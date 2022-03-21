Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области, - глава ОВА Коваль. ВИДЕО

Россия только что нанесла два ракетных удара по полигону в Ривненской области.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"26 день войны. Сегодня в Ривненской области трижды раздавалась воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара.

На месте работает специальная комиссия", – сообщил Коваль.

Отмечается, что детали будут сообщены позже.

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