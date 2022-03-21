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Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области, - глава ОВА Коваль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия только что нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области.
Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"26 день войны. Сегодня в Ривненской области трижды раздавалась воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара.
На месте работает специальная комиссия", – сообщил Коваль.
Отмечается, что детали будут сообщены позже.
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показать весь комментарий21.03.2022 08:36
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Вийшли разом і сказали керівництву, що не будуть спати в казарі
Слухай, Qq Qqq f1a4586b , ну що ти до нього причипився?
Ну ти ж бачиш нік? - "Хтось собі такий".
Ну просто собі такий - три класи, два коридори і мама гаджет подарувала. Та облиш його - таких багато, на жаль, бо ще й право голосу мають....
Логіки нуль, освідченості нуль, освіти три класи, вихованість - мінус 5.
Навіть гавкати ще не навчився.
Все.
Великий Йоганн Вольфганг Гете сказав (пишу російською, як з колись для себе запам'ятав):
" Из двух спорящих виновен тот, кто умнее" - дуже влучно і мудро.
Удачі.