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Аварию на "Сумыхимпром" ликвидировали, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасателям удалось ликвидировать аварийную ситуацию на ПАО "Сумыхимпром", возникшую из-за обстрелов российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 07:49 авария по выбросу аммиака в г. Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована. Работниками предприятия начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Подразделениями ГСЧС работы завершены", - говорится в сообщении.

Читайте: На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака, - глава ОВА Живицкий

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Респект рятувальникам!
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21.03.2022 09:01 Ответить
Ночью 5 часов кряду загроза авиаудару, все ночь ******* с артилерии, ******** ****. Бедные люди, бедные дети...
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21.03.2022 09:07 Ответить
Як розповіли рятувальники, внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.
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21.03.2022 11:56 Ответить
 
 