.03.2022 01:03 Ответить
Стрелков рвётся в бой. Сказал цука, что он поменяет ситуацию на фронте.Он что ещё тёплый?
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21.03.2022 01:08 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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21.03.2022 01:29 Ответить
********** намагається знищити не нациків, а українську націю.
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21.03.2022 05:49 Ответить
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ЗСУ...
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21.03.2022 05:51 Ответить
Тільки-що, на Українському радіо Зєлєнского назвали Величним Гетьманом України...
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21.03.2022 12:46 Ответить
точно.
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21.03.2022 07:43 Ответить
Руководитель Первого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко рассказал, что «дал указание своим врачам кастрировать пленных российских солдат».
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21.03.2022 08:50 Ответить
Он наверно не против, если россияне так же будут поступать.
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21.03.2022 09:01 Ответить
и тебя надо кастрировать урода ,чтобы не родились уроды
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21.03.2022 09:09 Ответить
Зеленський знайшов єдину можливу для себе форму діяльності під час війни - диктора-пропагандиста. Читати тексти і знімати відосики - це все, чим він може займатися. Кожен вносить свою лепту в перемогу! )
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21.03.2022 11:33 Ответить
 
 