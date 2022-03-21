Аварию на "Сумыхимпром" ликвидировали, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасателям удалось ликвидировать аварийную ситуацию на ПАО "Сумыхимпром", возникшую из-за обстрелов российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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"В 07:49 авария по выбросу аммиака в г. Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована. Работниками предприятия начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Подразделениями ГСЧС работы завершены", - говорится в сообщении.

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