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ВСУ помогают российским военным с дорогой на суд Божий, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Уже 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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+17 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий21.03.2022 00:30
+13 Sophia-Maria Duglass
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показать весь комментарий21.03.2022 00:40
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Вот только суд Божий им не светит, там прямая дорога в ад без пересадок.
хорошо, что у украинцев есть ЗСУ..
Нашо Богу це лайно.
Тільки в пекло. Там інший менеджер.
І застосував ці техніки, па-пам, проти народу орків для самозбагачення, тупо зібравши навколо себе таких же покидьків для формування з них вертикалей влади (аналог: партія регіонів).