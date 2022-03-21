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обстрел (11308) Ривненщина (1046) полигон (307) Коваль (88)

Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области, - глава ОВА Коваль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия только что нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"26 день войны. Сегодня в Ривненской области трижды раздавалась воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара.

На месте работает специальная комиссия", – сообщил Коваль.

Отмечается, что детали будут сообщены позже.

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Топ комментарии
+45
Ніякі ракети в москалів не закінчуються, ця наволоч використає все що у неї є і останнього орка інваліда будуть гнати до нас на забій. Хуйла влаштовує тільки капітуляція України, "пасрєдінє" небуде, це кровожерливі потвори, від олігарха з мацквабада до ніщей салдацкай матєрі з якогось мухосранска. Тільки Захід з поставками зброї і ЖОРСТОКИМИ санкціями може нам допомогти
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21.03.2022 08:12
+33
"що деталі буде повідомлено пізніше." - если опять погибшие в казармах, то блин надо начинать трибуналы и расстрелы.
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21.03.2022 08:12
+12
Це давно було зрозуміло - раша воюватиме до останнього танка і до останньої ракети. Навіть якщо путлєра приберуть - нічого глобально не зміниться, можливо зменшать інтенсивність і розтягнуть війну на довший час
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21.03.2022 08:36
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Ніякі ракети в москалів не закінчуються, ця наволоч використає все що у неї є і останнього орка інваліда будуть гнати до нас на забій. ***** влаштовує тільки капітуляція України, "пасрєдінє" небуде, це кровожерливі потвори, від олігарха з мацквабада до ніщей салдацкай матєрі з якогось мухосранска. Тільки Захід з поставками зброї і ЖОРСТОКИМИ санкціями може нам допомогти
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21.03.2022 08:12 Ответить
Це давно було зрозуміло - раша воюватиме до останнього танка і до останньої ракети. Навіть якщо путлєра приберуть - нічого глобально не зміниться, можливо зменшать інтенсивність і розтягнуть війну на довший час
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21.03.2022 08:36 Ответить
нет конечно как только путлера раскаленной кочергой выковыряют из бункера война сразу закончится .. все дело сейчас в нем.
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21.03.2022 14:49 Ответить
"що деталі буде повідомлено пізніше." - если опять погибшие в казармах, то блин надо начинать трибуналы и расстрелы.
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21.03.2022 08:12 Ответить
Згоден. Уже навчитись треба. Таких випадків було 5 чи 6
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21.03.2022 08:18 Ответить
Шановний, "кому начинать трибуналы и расстрелы"? Подохлякам, Геращенкам або може ще якомусь військовому ДБР?
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21.03.2022 08:28 Ответить
Там нема ніяких казарм. Кусок лісу де тренувалися в стрільбі, та місцеві збирали гриби
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21.03.2022 08:47 Ответить
Азер,не розганяй зраду...Полігон біля Дубно це чисте поле ,ліс,озера,деякі штучні,пісок і болото.Все життя особистий склад спав в палатках і зимою і влітку.Якщо є вбиті, то спрацював навідник,шпигун і зрадник.
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21.03.2022 09:26 Ответить
А солдати що, без розуму чи не читають новини?

