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Украинские военные подбили вражеский корабль возле Одессы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Возле Одессы украинские военные подбили вражеский корабль.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня ранним утром противник обстрелял украинскую территорию.

При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских бойцов психологическое давление.

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"Одесса. Мокша стреляет - все в укрытие! Отвечаем - из них летит ветошь!" – написал Братчук.

Несколько позже он подтвердил, что есть попадание в корабль противника.

Сегодня горожане и жители пригорода слышали звуки взрывов, выстрелов. Была объявлена воздушная тревога. В социальных сетях очевидцы написали, что видели в одесской акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых потом задымился. Есть ли разрушения и пострадавшие с нашей стороны, пока неизвестно.
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Топ комментарии
+105
руский военный корабль пошёл На ***
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21.03.2022 09:26
+75
Диалог.UA


@Dialog_UA

·
18 ч



"Положили всех", - в Мариуполе погибли более 300 российских военных, убит командир спецназа Подгурский - СМИ

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21.03.2022 09:34
+74
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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21.03.2022 09:27
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невже жертви Маріуполя можна вибачити?
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21.03.2022 10:47 Ответить
40 миллионов? что-то мелковато будет. Где цыфирь взял? Или сам придумал?
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21.03.2022 11:24 Ответить
Проклятый Пашинский и спасенные ракеты.
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21.03.2022 10:39 Ответить
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21.03.2022 11:07 Ответить
Русский воeнный корабль, иди на три буквы － Д Н О!
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21.03.2022 17:49 Ответить
Сволочь руЗкая всех бычков в море распугал , ***** их надо отправить на дно морское чтобы бычки опять вернулись на Привоз
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22.03.2022 06:14 Ответить
Надеюсь, что на Приморском бульваре появится ещё одна вражья пушка с вражеского корабля!
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26.03.2022 08:01 Ответить
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