ВСУ помогают российским военным с дорогой на суд Божий, - Зеленский. ВИДЕО

Уже 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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