Вийшли разом і сказали керівництву, що не будуть спати в казарі
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21.03.2022 08:18 Ответить
Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!" - заявил директор Ростовского морга.
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21.03.2022 08:30 Ответить
А деякі з керовників ще й віддавали та продавали
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21.03.2022 08:35 Ответить
ані адінакавиє?
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21.03.2022 08:37 Ответить
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Ругається як кацап, значить точно провокатор, в бан.
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21.03.2022 08:57 Ответить
Я українець не тому, що припустив ніби ти кацап, а тому що народився і все життя прожив в Україні, тому що з 2014 року принципово відмовився від російської мови і тому що зараз зі зброєю в руках захищаю країну. А ти просто провокатор. І влада і опозиція дійшли консенсусу про спрямування всіх сумісних зусиль проти війни, всі чвари щодо внутрішньої політики після війни. Тупеньким це не зрозуміти, а провокаторам пофігу.
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21.03.2022 09:05 Ответить
зараз не час показувати один на одного пальцями. настав час стиснути кулак і бути єдиними. після війни може прибрати хату.
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21.03.2022 08:52 Ответить
в спам говнаря
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21.03.2022 09:08 Ответить
Та ти що! Приклади в студію за останніх 3 роки
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21.03.2022 11:22 Ответить
Слышь, курва, какая то такая, ты что, думаешь никто не помнит за что ты тут топишь, сгинь падла, навсегда.
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21.03.2022 12:23 Ответить
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Не зовсім зрозумів, або провокатор, або неосвідчений маргинал...
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21.03.2022 08:56 Ответить
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Навіть не розумієш що це про тебе. Прям як *****, єнта не ми, нас тут нєт...
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21.03.2022 08:59 Ответить
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В однокласниках вичитав статус?
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21.03.2022 09:07 Ответить
Я тільки що прочитав вашу переписку
Слухай, Qq Qqq f1a4586b , ну що ти до нього причипився?
Ну ти ж бачиш нік? - "Хтось собі такий".
Ну просто собі такий - три класи, два коридори і мама гаджет подарувала. Та облиш його - таких багато, на жаль, бо ще й право голосу мають....
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21.03.2022 09:28 Ответить
)) пробую фактами виявити що за людина. Якщо починає прискати слинами і матами ...
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21.03.2022 09:45 Ответить
Не трать час. Якими фактами??
Логіки нуль, освідченості нуль, освіти три класи, вихованість - мінус 5.
Навіть гавкати ще не навчився.
Все.
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21.03.2022 10:06 Ответить
І наостанок - візьми собі на замітку.
Великий Йоганн Вольфганг Гете сказав (пишу російською, як з колись для себе запам'ятав):
" Из двух спорящих виновен тот, кто умнее" - дуже влучно і мудро.

Удачі.
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21.03.2022 10:15 Ответить
Бот. Ну и посмотри кто его лайкает.
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21.03.2022 12:24 Ответить
А звідки брати ракети, якщо ракети 300+ км ніхто нам не продасть навіть за космічні гроші, бо існує договір про нерозповсюдження таких ракет?! На початку 2019-го вітчизняна програма по балістичним ракетам радіусом 300-500 км вийшла на фінішну пряму, однак до влади прийшли рашистські калаборанти, і вони повністю знищили проекти, як наземних ракет 300-500 км, так і протикорабельні 200+км, при цьому було знищено підприємство яке виготовляло ракетне паливо для цих ракет. До речі на розробку вітчизняного про/ппо, два роки тому розробники просили у держави смішні 40млн грн, і як не важко здогадатися, що таких грошей їм не дали, бо дороги важливіше для зелених мародерів, а ніж безпека держави. При цьому після війни, ми стикнемося з тим, що у наших ппо взагалі не залишилося ракет і захищати небо буде нічим, бо ці ракети виробляються у парашії, а купити їх немає де.
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21.03.2022 09:07 Ответить
тому й треба самім все виробляти, щоб не клянчити, не випрошувати у інших, бо у них то консенсусу немає, то ще чогось, а час спливає.
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21.03.2022 11:11 Ответить
счас пойдем наклепаем сколько нужно за пять минут зачем этот банальный бред писать сейчас ?
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21.03.2022 14:53 Ответить
шта?
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21.03.2022 15:10 Ответить
Ну прямо, як діти маленькі. Тут ось-ось НАТА нападе, а ракет - катма. І навіть круглодобова трьохзмінна робота кацапоборонпромв становища не врятує. Бо робити ці ракети ні з чого.
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21.03.2022 08:39 Ответить
Как не банально, но любым способом надо закрывать небо, безнаказанные террористы завтра будут стрелять и по ЕС и прочим..
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21.03.2022 08:40 Ответить
госпади ну сколько можно бред писать - небо от ракет не закрывают
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21.03.2022 14:54 Ответить
В Киеве ничего не произошло, всё спокойно?
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21.03.2022 08:50 Ответить
Торговий центр згорів вночі - влучила рашистська ракета
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21.03.2022 09:09 Ответить
Там не только ракета бахнула.
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21.03.2022 10:29 Ответить
так зачем ты спрашиваешь тогда?
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21.03.2022 14:55 Ответить
 
 